ריבס הצטרף לשאקיל, קובי ולברון: אין לי מילים

אין לברון ג’יימס? אין לוקה דונצ’יץ’? אין בעיה. אוסטין ריבס הוביל את לוס אנג’לס לייקרס לניצחון 120:127 על סקרמנטו הלילה (בין ראשון לשני) עם הצגת ענק. בעוד לברון סובל מבעיה בגב ואמור להיעדר לפחות עד אמצע נובמבר ודונצ’יץ’ מושבת עקב פציעה באצבע ביד שמאל וחבלה ברגל, ריבס סיפק תצוגת על כשקלע שיא קריירה של 51 נקודות, הוסיף 11 ריבאונדים ו-9 אסיסטים, והיה קרוב לטריפל-דאבל היסטורי.

ריבס, שקלע 12 מ-22 מהשדה כולל שש שלשות, הפך לשחקן הרביעי בלבד ב-40 השנים האחרונות שרושם לפחות 50 נקודות, 11 ריבאונדים ו-9 אסיסטים במשחק – לצידם של דונצ’יץ’, ראסל ווסטברוק וג’יימס הארדן.

מדובר גם בשורה סטטיסטית שלא נראתה בלייקרס מאז 1963, אז עשה זאת אלג’ין ביילור. מעבר לכך, ריבס הצטרף לקובי בראיינט, שאקיל אוניל, אנתוני דייויס ולברון ג’יימס – כשחקן החמישי במאה ה-21 שקולע לפחות 50 נקודות במדי הלייקרס.

אוסטין ריבס במאבק עם דומנטאס סאבוניס (רויטרס)

"גדלתי על כל השמות האלה", אמר ריבס בסיום, "אין לי מילים. אלה כמה מהשחקנים הטובים ביותר ששיחקו את המשחק אי פעם”. המאמן ג’יי.ג’יי. רדיק שיבח את הגארד אחרי המשחק: "הוא היה פשוט פנטסטי. עשה הכל - קלע, מסר, נלחם. אפשר לראות כמה הוא תחרותי, הוא פשוט חי על זה. הוא מגיע כל יום לאימון עם תשוקה אמיתית, וזה מדבק".

המשחק הזה העלה את מאזנה של לוס אנג’לס ל-1:2 בפתיחת העונה, וריבס אף עקף את שיאו הקודם שעמד על 45 נקודות. לאחר שבשני המשחקים הראשונים של העונה קלע יחד 51 נקודות, הוא השווה את הסכום הזה במשחק אחד בלבד. בעוד דונצ’יץ’ וג’יימס צפויים להיעדר גם בשבוע הקרוב, נראה שריבס יהיה האיש המרכזי של הלייקרס בתקופה הקרובה והמשחק הבא שלהם יהיה מול פורטלנד ודני אבדיה.