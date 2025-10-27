אבו פרחי ושלמה בהרכב של מכבי ת"א מול ק"ש

אחרי פיצוץ הדרבי במחזור הקודם, מכבי תל אביב מארחת בשעה זו את עירוני קריית שמונה במסגרת המחזור השמיני בליגת העל, כשהאלופה שואפת לנצח בבלומפילד כדי לא לתת לפסגה לברוח, על אף שיש לה עוד משחק חסר.

הצהובים של ז’רקו לאזטיץ’ נכנעו ביום חמישי האחרון 3:0 למיטיולן בליגה האירופית, כשהמשחק נגד אסטון וילה החזקה שזה עתה ניצחה את מנצ’סטר סיטי כבר מעבר לפינה. משחק הליגה האחרון של מכבי ת”א (ששוחק) הסתיים ב-1:1 עם מכבי חיפה לפני פגרת הנבחרות.

הרכב מכבי תל אביב: רועי משפתי, טייריס אסאנטה, עלי קמארה, רז שלמה, רוי רביבו, איסוף סיסוקו, איתמר נוי, דור פרץ, אושר דוידה, סייד אבו פרחי ואלעד מדמון.

אלעד מדמון. ב-11 של לאזטיץ' (רדאד ג'בארה)

מהצד השני של המתרס, הקבוצה הצפונית מהמקום ה-12 הדהימה במחזור הקודם את המוליכה הפועל באר שבע וניצחה אותה 0:1, במה שהיה ניצחונה השני בלבד העונה. האורחת לא הפסידה בצמד המחזורים האחרונים ושואפת להפתיע בבלומפילד.

הרכב עירוני קריית שמונה: דניאל טננבאום, עובדיה דרוויש, נמניה ליוביסבלייביץ', שי בן דוד, בילאל שאהין, סאקו בנגורה, כריסטיאן מרטינס, אריאל שרצקי, אנתוני לימבומבה, עלי מוסה ומוחמד אבו רומי.

מוחמד אבו רומי. עולה בחוד של ברדה (עמרי שטיין)

במשחק האחרון בין הקבוצות ניצחה מכבי ת”א 1:2 בפברואר כשהתארחה בצפון, אלא שבפעם האחרונה שקריית שמונה הגיעה לבלומפילד היא הדהימה עם 0:1 על הצהובים בנובמבר 2024, כאשר מוחמד אבו רומי כבש את שער הניצחון בדקה ה-81.