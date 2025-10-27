בהפועל חיפה מודים שנכשלו עד כה בצירוף 2 זרים

הפועל חיפה חזרה אתמול (ראשון) להתאמן אחרי ההפסד 3:2 לבית"ר ירושלים ללא המאמן גל אראל שהיה בקורס הפרו. את האימון העבירו עוזרו ברק בדש, מאמן הכושר, דני ביבס, ומאמן השוערים, רן קדוש.

למרות ההפסד, במועדון מרוצים עד כה מקצב צבירת הנקודות בהתחשב בסגל השחקנים שפתח את העונה. בקבוצה מרוצים מחזרתו לעניינים של איתי בוגנים שמאפשר אופציה התקפית נוספת לגל אראל, ובמקביל לא מסתירים את האכזבה משני הזרים - לארי אנגולו שכפי שפורסם ב-ONE, ישוחרר בינואר, ורג’יס אנדו שרחוק מלשדרג ולהשפיע על הקבוצה.

מחר תחל הפועל חיפה את ההכנות לקראת המשחק בסוף השבוע באשדוד, כשהיום לקחה הקבוצה יום חופש. מי שצפוי לחזור לסגל הוא החלוץ רותם חטואל שהודח מהסגל מול בית"ר בגלל שאיחר להתכנסות. חטואל כבר נטל חלק באימון אתמול.

גם יעד גונן הצעיר שסומן בתחילת העונה כהבטחה גדולה, קיבל את חולצת ההרכב ובהמשך ראה פחות דקות משחק, חזר לאימונים מלאים.