יובאנוביץ' וסק בראש סדרת המאכזבים בחיפה

במכבי חיפה לא מסתירים את האכזבה מהיכולת של הבלם הסנגלי עבדולאי סק. האחרון כמעט בכל משחק בחודש האחרון מעורב בטעות שעולה לירוקים בשער חובה ובאיבוד נקודות. על פי המסתמן, הקבוצה לא תבקש להאריך את החוזה עם סק והוא לא ימשיך בעונה הבאה.

סק ייצא בינואר לאליפות אפריקה ואת מקומו אמור למלא מי שמתאושש מפציעה ארוכה, פדראו. סק נחשב לאחד מבעלי השכר הגבוהים בקבוצה ובמקומו מכבי חיפה תכוון לזר אחר כדי בעיקר לרענן את השורות. שחקן נוסף שמסיים חוזה ומאכזב מבין הזרים הוא ג'ורג'ה יובאנוביץ' שרחוק מלהרשים.

יובאנוביץ' זוכה היום לעדיפות על פני גיא מלמד ועומר דהן שמוצאים את עצמם כל פעם מחדש ביציע. לא מן הנמנע שבקצב הזה הסרבי ימצא את עצמו מודח מהסגל לטובת אחד משני החלוצים, מלמד שכרגע לא בתוכניות או עומר דהן לו הובטח שיהיה החלוץ השלישי אחרי סטיוארט ויובאנוביץ'.

עומר דהן קיבל הבטחה להיות חלק מהרוטציה, מה יעלה בגורל גיא מלמד? (שחר גרוס ועמרי שטיין)

סילבה קאני שפתח מול טבריה לא הרשים. נראה שהקיצוני שהיה מחליפו של עומר אצילי בבית"ר ירושלים לא בשל עדיין לפתוח בהרכב. לגבי יילה בטאי ופיטר אגבה, שגם אכזבו, יש עדיין סבלנות שיהיו הרבה יותר טובים מהתפוקה שהם נותנים עד כה. אגבה תופקד כקשר 6 במחצית הראשונה והיה מאוד מפוזר. במחצית השנייה עם כניסתו של עלי מוחמד, אגבה השתפר ונראה הרבה יותר טוב.