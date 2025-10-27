יום שני, 27.10.2025 שעה 23:18
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
223-169ארסנל1
1811-169בורנמות'2
177-179טוטנהאם3
177-119סנדרלנד4
167-179מנצ'סטר סיטי5
1614-159מנצ'סטר יונייטד6
1514-169ליברפול7
158-99אסטון וילה8
1411-179צ'לסי9
139-129קריסטל פאלאס10
1314-149ברנטפורד11
128-99ניוקאסל12
1215-149ברייטון13
1112-99אברטון14
1114-99לידס15
1017-129ברנלי16
814-99פולהאם17
517-59נוטינגהאם פורסט18
420-79ווסטהאם19
219-79וולבס20

חוקי המשחק השתנו: ארסנל מנצחת רק בנייחים

התותחנים הבקיעו רק 5 שערים במשחק שוטף בליגה, אך היכולת המיוחדת ממצבים נייחים וההגנה החזקה מספיקים פעם אחר פעם. המספרים והמעורבות של המגנים

|
שחקני ההגנה טימבר, גבריאל וקלאפיורי יחד עם יוקרש מתכננים עוד מצב נייח (IMAGO)
שחקני ההגנה טימבר, גבריאל וקלאפיורי יחד עם יוקרש מתכננים עוד מצב נייח (IMAGO)

האיום של ארסנל מהכדורים הנייחים אינו סוד בליגה האנגלית, זו עובדה ידועה, שנראה כי אף קבוצה לא מצליחה למצוא לה פתרון. אמנם הקבוצה נראית מוגבלת במשחק השוטף, אך פעם אחר פעם היא מצליחה למצוא את הדרך לרשת ממצב נייח, מה שהספיק לה כדי להיות בפסגת הפרמייר ליג בתום 9 מחזורים.

המספרים מספרים את כל הסיפור. ארסנל כבשה עד כה 11 שערים ממצבים נייחים העונה בליגה, נתון שהוא הגבוה ביותר בליגה. לשם השוואה, צ’לסי, שמדורגת אחריה ברשימה, כבשה 9 שערים כאלה, כשכל האחרות רחוקות אף יותר. הנתון החריג באמת – לחיוב או לשלילה – הוא שהשערים ממצבים נייחים מהווים נתח עצום: 69% שהם 11 מתוך 16 השערים של הקבוצה העונה, ביחס ל-5 בלבד ממשחק שוטף.

השערים הללו אינם רק נתון סטטיסטי יבש, הם הפכו להיות הגב של ארסנל ברגעי האמת. רבים מהשערים האלה היו קריטיים וסידרו לתותחנים ניצחונות במפגשים קשים נגד מנצ’סטר יונייטד, ניוקאסל, פולהאם ובמחזור האחרון גם קריסטל פאלאס. היכולת להכריע משחקים צמודים מקרן או כדור חופשי משמשת כרשת ביטחון עבור מיקל ארטטה, ומאפשרת לקבוצה לאסוף נקודות גם כשהמשחק הפתוח אינו זורם כפי שהיה רוצה.

טימבר וקלאפיורי חוגגים אחרי עוד מהלך מוצלח בהתקפה (IMAGO)טימבר וקלאפיורי חוגגים אחרי עוד מהלך מוצלח בהתקפה (IMAGO)

הדבר מביא למצב שבו המגנים קלאפיורי וטימבר, כמו גם מרים הנייחים רייס, הם השחקנים שמעורבים בהכי הרבה שערים העונה ביחד עם יוקרש, כשהם כבשו או בישלו 3 שערים כל אחד.

אמנם הקושי הגדול לייצר שערים ממשחק שוטף יכול להדאיג את התותחנים, אך בינתיים זה עובד מצוין. הם נמצאים ברצף של 4 ניצחונות רצופים, ספגו 3 שערים בלבד כל העונה, ונכון לעכשיו ההתמקצעות החריגה במצבים הנייחים מעניקה לארסנל יתרון של 4 נקודות בפסגת הליגה האנגלית.

