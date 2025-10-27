חוקי המשחק השתנו: ארסנל מנצחת רק בנייחים

האיום של ארסנל מהכדורים הנייחים אינו סוד בליגה האנגלית, זו עובדה ידועה, שנראה כי אף קבוצה לא מצליחה למצוא לה פתרון. אמנם הקבוצה נראית מוגבלת במשחק השוטף, אך פעם אחר פעם היא מצליחה למצוא את הדרך לרשת ממצב נייח, מה שהספיק לה כדי להיות בפסגת הפרמייר ליג בתום 9 מחזורים.

המספרים מספרים את כל הסיפור. ארסנל כבשה עד כה 11 שערים ממצבים נייחים העונה בליגה, נתון שהוא הגבוה ביותר בליגה. לשם השוואה, צ’לסי, שמדורגת אחריה ברשימה, כבשה 9 שערים כאלה, כשכל האחרות רחוקות אף יותר. הנתון החריג באמת – לחיוב או לשלילה – הוא שהשערים ממצבים נייחים מהווים נתח עצום: 69% שהם 11 מתוך 16 השערים של הקבוצה העונה, ביחס ל-5 בלבד ממשחק שוטף.

השערים הללו אינם רק נתון סטטיסטי יבש, הם הפכו להיות הגב של ארסנל ברגעי האמת. רבים מהשערים האלה היו קריטיים וסידרו לתותחנים ניצחונות במפגשים קשים נגד מנצ’סטר יונייטד, ניוקאסל, פולהאם ובמחזור האחרון גם קריסטל פאלאס. היכולת להכריע משחקים צמודים מקרן או כדור חופשי משמשת כרשת ביטחון עבור מיקל ארטטה, ומאפשרת לקבוצה לאסוף נקודות גם כשהמשחק הפתוח אינו זורם כפי שהיה רוצה.

טימבר וקלאפיורי חוגגים אחרי עוד מהלך מוצלח בהתקפה (IMAGO)

הדבר מביא למצב שבו המגנים קלאפיורי וטימבר, כמו גם מרים הנייחים רייס, הם השחקנים שמעורבים בהכי הרבה שערים העונה ביחד עם יוקרש, כשהם כבשו או בישלו 3 שערים כל אחד.

אמנם הקושי הגדול לייצר שערים ממשחק שוטף יכול להדאיג את התותחנים, אך בינתיים זה עובד מצוין. הם נמצאים ברצף של 4 ניצחונות רצופים, ספגו 3 שערים בלבד כל העונה, ונכון לעכשיו ההתמקצעות החריגה במצבים הנייחים מעניקה לארסנל יתרון של 4 נקודות בפסגת הליגה האנגלית.