אופטימיות בהפועל תל אביב שאסף רפפורט ייכנס

להפועל תל אביב יש הפסד אחד בלבד העונה בכל המסגרות, ואמנם הוא היה כואב בדמות הדרבי הראשון אי פעם ביורוליג, אך אפשר לומר לחלוטין שהקבוצה התאוששה מזה כשאתמול (ראשון) היא רשמה ניצחון שישי ברציפות בכל המסגרות, עם 63:89 על נס ציונה בהיכל מנורה מבטחים, במסגרת המחזור השלישי של ליגת ווינר סל.

כעת, האדומים עם הפנים כבר לשבוע כפול נוסף ביורוליג, כשהם יארחו בסופיה את פרטיזן בלגרד ואז יתארחו אצל אולימפיאקוס. נזכיר, מחזיקת היורוקאפ עם מאזן של 1:5 במפעל הבכיר באירופה, והם במקום הראשון, כשהם ינסו לשמור על המיקום הזה גם אחרי שני המשחקים השבוע, כל אחד לחוד קשוח ביותר ומוקש רציני לחניכיו של דימיטריס איטודיס.

הקבוצה המריאה לסופיה ישירות אחרי המשחק נגד נס ציונה, והיא כבר היום תחל בהכנות לקראת המשחק נגד הסרבים ביום רביעי. מי שהיה אתמול בניצחון על הכתומים הוא אסף רפפורט, שעשוי להיכנס כבעלים בהפועל תל אביב. נזכיר שחברת אדום ניהול סל בע”מ מחזיקה ב-81% מהמועדון, כאשר 19% הנוספים מוחזקים על ידי עמותת הפועל אוסישקין תל אביב.

איטודיס: ״תודה גדולה לאוהדים״

בתוך אדום ניהול סל בע”מ, המטרה היא שאסף רפפורט ירכוש 15%, וגילי רענן, שמחזיק כרגע ב-10%, יעלה גם ל-15%, כאשר גם למיקי מלכה יש 15%. כלומר, מה שצפוי לקרות, אם העסקה אכן תצא לפועל, זה שמלכה, רפפורט ורענן יחזיקו כל אחד ב-15%, ועופר ינאי שעדיין יהיה עם הרוב, יחזיק ב-55% הנותרים בחברה.

רפפורט עשה את הונו מכך שהפך למנכ”ל של חברת וויז. בחודש מרץ האחרון חברת וויז נמכרה לגוגל בתמורה לסכום שיא בתולדות ההייטק הישראלי, 32 מיליארד דולר. העסקה הכניסה לארבעת המייסדים, ביניהם המנכ״ל אסף רפפורט, סכום של כ-2-2 מיליארד דולר. עוד אחד מהמייסדים זה ינון קוסטיקה, סמנכ״ל מוצר בחברה, ואח שלו, יוטב, הוא דירקטור בהפועל ת”א מטעם גילי רענן.

בחזרה לצד המקצועי. בהפועל תל אביב שמחו מאוד מהניצחון על נס ציונה, והם כבר עם הפנים לפרטיזן ואולימפיאקוס. במועדון עדיין לא יוצאים מגדרם למרות המאזן ביורוליג והמקום הראשון, כאשר כרגע המטרה היא קודם כל להגיע לפלייאוף ובכך להבטיח עונה נוספת ביורוליג, כאשר ייתכן שהתקציב אפילו יגדל בעונות הבאות עם כניסות כמו של רענן, מלכה ורפפורט.

עופר ינאי ואסף רפפורט (רועי כפיר)

דימיטריס איטודיס סיכם את הניצחון על נס ציונה ואמר: “ברכות לשחקנים שלי, היינו טובים יותר כל המשחק והגיע לנו לנצח. בחנו הרכבים שונים על מנת לייצר כימיה טובה, דברים בהגנה. הקהל יצר אווירה נהדרת, זה משהו שעוזר לשחקנים”. המאמן ביקש בזמן המשחק להרחיק אוהד שישב מאחוריו, ועל זה אמר: “כשמישהו מקלל את הקבוצה שלי, הוא ימצא את עצמי לפניו. אי אפשר לקלל את הקבוצה שלי, אני לא רוצה אוהד כזה. רוב הקהל נהדר, אי אפשר לקלל את הקבוצה שלנו. אלה לא אוהדים שרוצים כאן, וזה לא עניין כספי. אם צריך, אני אשלם על המושב של אוהדים כאלה”.

כשנשאל על התחושות מחזרת המשחקים ביורוליג אמר: “הכדורסל הישראלי ואנחנו בהפועל ת”א שמחים. עוד לא הייתה הצבעה, עשו הערכת מצב והבינו מה שהבינו, מקווה שזה יישאר כך. לחזור לישראל זו ההחלטה הטובה. מאמן ולנסיה? יש לי כבוד לפדרו מרטינס. אנחנו בשיחות עם היורוליג, אני מסביר לכל מאמן מה המצב פה בתל אביב. כולם בעד לחזור, אני לא שמעתי על מתנגדים, רק על חוששים וזה נורמלי, אני אופטימי שהשלום והספורט ינצחו”.

בנושא אחר, נציין כי מכירת הכרטיסים לגמר גביע ווינר סל נפתחה באתר לאן. הגמר יפגיש את האדומים מת”א עם הפועל ירושלים ב-8 בנובמבר ב-19:10 בארנה בירושלים. במסגרת שיתוף הפעולה האסטרטגי בין מנהלת ליגת ווינר סל לבין מנהלת הליגות בכדורגל, ישחקו קבוצות הכדורגל המקבילות, הפועל ירושלים והפועל תל אביב באותו יום באצטדיון טדי בשעה 15:00. המהלך נועד לאפשר לקהל האדום ליהנות מיום ספורט חגיגי במיוחד בבירה.

בהמשך למדיניות הליגה לשים את האוהד למרכז ולהנגיש את המשחקים לקהל הרחב ביותר, גם השנה נקבעו מחירים נגישים (החל מ-49 ש"ח בלבד לכרטיס) לכרטיסים, במטרה לאפשר לכמה שיותר אוהדים ואוהדות ליהנות מחוויית הגמר.