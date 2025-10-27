יום רביעי, 29.10.2025 שעה 20:50
כדורגל ישראלי  >> ליגה ב'
ליגה ב' 25-26
 ליגה ב צפון א 
00-00בני ממבע1
00-00אחווה כפר מנדא2
00-00הפועל בני בענה3
00-00הפועל דיר חנא4
00-00הפועל בני עין מאהל5
00-00הפועל בני ג'דידה6
00-00בית"ר נהריה7
00-00מכבי בני אבטין8
00-00מכבי בני ג'דידה9
00-00מכבי אחווה שעב10
00-00מ.כ. שפרעם11
00-00איחוד בני סמיע12
00-00בני מג'אר13
00-00הפועל כאוכב14
00-00מכבי בני אבו סנאן15
00-00מ.ס. צעירי כפר מנדא16
 ליגה ב דרום א 
166-137הפועל לוד1
166-117בית"ר ר"ג2
158-207מכבי עמישב פ"ת3
146-167הכח עמידר ר"ג4
144-117הפועל מחנה יהודה5
125-117הפועל הוד השרון6
119-127בית"ר כפ"ס7
1014-127מ.ס. בני יפו8
910-107הפועל קרית אונו9
87-67בית"ר פ"ת10
816-137בית"ר ת"א חולון11
78-117א.ס חולון מור 12
723-87מכבי כפר יונה 13
411-87עירוני בית דגן14
123-97הפועל כפר קאסם15
122-77בני ג'לג'וליה 16
 ליגה ב דרום ב 
155-137מ.כ. שדרות1
147-247הפועל ירוחם2
145-147מ.ס. שיכון המזרח3
133-167מכבי נתיבות4
1310-167בני אשדוד5
135-117עירוני בית שמש6
125-137מ.ס. רמלה7
127-117בני אילת8
116-127מ.כ. ערד9
912-127בית"ר קרית גת10
810-137עירוני אשקלון11
810-97איחוד צעירי אבו גוש 12
517-127הפועל שגב שלום13
424-117מכבי באר יעקב 14
323-107מכבי ב"ש15
049-17מכבי שעריים16

לאחר שמונה שנים: ירדן אבוחצירה חוזר לאשקלון

בתום 3 עונות רצופות בדימונה ולאחר ששוחרר יחד עם פיראס עווד מהקבוצה של שרון אביטן, יחבור השחקן המוערך לסגל של יאיר אזולאי מליגה ב' דרום ב'

|
ירדן אבוחצירה (יונתן גינזבורג)
ירדן אבוחצירה (יונתן גינזבורג)

מאז סוף חודש ספטמבר ירדן אבוחצירה, הקשר בן ה-32, לא משחק כדורגל. במועדון הדרומי הסבו את תשומת ליבו כי עליו ועל פיראס עווד למצוא קבוצה. מקצועית, לשרון אביטן, המאמן, לא התאימו. מדובר במי ששימש כקפטן במ.ס דימונה והיה חלק מהמועדון בשלוש העונות האחרונות, שעתה מוצא לעצמו בית חדש-ישן, בדמותה של הפועל אשקלון, המשחקת בליגה ב' דרום ב'.

בספטמבר 2013 נחת לראשונה בהפועל אשקלון, עוד כשהיה קבוצה תחת ניהול אחר לחלוטין, בעמותה שניהלה את העסק ההוא ביד רמה. בתום עונת 2013/14 ירד עם חבריו לקבוצה מהליגה הלאומית לליגה א', שם שיחקו במשך עונה אחת בלבד, חזרו ללאומית ובתום עונת 2015/16 העפילו לליגת העל, במסע קסום שזקני העיר מדברים עליו עד היום. בתום ארבע עונות רצופות, עזב.

והנה, שמונה שנים מאוחר יותר, מאז 2017, ירן אבוחצירה חוזר להפועל אשקלון, אלא שהפעם – כשהקבוצה בליגה ב', בליגה הרביעית בטיבה בכדורגל הישראלי. החבר'ה של יאיר אזולאי פתחו את עונת 2025/26 בצורה לא הכי משכנעת, אף על פי שמחזיקה בסגל, שעל הנייר, יכול להתמודד יופי גם בליגה א'.

ב-07/05/2011, כשחקן נוער של הפועל באר שבע, עלה לראשונה לבוגרים, כשעלה מהספסל בדקה ה-79 להתמודדות מול מכבי פתח תקווה, משחק שהסתיים ב-1:1. בעונת 2011/12 התכבד בשלוש הופעות נוספות כשחקן חריג גיל בנוער של הפועל באר שבע, בבוגרים שלה. בהמשך דרכו, שיחק במכבי יבנה, הפועל ירושלים, הפועל רמת גן והפועל ראשון לציון.

הוא עזב את מ.ס דימונה לאחר שלוש עונות רצופות, בהן רשם 69 הופעות ו-27 שערים בכל המסגרות. אל הפועל אשקלון הגיע כשהיא במקום ה-12 בטבלת ליגה ב' דרום ב', זאת לאחר שבמסגרת המחזור השביעי, הקבוצה נחלה הפסד בדמות 4:1 להפועל שגב שלום. אשקלון עם ניצחון אחד בלבד, לצד חמש תוצאות תיקו והפסד אחד.

