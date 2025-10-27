סערה עצומה בריאל מדריד. העימות בין צ’אבי אלונסו לויניסיוס ג’וניור הגיע לנקודת רתיחה, והעתיד של הכוכב הברזילאי במועדון לוט בערפל. לפי דיווחים רבים בספרד, ויניסיוס שוקל ברצינות לעזוב את ריאל מדריד אם המצב הנוכחי יימשך, בעוד ההנהלה עומדת מאחורי מאמנה באופן מוחלט, גם במחיר של עימות עם אחד הכוכבים הגדולים ביותר של הקבוצה בשנים האחרונות.

העימות בקלאסיקו שהצית את האש

הכול התפוצץ בדקה ה-72 של הקלאסיקו מול ברצלונה. ריאל הובילה 1:2, ו-ויניסיוס היה אחד המצטיינים על המגרש, אך לפתע הופיע על לוח החילופים המספר 7. “אני? אני? מיסטר, אני?!”, צעק הברזילאי בהלם לעבר צ’אבי אלונסו, וכשהתקרב לקו הצד לא התאפק וזרק לעברו ביטוי בוטה בפורטוגזית.

אך הפיצוץ האמיתי הגיע כשישב על הספסל: “תמיד אני! אני עוזב את הקבוצה! עדיף שאלך!”. מיד לאחר מכן ירד ישירות לחדר ההלבשה, מבלי ללחוץ ידיים או להתנצל.

ויניסוס מתעצבן ויורד ישירות לחדר ההלבשה!

ריאל מדריד לצד המאמן – וכנגד ויניסיוס

במועדון ממדריד הבהירו כי התמיכה בצ’אבי אלונסו מוחלטת. “אנחנו מאחוריו לחלוטין, בכל החלטה שיקבל, גם אם יטעה”, אמרו גורמים רשמיים. מבחינת ההנהלה, המאמן זכאי לבצע כל חילוף, גם אם מדובר בכוכב הקבוצה. במקביל, בריאל זועמים מאוד על התנהגותו של ויניסיוס, שנתפסה כבלתי מתקבלת על הדעת, במיוחד במשחק בסדר גודל כזה.

לא מדובר במקרה ראשון: במועדון הזכירו כי בעבר שחקנים נקנסו כספית על מקרים דומים של חוסר משמעת, וגם הפעם נשקלת סנקציה פנימית. לריאל מדריד יש תקנון פנימי מחמיר, הכולל חוקים נוקשים הנוגעים להתנהגות, משמעת וזמנים, החל מהגעה לאימונים לפחות 45 דקות מראש, דרך איסור על ביקורים אצל חברי קבוצה במחנות אימונים, ועד חובת לבישת לבוש רשמי.

בסעיף 4 לתקנון נכתב כי "העובדים ישמרו על רמות הגבוהות ביותר של יושרה ואתיקה בכל הנוגע ליחסיהם עם אנשי הצוות הספורטיבי וכל מידע הנוגע אליהם. כל התנהגות העלולה לפגוע בתדמית או במוניטין של ספורטאי ריאל מדריד – אסורה בהחלט". האירוע בקלאסיקו, כך על פי גורמים במועדון, עונה במדויק להגדרה הזו, ולכן עונש פנימי כספי נראה כמעט ודאי.

אלונסו ו-ויניסיוס (IMAGO)

הקרע ההולך ומעמיק

ויניסיוס מצדו חש כי הוא עשה את שלו, התאקלם לדרישותיו של צ’אבי אלונסו, עבד קשה יותר בהגנה, צמצם את מעורבותו ההתקפית, אך אינו זוכה להערכה. מבחינתו, הסטטוס שצבר כשחקן מפתח בשתי זכיות בליגת האלופות וכזוכה בפרס The Best, פשוט לא מכובד. מאז תחילת העונה הוא סופסל בשלושה מתוך 13 משחקים, ובשבעה אחרים הוחלף, לעיתים בדקות מוקדמות. מבחינתו, מדובר באובדן אמון מתמשך.

כבר ב-22 בספטמבר התקיימה “פסגת חירום” במתקן האימונים, לאחר שהכוכב לא הבין מדוע שוב מצא עצמו על הספסל. הפגישה נראתה אז כמוצלחת, הגשרים נבנו והמתח נרגע, אך הכול התברר כאשליה. מאז, חזרו ההחלטות המרגיזות, והעימות הפנימי התפרץ מחדש בקלאסיקו.

השיחות שצפויות בימים הקרובים

בקבוצה מתוכננת שיחה פנימית דחופה עם הקפטנים, קרבחאל, ואלוורדה וקורטואה, שינסו להרגיע את הרוחות. ויניסיוס, שהוא עצמו הקפטן השלישי, צפוי לשמוע דברי ביקורת קשים על התנהגותו. לא מדובר רק במקרה הנוכחי, אלא ברצף התנהגויות שחוזר על עצמו, וגורם לחבריו להרגיש שהוא שחקן מבריק, אך בלתי נשלט.

יקבל ביקורת קשה מחבריו. ויניסיוס ג'וניור (IMAGO)

גם צ’אבי אלונסו מתכנן שיחה אישית עמו, אולי הניסיון האחרון לתקן את הקרע. עם זאת, גורמים סביב השחקן טוענים כי התחושה שלו היא שהמאמן פשוט “לא אוהב אותו”, וכי היחסים הפכו לבלתי ניתנים לגישור.

השלב הבא: עזיבה באופק?

למרות הכל, ויניסיוס מדגיש שהוא אוהד ריאל מדריד ורוצה להישאר. חוזהו תקף עד 2027, והוא אף מעוניין לחדש אותו. אך במקביל, הוא סבור שהמצב הנוכחי “בלתי נסבל”. לדבריו, אם אלונסו יישאר בתפקיד גם בקיץ הבא והיחס כלפיו לא ישתנה, הוא לא ישלול מעבר למועדון אחר. במועדון יודעים שאם זה יקרה, הסיטואציה עלולה להפוך מסובכת כלכלית, שכן בקיץ הקרוב ויניסיוס ייכנס לשנת החוזה האחרונה שלו, מה שעלול להפחית משמעותית את ערכו בשוק ההעברות.

בדרך החוצה? ויניסיוס לא מרוצה (רדאד ג'בארה)

אווירה מתוחה ועתיד מעורפל

בריאל מדריד מנסים לשדר רוגע, אך מאחורי הקלעים המתח עצום. המאמן נתמך באופן מוחלט, והשחקן ניצב בפני ביקורת קשה וייתכן שגם עונש כספי. ויניסיוס, לעומת זאת, חש נבגד ומאוכזב, וסבור כי תרומתו למועדון אינה מוערכת. כך או כך, נדמה שהקשר בין ויניסיוס לצ’אבי אלונסו הגיע לנקודת אל חזור. מה שקרה בקלאסיקו לא היה רק פיצוץ רגעי, אלא אולי הסימן הראשון לסוף עידן של אחד הסמלים הגדולים של ריאל מדריד בעשור האחרון.