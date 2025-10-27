יום שני, 27.10.2025 שעה 09:26
ליגת העל Winner 25-26
216-238הפועל ב"ש1
1710-178בית"ר ירושלים2
143-156מכבי ת"א3
1311-157הפועל ת"א4
1218-168מכבי נתניה5
118-98הפועל חיפה6
119-88בני סכנין7
1116-118מ.ס אשדוד8
108-148מכבי חיפה9
1019-88עירוני טבריה10
914-128הפועל פ"ת11
87-77עירוני ק"ש12
214-58הפועל ירושלים13
123-68מכבי בני ריינה14

יובאנוביץ' וסק בראש סדרת המאכזבים בחיפה

הבלם שמרבה לטעות לאחרונה לא צפוי להמשיך בעונה הבאה, כשהקבוצה רוצה לרענן את השורות. החלוץ עשוי למצוא את עצמו בקצב הזה ביציע לטובת מלמד או דהן

|
יובאנוביץ' וסק (עמרי שטיין)
יובאנוביץ' וסק (עמרי שטיין)

במכבי חיפה לא מסתירים את האכזבה מהיכולת של הבלם הסנגלי עבדולאי סק. האחרון כמעט בכל משחק בחודש האחרון מעורב בטעות שעולה לירוקים בשער חובה ובאיבוד נקודות. על פי המסתמן, הקבוצה לא תבקש להאריך את החוזה עם סק והוא לא ימשיך בעונה הבאה.

סק ייצא בינואר לאליפות אפריקה ואת מקומו אמור למלא מי שמתאושש מפציעה ארוכה, פדראו. סק נחשב לאחד מבעלי השכר הגבוהים בקבוצה ובמקומו מכבי חיפה תכוון לזר אחר כדי בעיקר לרענן את השורות. שחקן נוסף שמסיים חוזה ומאכזב מבין הזרים הוא ג'ורג'ה יובאנוביץ' שרחוק מלהרשים.

יובאנוביץ' זוכה היום לעדיפות על פני גיא מלמד ועומר דהן שמוצאים את עצמם כל פעם מחדש ביציע. לא מן הנמנע שבקצב הזה הסרבי ימצא את עצמו מודח מהסגל לטובת אחד משני החלוצים, מלמד שכרגע לא בתוכניות או עומר דהן לו הובטח שיהיה החלוץ השלישי אחרי סטיוארט ויובאנוביץ'.

עומר דהן קיבל הבטחה להיות חלק מהרוטציה, מה יעלה בגורל גיא מלמד? (שחר גרוס ועמרי שטיין)עומר דהן קיבל הבטחה להיות חלק מהרוטציה, מה יעלה בגורל גיא מלמד? (שחר גרוס ועמרי שטיין)

סילבה קאני שפתח מול טבריה לא הרשים. נראה שהקיצוני שהיה מחליפו של עומר אצילי בבית"ר ירושלים לא בשל עדיין לפתוח בהרכב. לגבי יילה בטאי ופיטר אגבה, שגם אכזבו, יש עדיין סבלנות שיהיו הרבה יותר טובים מהתפוקה שהם נותנים עד כה. אגבה תופקד כקשר 6 במחצית הראשונה והיה מאוד מפוזר. במחצית השנייה עם כניסתו של עלי מוחמד, אגבה השתפר ונראה הרבה יותר טוב.

