חזרה לליגה: מכבי ראשל"צ ניצחה 67:75 את ב"ש

המחזור השלישי בליגת ווינר סל נמשך היום (שני) כשבמשחק הראשון להיום הפועל ב”ש/דימונה אירחה את מכבי ראשל”צ כשבתום משחק צמוד האורחים ניצחו 67:75 כשזהו הניצחון הראשון של הקבוצה מעיר היין מאפריל 2022 בליגה הבכירה, כאשר היה זה אמין סטיבנס שבלט מעל כולם.

המשחק דווקא התחיל בצורה טובה בשביל הקבוצה המארחת שהצליחה להיות ביתרון לאורך רוב הרבע הראשון, אך הכתומים, בהובלתו של קליל אחמד, ירדו ביתרון בסיום הרבע הראשון. הרבע השני היה צמוד מאוד ברובו, כאשר התוצאה התהפכה כל שתי התקפות, אך לקראת סוף הרבע הראשל”צים התעשתו וסיימו את המחצית בהובלה 32:37.

אל המחצית השנייה עלו שחקניו של רמי הדר כאשר היה נראה כי התעשתו על עצמם והצליחו להוביל לאורך הרבע כאשר הוא הסתיים ביתרון אדום עם סי ג’יי אלבי שהתחיל להוביל את המארחת. הרבע האחרון היה הרבע של אמין סטיבנס, כוכב הקבוצה מעיר היין התעורר לחיים ונעזר באחמד וביחד השניים הובילו את הכתומים לניצחון ראשון העונה בליגת ווינר סל עם 67:75.

במחזור הבא, מכבי ראשל”צ תחזור לביתה על מנת לארח את הפועל ירושלים ולנסות להפתיע את פיינליסטית העונה שעברה. המארחים לעומת זאת, ינדדו לצפון כדי להתמודד מול הפועל העמק ולחבר ניצחון שני ברציפות.

קלעו להפועל ב”ש/דימונה: סי ג’יי אלבי 14 נקודות (7 ריב’), יואב ויטלם 12 נק’, קודי דמפס 10 נק’, עמית גרשון 9 נק’, מייקל פוסטר ג’וניור (8 ריב’) וסם איוריו 8 נק’ כ”א, ברנדון אנג’ל (7 ריב’) ונטע סגל 3 נק’ כ”א.

קלעו מכי ראשל”צ: אמין סטיבנס 28 נקודות ו-10 ריבאונדים, קליל אחמד 20 נק’, קווה גרנט 8 נק’ ו-8 אסיסטים, מרקוס וויליאמס ודי ג’יי ברנס 6 נק’ כ”א, ג’יי ג’יי קפלן 4 נק’ ו-9 ריב’, ליאור ברמן 3 נק’.

רבע ראשון: 18:19 למכבי ראשון לציון

חמישיית הפועל ב”ש/דימונה: סי ג’יי אלבי, סם איוריו, יואב ויטלם, מייקל פוסטר ג’וניור, קודי דמפס

חמישיית מכבי ראשל”צ: קווה גרנט, אמין סטיבנס, קליל אחמד, ג’יי ג’יי קפלן, די ג’יי ברנס

המשחק יצא לדרך עם שלשה של סם איוריו, אמין סטיבנס נתן שתי נקודות לאורחים מנגד. פוסטר עלה לסל וקלע עם ליי אפ טוב, האורחים מנגד לא הצליחו לדייק זריקות, יואב ויטלם הצליח להעלות גם הוא את הניקוד של באר שבע בעוד שתי נקודות, קווה גרנט מנגד, ניגש לקו העונשין, אך דייק רק בזריקה אחת, מייקל פוסטר מצדו סייע למארחים להמשיך לשלוט והטביע דאנק מרשים.

