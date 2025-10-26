יום ראשון, 26.10.2025 שעה 21:55
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
2710-2210ריאל מדריד1
2212-2510ברצלונה2
2010-1810ויאריאל3
1811-1410אספניול4
1610-169אתלטיקו מדריד5
1610-159בטיס6
1410-1110אלצ'ה7
1410-910אתלטיק בילבאו8
1412-1010חטאפה9
1316-1710סביליה10
128-99אלאבס11
1110-119ראיו וייקאנו12
1013-1110סלטה ויגו13
1012-910אוססונה14
918-1410לבאנטה15
915-1110מיורקה16
914-1010ריאל סוסיאדד17
916-1010ולנסיה18
719-710אוביידו19
722-910ג'ירונה20

בריאל תקפו: השופט גרוע מאוד, לא סומכים עליו

ערוץ הטלוויזיה של הבלאנקוס לא חסך בביקורות למרות הניצחון: "כמעט אף פעם לא שפט משחק חשוב, זה מה שיש. פדרי זייף פגיעה כאילו הוא נורה מולו"

|
ואלוורדה וסוטו גראדו (IMAGO)
ואלוורדה וסוטו גראדו (IMAGO)

הקלאסיקו בין ריאל מדריד לברצלונה כלל בתוכו מחלוקת, וערוץ ריאל מדריד TV, הערוץ הרשמי של המועדון הלבן, לא איחר בביקורת כלפי סוטו גראדו ואיגלסיאס וייאנואבה למרות ה-1:2 על ברצלונה: "ססאר סוטו גראדו הוא זה ששופט את הקלאסיקו בכדורגל הספרדי, וברמה הבין-לאומית הוא כמעט אף פעם לא שפט שום דבר חשוב, אבל טוב, זה מה שיש", אמרו.

"בלתי ייאמן. השיפוט בליגה נגריירה פשוט בלתי ייאמן. הבעיטה שפגעה בקמאבינגה ולא נשרקה עבירה. השופט הזה גרוע מאוד, גרוע מאוד. כשאמבפה כבש, הקהל לא חגג עד לחידוש המשחק. לאור התקדים, אנחנו לא סומכים על השופטים האלה", נאמר בריאל מדריד TV.

"פדרי כבר היה יכול להיות מורחק עוד קודם, משום שלפני שקיבל את הצהוב, הוא זייף פגיעה כאילו נורה מול סוטו גראדו. הוא קרס מבלי שנגעו בו, והוא היה יכול לקבל צהוב על התחזות". רגע לפני סיום המשחק, הקשר של ברצלונה הורחק בכרטיס אדום בכל זאת.

"יש אירועים על טבעיים, כמו שכמעט תמיד קורה בברנבאו כשיש מהלך שיכול להתפרש כנבדל, ועכשיו היינו עדים לעוד אחד כזה. ראינו את הצילומים רק חמש דקות אחרי", אמרו בערוץ בהתייחס לשער שנפסל לאמבפה בשל נבדל.

שער פסיכי של אמבפה נפסל בעקבות נבדל

"זו בושה אמיתית. זה מצער שהמהלך מתפרש כנבדל. אפילו לא ראינו את הפריים שבו ארדה בועט בכדור. זה כבר עניין של אמונה. אני לא מאמין בהתאחדות ולא בוועדת השופטים", הוסיף אחד מהפרשנים של הערוץ.

בהמשך פסק השופט מריו סוטו גראדו על פנדל בעקבות נגיעת יד של אריק גארסיה, אחרי התערבות ה-VAR, במהלך שבו היה מעורב ג’וד בלינגהאם. כך נשמעה התגובה בריאל מדריד TV לפני השריקה האחרונה: "זה פנדל. הכדור בא מבלינגהאם ופגע ביד של אריק. זה מדהים. לג’וד היה ברור מהתחלה. אתה לא הולך להזהיר אותנו פה, איגלסיאס? הוא חייב ללכת לראות את זה ב-VAR. אם הוא הולך לבדוק, זה חייב להיות פנדל. זה ברור לגמרי, כי זה לא הגיע מהדיפה, אלא אחרי כן. נגיעת יד ברורה. זה חייב להיות פנדל לזכות מדריד, זה תופס מקום. הוא היה צריך לשרוק, אבל תראו איפה אנחנו נמצאים".

