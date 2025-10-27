"רכש? אין לי תשובה לזה, אני כל פעם מגמגם"

במכבי תל אביב מתכוננים לשבוע כפול נוסף ביורוליג, כשהם מגיעים עם תחושות טובות אחרי שלושה ניצחונות בכל המסגרות, כולל אחד דרמטי ומשמעותי מול ריאל מדריד במחזור הקודם במפעל, כשבנוסף לכך גם ההודעה על חזרת משחקי המפעל לארץ הוסיפה להתרגשות. מחר (שלישי), הצהובים יפגשו במשחק חוץ את פנאתינייקוס. מאמן הקבוצה עודד קטש, התייחס להתמודדות.

על התחושות לבוא למשחק בידיעה שנותרו משחקי בית האחרונים בחו”ל: “מפחדים לחשוב על זה. לא לפתוח פה כמו שאומרים. אבל איפשהו זה מאוד קרוב, התרגשות גדולה, אבל יש עוד דרך עד אז. יש לנו שבוע כפול מאוד מיוחד”.

על האינטנסיביות בשלב מוקדם של העונה: “זה היורוליג. זה כבר כמה שנים מאוד אינטנסיבי, לפחות לפי התכניות זו הולכת להיות השנה עם הכי הרבה משחקים, בשנה הבאה הליגה תגדל ומשחקים ירדו. זה מחייב סגלים מאוד ארוכים, ולצערי גם גובה הרבה מאוד פציעות משחקנים”.

שחקני מכבי תל אביב. העונה מחייבת סגל ארוך (רועי כפיר)

על היריבה: “תמיד כיף לשחק באולם הזה, בטח אני עם החוויות שלי, אבל אני תמיד אוהב להיות ביוון, זה אחד האולמות המרגשים והמאתגרים, זה אתגר גדול עבורנו”.

על סוגיית הרכש: “אנחנו מדברים על זה כבר תקופה ארוכה, אין לי תשובות לזה. אני כל פעם מרגיש שאני מגמגם מחדש, אבל נחכה ונראה, נקווה לטוב”.

פורוורד הקבוצה, טי ג’יי ליף, דיבר גם הוא על התחושות לקראת המשחק: “כולנו מתרגשים, זה משחק היורוליג הראשון שלנו שבו יהיה אצטדיון מלא כנראה, כמו ‘משחק אמיתי’, והיא גם קבוצה טובה אז זה מרגש, אז אנחנו רוצים לצאת לשם ולשחק את המשחק שלנו. היא מגיעה אחרי הפסד קשה ואנחנו מצפים שהם יבואו עם אש ותשוקה אחרי שהפסידה ככה, אבל אנחנו רוצים להמשיך את המומנטום שלנו. אנחנו יודעים שיהיה משחק קשה”.

טי ג'יי ליף. "הרבה תלוי בנו" (רועי כפיר)

על המפתחות לנצח את ההתמודדות: “אנחנו צריכים לשחק את המשחק שלנו. ברור שיש להם המון כישרון ושחקנים רבים שנצטרך להאט, אבל אני חושב שהרבה מזה תלוי בנו – לשחק את המשחק שלנו, לעשות את הנדרש עם הכדור, לקחת ריבאונדים, ולשחק עם אש ותשוקה ואני חושב שנהיה בסדר”.

הרכז ג’ימי קלארק התייחס לשבוע הכפול: “אני חושב שהם באים אחרי הפסד רע, אז אני יודע שהם כנראה יבואו למשחק עם אנרגיה, אנחנו צריכים לעקוב אחרי תכנית המשחק שלנו כדי להשיג ניצחון נוסף. שלושת הניצחונות האחרונים נתנו לנו המון ביטחון, זה הראה לנו שאנחנו עובדים קשה, אז אנחנו רוצים לקחת את התשוקה הזו ולהמשיך עם עוד ניצחון”.

ג'ימי קלארק. "כולם מתרגשים לשחק בארץ" (האתר הרשמי של מכבי ת"א)

על היריבה: “אני מתרגש מאוד לשחק מולה. יש פה אווירה נהדרת וזו מדינה היסטורית, זה מרגש עבורנו, עם כל השחקנים החדשים שלנו, אנחנו מנסים לחבר את כל הסגל”.

על זה שבקרוב הם ישחקו מול אולם מלא: “אני בהחלט חושב על זה. דיברתי על זה עם החברים, עם המאמנים, כולם מתרגשים לזה, אנחנו מוכנים להביא את המשחקים בחזרה לישראל וכולנו מתרגשים בגלל זה”.