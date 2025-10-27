לא יגיע למכבי: ניק קלאת'ס בדרך לפרטיזן בלגרד

לפני כשבועיים פרסמנו כאן ב-ONE כי ניק קלאת’ס הוא אופציה לחיזוק עמדת הרכז של מכבי תל אביב, יחד עם איפה לונדברג, שהוא שם נוסף שעלה אצל הצהובים, אך כעת נראה כי היווני נמצא בדרכו ליעד אחר.

ב-’BasketNews’ מדווחים כי פרטיזן בלגרד נמצאת בשלבים סופיים של הסכם שיביא את קלאת'ס לקבוצה. העסקה מתקרבת להשלמה, לאחר שמונקו הודיעה על נכונותה להיפרד מהגארד הוותיק.

על פי הדיווח, מונקו מוכנה לתת לקאלת'ס לעזוב למרות שהוא מחזיק בחוזה לעונה הנוכחית מכיוון שהוא לא בתוכניותיו של המאמן, ואסיליס ספאנוליס. עד כה הוא לא שיחק באף משחק יורוליג השנה.

עם זאת, הוא שיחק בשלושה משחקים בליגה הצרפתית העונה והעמיד ממוצעים של 0.7 נקודות, 2.3 ריבאונדים ו-3.7 אסיסטים ב-12 דקות למשחק. בעוד קרליק ג'ונס סבל מפציעה, פרטיזן האיצה את הדיונים וזיהתה את קאלת’ס כיעד מרכזי בשל יכולתו לספק מנהיגות, סדר ויציבות על המגרש.

היווני בן ה-36, הגיע בעונה שעברה עם מונקו לגמר הפיינל פור, כשהוא רושם ממוצעים של 3.7 נקודות, 2.2 ריבאונדים ו-3.8 אסיסטים בפחות מ-18 דקות למשחק במהלך עונת 2024-25.