יום שני, 27.10.2025 שעה 11:05
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
2710-2210ריאל מדריד1
2212-2510ברצלונה2
2010-1810ויאריאל3
1811-1410אספניול4
1610-169אתלטיקו מדריד5
1610-159בטיס6
1410-1210ראיו וייקאנו7
1410-1110אלצ'ה8
1410-910אתלטיק בילבאו9
1412-1010חטאפה10
1316-1710סביליה11
129-910אלאבס12
1013-1110סלטה ויגו13
1012-910אוססונה14
918-1410לבאנטה15
915-1110מיורקה16
914-1010ריאל סוסיאדד17
916-1010ולנסיה18
719-710אוביידו19
722-910ג'ירונה20

"היד גבוהה, פנדל": הקלטות ה-VAR מהקלאסיקו

פורסמו ההקלטות מחדר ה-VAR, כשבמוקד ביטול הפנדל של לאמין ימאל על ויניסיוס ("הוא לא מתקל אותו") והיד של אריק גארסיה ברחבה: "חסמה את שטח המשחק"

|
היד של אריק גארסיה (צילום מסך)
היד של אריק גארסיה (צילום מסך)

איגוד הכדורגל הספרדי (RFEF) פרסם את ההקלטות משיחות ה-VAR סביב המהלכים השנויים במחלוקת במחזור האחרון – והפעם: שני המקרים המרכזיים מהקלאסיקו בין ריאל מדריד לברצלונה. האחד, הפנדל שלא נשרק לזכות לאמין ימאל במהלך מול ויניסיוס ג’וניור; והשני, הפנדל שנשרק נגד אריק גארסיה בעקבות נגיעת יד ברחבה לאחר הגבהה של ג’וד בלינגהאם.

במקרה הראשון, השופט סוטו גראדו לא שרק לפנדל אחרי המאבק בין ימאל לויניסיוס, כשב-VAR הומלץ לו לבחון את המהלך מחדש. "ססאר, אני ממליץ לך לבצע בדיקה כדי להעריך את האפשרות לבטל את הפנדל. נציג בפניך שתי זוויות שמראות שלאמין עם הרגל על הקרקע ראשון, ושהמכה מגיעה מאחור מכיוונו של ויניסיוס", אמר לו שופט ה-VAR חאבייר איגלסיאס.

סוטו גראדו השיב מהדשא בברנבאו: "תעצרו לי את הרגע שבו לאמין עם הרגל... כן, אין כאן תיקול. התיקול הוא של ויני, שפוגע בו מאחור. לאמין לא מתקל את ויניסיוס. לכן אני אכריז על כדור ביניים. אני שורק לעבירה של ויניסיוס על לאמין ימאל".

במהלך השני, במחצית השנייה, התמונה התהפכה. ריאל מדריד קיבלה פנדל לאחר שנקבע כי אריק גארסיה נגע בידו בכדור, אך שצ’סני הדף את הבעיטה של אמבפה. "ססאר, אני ממליץ לך לבצע בדיקה כדי להעריך אפשרות לפנדל על נגיעת יד. אראה לך את מיקום היד, שאני מחשיב כמיקום שניתן לעונשין, ואת כל המהלך כדי שתוכל להעריך. נחליף מצלמות", נמסר לשופט הראשי מה-VAR.

"הכדור פוגע שם, ואז יש ריבאונד שני. תנו לי תמונה מאחור. עכשיו תגדילו כדי שאוכל לראות אם יש שחקן מאחור. תעצרו כשהכדור באוויר. מיקום היד הזה גבוה מאוד. הכדור פוגע קודם באריק ואז בבלינגהאם, והיד הזו גבוהה, כפי שהוסבר בסמינרים שלנו. המיקום של היד גבוה, לא נמוך, והיא חוסמת שטח משחק. אני הולך לשרוק לפנדל", סיכם השופט הראשי את החלטתו.

כך חשף האיגוד את הדיאלוג המלא מאחורי ההחלטות שהסעירו את ספרד, מהלך שבו לאמין ימאל לא קיבל את השריקה, ומנגד, נגיעת היד של גארסיה העניקה לריאל מדריד הזדמנות מכרעת מהנקודה הלבנה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצות
ויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצותנגןהאם סון צלח את אתגר החומה הארוכה בעולם?
האם סון צלח את אתגר החומה הארוכה בעולם?נגןנועה קירל מטרילה את דניאל פרץ במסעדה
נועה קירל מטרילה את דניאל פרץ במסעדהנגןזהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדל
זהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */