"ויניסיוס חייב להתנצל, אף אחד לא מעל ריאל"

הסערה סביב הקלאסיקו ממשיכה להכות גלים בתקשורת הספרדית והעולמית. לצד הניצחון של ריאל מדריד על ברצלונה, הדיון המרכזי נסוב סביב לאמין ימאל, ויניסיוס ג’וניור, והתנהלות שתי הקבוצות על הדשא ומחוצה לו. היום, ראול אסנסיו העלה לרשתות החברתיות תמונה עם ארבעה פרצופים של אדם מדבר, פרשנות ברורה לעקיצה כלפי לאמין ימאל בעקבות דבריו לפני הקלאסיקו.

ב-Carrusel נכתב: "ריאל מדריד הייתה מרוצה מלהשתיק את לאמין ימאל יותר מאשר מלשחק כדורגל גדול. הייתה תחושה שהכל הפך לעניין אישי יותר מאשר עניין מקצועי. ריאל מדריד רצתה לנצח, אבל זה לקח לה הרבה יותר זמן ממה שהיה צריך. האובססיה של ריאל הייתה להשתיק את לאמין – לא להפגין עליונות מקצועית".

עוד נאמר בספרד: "ריאל מדריד שבעה מלהחזיק את השחקנים הכי טובים בעולם. הסכנה עבור ויניסיוס היא שאפילו האוהדים שלה יתעייפו ממנו". העיתונאי תומאס רונסרו הוסיף: "הייתי מראה לו את הסרטון של ההחלפה ואומר לו שהוא לא מכבד את המאמן, את האצטדיון ואת המועדון. הוא חייב להתנצל בפני האוהדים והקבוצה על ההתנהגות שלו. ויניסיוס לעולם לא יהיה מעל המועדון. הטעות של מדריד, מעבר לכדור הזהב, היא שלפעמים היא מציבה אותו מעל כולם. ריאל מעל הכל".

ויניסוס מתעצבן ויורד ישירות לחדר ההלבשה!

רונסרו המשיך ושיבח את ריאל מדריד על הניצחון: "קודם כל, ברכות לריאל מדריד על הניצחון ועל עליונותה המקצועית. זה היה משחק של 1:4. אלמלא שצ’סני, זו הייתה תבוסה מוחלטת. ברצלונה לא מצאה פתרונות. ריאל חנקה אותה. קורטואה לא נזקק הפעם לנסים. בארסה חשפה שוב את כל הליקויים שלה, וריאל ניצלה זאת".

על לאמין ימאל: "הוא זה שגרם לכל הבלגן לפני כמה ימים. זה ישב לשחקני מדריד בראש. מישהו צריך לומר לו, הוא רק בן 18, והוא חטא בחטא הנעורים והאשליה שהוא יכול לעשות הכל. שלושה ימים לפני קלאסיקו בברנבאו אתה לא אומר דבר כזה. הוא גם לא בכושר גופני טוב. לעומת זאת, קוברסי בן אותו גיל, אבל מתנהג למופת. הניצחון הזה משמעותי מאוד לריאל. צ’אבי אלונסו מראה יציבות. הדרבי היה תאונה. יש הרבה סיבות לאופטימיות".

לאמין ימאל (IMAGO)

העיתונאי דני גארידו הוסיף: "אם לאמין ו-ויניסיוס רוצים להיות המסי ורונאלדו של הדור הזה, יש להם עוד הרבה עבודה ומקום לשיפור". ארסן ונגר, מאמן העבר האגדי, אמר: "הקלאסיקו הזה היה כמו דו קרב בין גברים לילדים. ההגנה של ריאל מדריד הייתה חזקה בהרבה מזו של ברצלונה. בהתקפה ריאל תמיד נראתה מסוגלת להבקיע, בעוד שבארסה נראתה חסרת אונים. הם החזיקו הרבה בכדור, אבל אף פעם לא באמת נראו מסוכנים. מגיע קרדיט לצ’אבי אלונסו".