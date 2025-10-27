"היד גבוהה, פנדל": הקלטות ה-VAR מהקלאסיקו

איגוד הכדורגל הספרדי (RFEF) פרסם את ההקלטות משיחות ה-VAR סביב המהלכים השנויים במחלוקת במחזור האחרון – והפעם: שני המקרים המרכזיים מהקלאסיקו בין ריאל מדריד לברצלונה. האחד, הפנדל שלא נשרק לזכות לאמין ימאל במהלך מול ויניסיוס ג’וניור; והשני, הפנדל שנשרק נגד אריק גארסיה בעקבות נגיעת יד ברחבה לאחר הגבהה של ג’וד בלינגהאם.

במקרה הראשון, השופט סוטו גראדו לא שרק לפנדל אחרי המאבק בין ימאל לויניסיוס, כשב-VAR הומלץ לו לבחון את המהלך מחדש. "ססאר, אני ממליץ לך לבצע בדיקה כדי להעריך את האפשרות לבטל את הפנדל. נציג בפניך שתי זוויות שמראות שלאמין עם הרגל על הקרקע ראשון, ושהמכה מגיעה מאחור מכיוונו של ויניסיוס", אמר לו שופט ה-VAR חאבייר איגלסיאס.

סוטו גראדו השיב מהדשא בברנבאו: "תעצרו לי את הרגע שבו לאמין עם הרגל... כן, אין כאן תיקול. התיקול הוא של ויני, שפוגע בו מאחור. לאמין לא מתקל את ויניסיוס. לכן אני אכריז על כדור ביניים. אני שורק לעבירה של ויניסיוס על לאמין ימאל".

במהלך השני, במחצית השנייה, התמונה התהפכה. ריאל מדריד קיבלה פנדל לאחר שנקבע כי אריק גארסיה נגע בידו בכדור, אך שצ’סני הדף את הבעיטה של אמבפה. "ססאר, אני ממליץ לך לבצע בדיקה כדי להעריך אפשרות לפנדל על נגיעת יד. אראה לך את מיקום היד, שאני מחשיב כמיקום שניתן לעונשין, ואת כל המהלך כדי שתוכל להעריך. נחליף מצלמות", נמסר לשופט הראשי מה-VAR.

"הכדור פוגע שם, ואז יש ריבאונד שני. תנו לי תמונה מאחור. עכשיו תגדילו כדי שאוכל לראות אם יש שחקן מאחור. תעצרו כשהכדור באוויר. מיקום היד הזה גבוה מאוד. הכדור פוגע קודם באריק ואז בבלינגהאם, והיד הזו גבוהה, כפי שהוסבר בסמינרים שלנו. המיקום של היד גבוה, לא נמוך, והיא חוסמת שטח משחק. אני הולך לשרוק לפנדל", סיכם השופט הראשי את החלטתו.

כך חשף האיגוד את הדיאלוג המלא מאחורי ההחלטות שהסעירו את ספרד, מהלך שבו לאמין ימאל לא קיבל את השריקה, ומנגד, נגיעת היד של גארסיה העניקה לריאל מדריד הזדמנות מכרעת מהנקודה הלבנה.