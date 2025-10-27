יום חמישי, 30.10.2025 שעה 07:34
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
86%613-6517הפועל ת"א1
71%561-6037הכוכב האדום2
71%609-6297פנאתינייקוס3
71%550-6027ז'לגיריס4
57%591-6217אולימפיאקוס5
57%582-6017מונאקו6
57%615-6157ברצלונה7
57%618-6427פאריס8
57%648-6597ולנסיה9
57%578-5717וירטוס בולוניה10
43%590-5757אנדולו אפס11
43%594-5447באיירן מינכן12
43%576-5737פנרבחצ'ה13
43%624-5937פרטיזן בלגרד14
43%581-5857ריאל מדריד15
43%589-5777דובאי16
29%563-5637אולימפיה מילאנו17
29%599-5697ליון וילרבאן18
29%653-6177מכבי ת"א19
14% 661-6057באסקוניה20

לא יגיע למכבי: ניק קלאת'ס בדרך לפרטיזן בלגרד

דיווח: הקבוצה מבירת סרביה נמצאת בשלבים סופיים של סגירת עסקה עם מונקו לצירופו של הרכז היווני בן ה-36, שסומן על ידי הצהובים כאופציה לחיזוק

|
ניק קלאת'ס (IMAGO)
ניק קלאת'ס (IMAGO)

לפני כשבועיים פרסמנו כאן ב-ONE כי ניק קלאת’ס הוא אופציה לחיזוק עמדת הרכז של מכבי תל אביב, יחד עם איפה לונדברג, שהוא שם נוסף שעלה אצל הצהובים, אך כעת נראה כי היווני נמצא בדרכו ליעד אחר.

ב-’BasketNews’ מדווחים כי פרטיזן בלגרד נמצאת בשלבים סופיים של הסכם שיביא את קלאת'ס לקבוצה. העסקה מתקרבת להשלמה, לאחר שמונקו הודיעה על נכונותה להיפרד מהגארד הוותיק.

על פי הדיווח, מונקו מוכנה לתת לקאלת'ס לעזוב למרות שהוא מחזיק בחוזה לעונה הנוכחית מכיוון שהוא לא בתוכניותיו של המאמן, ואסיליס ספאנוליס. עד כה הוא לא שיחק באף משחק יורוליג השנה.

עם זאת, הוא שיחק בשלושה משחקים בליגה הצרפתית העונה והעמיד ממוצעים של 0.7 נקודות, 2.3 ריבאונדים ו-3.7 אסיסטים ב-12 דקות למשחק. בעוד קרליק ג'ונס סבל מפציעה, פרטיזן האיצה את הדיונים וזיהתה את קאלת’ס כיעד מרכזי בשל יכולתו לספק מנהיגות, סדר ויציבות על המגרש.

היווני בן ה-36, הגיע בעונה שעברה עם מונקו לגמר הפיינל פור, כשהוא רושם ממוצעים של 3.7 נקודות, 2.2 ריבאונדים ו-3.8 אסיסטים בפחות מ-18 דקות למשחק במהלך עונת 2024-25.

