ליגה ספרדית 25-26
2710-2210ריאל מדריד1
2212-2510ברצלונה2
2010-1810ויאריאל3
1811-1410אספניול4
1610-169אתלטיקו מדריד5
1610-159בטיס6
1410-1210ראיו וייקאנו7
1410-1110אלצ'ה8
1410-910אתלטיק בילבאו9
1412-1010חטאפה10
1316-1710סביליה11
129-910אלאבס12
1013-1110סלטה ויגו13
1012-910אוססונה14
918-1410לבאנטה15
915-1110מיורקה16
914-1010ריאל סוסיאדד17
916-1010ולנסיה18
719-710אוביידו19
722-910ג'ירונה20

"ויניסיוס חייב להתנצל, אף אחד לא מעל ריאל"

במדריד התייחסו לעצבים של הברזילאי ("לא מכבד את המאמן והקהל") ולימאל: "אם הם רוצים להיות המסי ורונאלדו של הדור הזה, יש להם עוד הרבה עבודה"

|
ימאל מול ויניסיוס (IMAGO)
ימאל מול ויניסיוס (IMAGO)

הסערה סביב הקלאסיקו ממשיכה להכות גלים בתקשורת הספרדית והעולמית. לצד הניצחון של ריאל מדריד על ברצלונה, הדיון המרכזי נסוב סביב לאמין ימאל, ויניסיוס ג’וניור, והתנהלות שתי הקבוצות על הדשא ומחוצה לו. היום, ראול אסנסיו העלה לרשתות החברתיות תמונה עם ארבעה פרצופים של אדם מדבר, פרשנות ברורה לעקיצה כלפי לאמין ימאל בעקבות דבריו לפני הקלאסיקו.

ב-Carrusel נכתב: "ריאל מדריד הייתה מרוצה מלהשתיק את לאמין ימאל יותר מאשר מלשחק כדורגל גדול. הייתה תחושה שהכל הפך לעניין אישי יותר מאשר עניין מקצועי. ריאל מדריד רצתה לנצח, אבל זה לקח לה הרבה יותר זמן ממה שהיה צריך. האובססיה של ריאל הייתה להשתיק את לאמין – לא להפגין עליונות מקצועית".

עוד נאמר בספרד: "ריאל מדריד שבעה מלהחזיק את השחקנים הכי טובים בעולם. הסכנה עבור ויניסיוס היא שאפילו האוהדים שלה יתעייפו ממנו". העיתונאי תומאס רונסרו הוסיף: "הייתי מראה לו את הסרטון של ההחלפה ואומר לו שהוא לא מכבד את המאמן, את האצטדיון ואת המועדון. הוא חייב להתנצל בפני האוהדים והקבוצה על ההתנהגות שלו. ויניסיוס לעולם לא יהיה מעל המועדון. הטעות של מדריד, מעבר לכדור הזהב, היא שלפעמים היא מציבה אותו מעל כולם. ריאל מעל הכל".

ויניסוס מתעצבן ויורד ישירות לחדר ההלבשה!

רונסרו המשיך ושיבח את ריאל מדריד על הניצחון: "קודם כל, ברכות לריאל מדריד על הניצחון ועל עליונותה המקצועית. זה היה משחק של 1:4. אלמלא שצ’סני, זו הייתה תבוסה מוחלטת. ברצלונה לא מצאה פתרונות. ריאל חנקה אותה. קורטואה לא נזקק הפעם לנסים. בארסה חשפה שוב את כל הליקויים שלה, וריאל ניצלה זאת".

על לאמין ימאל: "הוא זה שגרם לכל הבלגן לפני כמה ימים. זה ישב לשחקני מדריד בראש. מישהו צריך לומר לו, הוא רק בן 18, והוא חטא בחטא הנעורים והאשליה שהוא יכול לעשות הכל. שלושה ימים לפני קלאסיקו בברנבאו אתה לא אומר דבר כזה. הוא גם לא בכושר גופני טוב. לעומת זאת, קוברסי בן אותו גיל, אבל מתנהג למופת. הניצחון הזה משמעותי מאוד לריאל. צ’אבי אלונסו מראה יציבות. הדרבי היה תאונה. יש הרבה סיבות לאופטימיות".

לאמין ימאל (IMAGO)לאמין ימאל (IMAGO)

העיתונאי דני גארידו הוסיף: "אם לאמין ו-ויניסיוס רוצים להיות המסי ורונאלדו של הדור הזה, יש להם עוד הרבה עבודה ומקום לשיפור". ארסן ונגר, מאמן העבר האגדי, אמר: "הקלאסיקו הזה היה כמו דו קרב בין גברים לילדים. ההגנה של ריאל מדריד הייתה חזקה בהרבה מזו של ברצלונה. בהתקפה ריאל תמיד נראתה מסוגלת להבקיע, בעוד שבארסה נראתה חסרת אונים. הם החזיקו הרבה בכדור, אבל אף פעם לא באמת נראו מסוכנים. מגיע קרדיט לצ’אבי אלונסו".

