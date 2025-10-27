מועדי פתיחת השערים והאיסורים בגמר הטוטו

משטרת ישראל השלימה את היערכותה לקראת משחק גמר גביע הטוטו שייערך מחר (שלישי) בשעה 20:30 באצטדיון סמי עופר בחיפה בין בית"ר ירושלים להפועל תל אביב. השערים הצפוניים, המיועדים לאוהדי הפועל תל אביב, והדרומיים, לאוהדי בית"ר ירושלים, ייפתחו בשעה 17:30, ושאר השערים בשעה 18:30. בשל הבידוק הקפדני הצפוי בשערים, המשטרה ממליצה לאוהדים להגיע מוקדם ככל האפשר.

בהיבט התחבורתי, המשטרה הודיעה על שינויים בהסדרי התנועה והמליצה להימנע מהגעה ברכב פרטי לאזור האצטדיון. רק בעלי תו חנייה ותושבי שכונת נאות פרס יורשו להיכנס לסביבת המתחם. חניה בחניוני האצטדיון תתאפשר אך ורק למי שרכש הסדר חניה מראש. מערך תחבורה ציבורית מתוגבר יופעל באמצעות קו 1 ממרכזית הקריות, לב המפרץ וחוף הכרמל, ויינתן לו מעבר מועדף בצירים וברמזורים. בנוסף, רכבת ישראל תפעיל שלוש רכבות מתל אביב לחיפה החל מהשעה 17:19, ובסיומו של המשחק חמש רכבות נוספות מחיפה לתל אביב החל מהשעה 23:05.

הכניסה ליציעים תתאפשר אך ורק דרך השערים הרלוונטיים לקבוצה, בהתאם לצבע ולכרטיס. שערים A, G, H, J ו־K מיועדים לאוהדי בית"ר ירושלים, ושערים B, C, D, E ו־F לאוהדי הפועל תל אביב. מעבר בין שערים אסור ומהווה עבירה על החוק. כל כרטיס יעבור סריקה כפולה, וכל ניסיון להעבירו לאחר ייחסם. אוהדים שיגיעו לשער הקבוצה היריבה לא יורשו להיכנס.

אוהדי הפועל תל אביב (שחר גרוס)

המשטרה מדגישה כי הפעלת אבוקות או אמצעי פירוטכניקה תגרור הפסקה מיידית של המשחק, קנס והליך פלילי. כמו כן, חל איסור מוחלט על הכנסת אלכוהול, נשק, רחפנים או לבוש שמכסה את הפנים. אוהדים שיגיעו עם פריט לבוש אסור צפויים לקנס של 500 ש"ח והרחקה ל־30 יום ממשחקי כדורגל. תתבצע בדיקה קפדנית במיוחד בשערים, כולל שימוש במערכות שיקוף ובאוהלי בידוק, ומצלמות האבטחה יתגברו את הפיקוח.

בנוסף, נאסר העישון בתחומי האצטדיון, ולא ייפתחו פינות עישון במחצית. מעשי ונדליזם, השחתת רכוש או ירידה לכר הדשא, גם בזמן טקס הענקת הגביע, ייחשבו לעבירות פליליות ויטופלו במלוא החומרה.

קהל אוהדי בית"ר ירושלים (אורן בן חקון)

לקראת המשחק, החל משעות הצהריים, ייחסמו הרחובות הסמוכים לאצטדיון ובהם כיכר ואצלב, כיכר פרס, נתיב האור, רחוב פלימן פינת קסטרא, רחוב קסטרא פינת ויצמן, י"א הספורטאים, צומת הפסל מכביש 4 וצומת קניון חיפה. רק תושבי האזור, בעלי תו חניה או רכבי תחבורה ציבורית יורשו לעבור.

לרשות הקהל ברכב עומדים החניונים: חניון עפר בסמוך לבניין אינטל, חניון הקונגרסים, חניון צביה ויצחק וחניון קסטרא. המשטרה קוראת לאוהדים להישמע להנחיות השוטרים והסדרנים, לשמור על הסדר הציבורי ולהימנע מאלימות, כדי לאפשר קיום משחק בטוח, ספורטיבי ומהנה לכלל המשתתפים.