קליל אחמד חדר בצורה נהדרת וקלע סל בליי אפ נהדר, פוסטר מצדו מסר כדור לוויטלם שעלה יפה לסל, אך מיד אחר כך קליל אחמד עלה שוב לסל על מנת לקלוע בצבע. הראשל”צים התחילו לחזור למשחק, די ג’יי ברנס צלף שלשה והשווה את התוצאה ל-16:16. מרקוס וויליאמס עלה יפה לסל והוסיף שתי נקודות לזכות הקבוצה מעיר היין, המשחק הפך לצמוד בקונכיה.

רבע שני: 32:37 למכבי ראשון לציון

קווה גרנט עם סל שדה ראשון, לאחר שעלה כמו שצריך לסל והעניק לאורחים עוד שתי נקודות, אך ברנדון אנג’ל מנגד, קלע סל בליי אפ משלו וצימק את התוצאה. פוסטר הצליח לעקוף את השומר שלו והטביע דאנק משגע, אבל ברנס הצליח להחזיר את ההובלה לאורחים. אמין סטיבנס הטביע דאנק נהדר לזכות האורחת שהמשיכה להיראות טוב.

מרכוס וויליאמס הגיע אל מאחורי הקשת וצלף משלוש, קליל אחמד צלף גם הוא מקו השלוש והגדיל את הפער מהאדומים. מכבי ראשל”צ התחילה ריצה שעמדה על 2:12 לאחר ליי אפ נהדר של קליל אחמד. יואב ויטלם הצעיר הרשים וצלף מאחורי הקשת. קודי דמפס עלה לסל וקלע, אך קליל אחמד ניגש לקו בצידו השני של המגרש וקלע פעם אחת.

רבע שלישי: 51:53 להפועל ב”ש/דימונה

אמין סטיבנס עלה לסל וקלע בתוך הצבע, בצד השני, אלבי סחט את העבירה מאחורי הקשת, ניגש לשלוש זריקות וקלע את שלושתן, קליל אחמד חדר את ההגנה של האדומים ועלה להטבעה. קודי דמפס נכנס לצבע, קלע וצימק ל-41:40. ברנדון אנג’ל מצידו ניגש לקו העונשין, אך דייק רק פעם אחת והשווה את התוצאה, מנגד, קליל אחמד עלה לסל, קלע מקרוב והחזיר את ההובלה לזכות האורחים.

סטיבנס קלע שתי נקודות כשעלה לסל והגדיל את הפער ל-41:47 לטובת הראשל”צים. סי ג’יי אלבי עלה להטבעה וצמק את התוצאה לנקודה בלבד, עמית גרשון הפך את התוצאה לזכות המארחת עם שלשה נהדרת, 49:51 לדרומיים. קליל אחמד עלה לסל, קלע והשווה את התוצאה. קודי דמפס עלה לסל, קלע מקרוב והפך את התוצאה עם סיום הרבע.

רבע רביעי: 67:75 למכבי ראשון לציון

אמין סטיבנס פתח את הרבע האחרון כשקלע בתוך הצבע והשווה את התוצאה, אך דמפס החזיר מיד את ההובלה לקבוצתו שקלע מקרוב. עמית גרשון הגיע אל מחוץ לקשת וצלף את הכדור בדרך ל-53:58 לזכות האדומים. קווה גרנט התעורר חזרה לחיים כשדייק מקו השלוש וצימק לשתי נקודות בלבד, ויטלם הגיע ודייק בתוך הצבע בדרך להגדלת הפער.

קודי דמפס ניגש לקו, אך קלע רק פעם אחת, סטיבנס הוסיף שתי נקודות משלו בצד השני של המגרש. סם איוריו צלף משלוש על מנת להחזיר את ההובלה למארחת ואמין סטיבנס קלע מקרוב בדרך ל-64:64. לאחר ריבאונד כתום, כוכב האורחת הוסיף עוד סל מקרוב. סטיבנס להט בסוף הרבע האחרון, שחקן הראשל”צים קלע פעמיים מקרוב והוסיף עוד ארבע נקודות בדרך ל-64:70. ג’יי ג’יי קפלן קלע בצבע והגדיל את הפער, קווה גרנט קלע גם הוא בליי-אפ והגדיל את ליתרון 10.