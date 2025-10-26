לא לאמין, לא נורא? בארסה יצאה בזול מהברנבאו

אחרי עונה קסומה עם ארבעה ניצחונות במשחקי הקלאסיקו, ברצלונה הפסידה את המשחק הראשון של עונת 2025/26 נגד ריאל מדריד עם 2:1 בברנבאו. אורי רייך, עמית לוינטל ודויד מילמן מסכמים בפודקאסט בארסה את המשחק.

מה בתפריט: האם הבאז השלילי סביב לאמין ימאל מוצדק והדרייב שהוא נתן לשחקני ריאל מדריד, ההופעה החלשה של הכוכב באופן מחשיד והכדורים שלא הלכו אליו כמעט בכלל, כל העולם ידע שמול קו ההגנה הבעייתי של ברצלונה קיליאן אמבפה שוב יחגוג, בהעדר ה-LRL אין מי ש-”יסתיר” את כמות הספיגות שהסגנון של פליק מייצר.

וגם: העוצמות של הבלאנקוס שניצחו את הטכניקה של הקטלונים במרכז השדה, הצלילה ביכולת של ז’ול קונדה בכל חלקי המגרש, ההופעה המרשימה דווקא של וויצ’ך שצ’סני שקטע רצף פנדלים מזעזע עבור הבלאוגרנה, האם השער של ג’וד בלינגהאם היה צריך להיפסל והביקור של הפתעת העונה במונז’ואיק – ללא פדרי. האזנה נעימה.