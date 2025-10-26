יום ראשון, 26.10.2025 שעה 18:44
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
249-209ריאל מדריד1
2210-249ברצלונה2
2010-1810ויאריאל3
1811-1410אספניול4
1610-169אתלטיקו מדריד5
1610-159בטיס6
1410-1110אלצ'ה7
1410-910אתלטיק בילבאו8
1412-1010חטאפה9
1316-1710סביליה10
128-99אלאבס11
1110-119ראיו וייקאנו12
109-79אוססונה13
918-1410לבאנטה14
915-1110מיורקה15
914-1010ריאל סוסיאדד16
916-1010ולנסיה17
711-89סלטה ויגו18
719-710אוביידו19
722-910ג'ירונה20

ספרד סוערת: כמה שהשופט רצה לשרוק לפנדל

בתקשורת היו חלוקים לגבי המהלך ברחבה בתחילת המשחק: "ויניסיוס נכנס לשטח של לאמין". וגם: השער שנפסל לאמבפה על נבדל גבולי. צפו בתקריות וענו בסקר

|
ויניסיוס ג'וניור ולאמין ימאל (צילום מסך)
ויניסיוס ג'וניור ולאמין ימאל (צילום מסך)

האירוע בין ויניסיוס ג’וניור ללאמין ימאל בדקה השנייה של הקלאסיקו גרם לסערה גדולה בתקשורת הספרדית, אחרי שהשופט בחר שלא לשרוק לפנדל לזכות ריאל מדריד. הדעות נחלקו בין מומחי השיפוט, הפרשנים והשחקנים לשעבר, כשכל צד רואה את המהלך אחרת.

שופט העבר פרס בורול טען כי היה מקום לשרוק: "זה מהלך שמזמין פרשנות, אבל בעיניי השחקן של ברצלונה פעל בפזיזות ומנע מוויניסיוס לסיים את המהלך".

לעומתו, שופט העבר איטוראלדה גונסאלס הסביר בתוכנית Carrusel Deportivo: "לא הייתה נבדל, אבל ברחבה זה ויניסיוס שפוגע בלאמין ימאל, כי לאמין הגיע ראשון והיה עם הרגל נעוצה בקרקע. ויניסיוס זה שנכנס לשטח של לאמין".

גם בעיתונות וברשתות החברתיות התפתח ויכוח סוער. אוהדי ריאל מדריד טענו שמדובר בעוול ברור, כשפולי רינקון הכריז: "זה לא מקרה גבולי, זה פנדל ברור". מן הצד השני, פרשן ברצלונה חוטה ג’ורדי טען: "הבעיה היא הרצון של השופט לשרוק לפנדל מלכתחילה".

לאמין הכשיל את ויני, אך ה-VAR התערב

שחקן העבר של ריאל חאבי בלבואה אמר: "בשבילי זה לא פנדל". טורקמדה הוסיף: "לאמין ימאל ניצח במיקום. ויניסיוס הוא זה שבועט בו". אבל גם בקרב אנשי התקשורת נרשמה מחלוקת. מנולו למה טען: "בעיניי זה פנדל ברור". הלנה קונדיס הזכירה: "זה היה הפנדל הראשון בקריירה של לאמין". ואילו מתאו לאוס, שופט העבר, סיכם בגישה ניטרלית יותר: "בכדורגל אין בעלות על שטח, לאמין פשוט תפס מקום, זה הכל".

המגע בין ויניסיוס לימאל (צילום מסך)המגע בין ויניסיוס לימאל (צילום מסך)

פקו גונסאלס סיכם בקצרה: "זה פנדל". האירוע ממשיך לעורר ויכוח חריף ברשתות ובאולפנים, וממחיש שוב עד כמה כל החלטה בקלאסיקו ,במיוחד כשמעורבים בה ויניסיוס ולאמין ימאל, מסוגלת להצית את ספרד כולה.

דקות לאחר מכן הופעל שוב ה-VAR, לאחר שגם סוטו גראדו וגם עוזרו לא הבחינו בעמדת הנבדל של אמבפה רגעים לפני שכבש שער אדיר. החלוץ הצרפתי שיגר בעיטה עוצמתית ממרחק וחדר את רשתו של שצ'סני, אך צוות ה-VAR זיהה כי שחקן ריאל מדריד היה בנבדל והשער נפסל. 

שער פסיכי של אמבפה נפסל בעקבות נבדל
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהאם סון צלח את אתגר החומה הארוכה בעולם?
האם סון צלח את אתגר החומה הארוכה בעולם?נגןנועה קירל מטרילה את דניאל פרץ במסעדה
נועה קירל מטרילה את דניאל פרץ במסעדהנגןזהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדל
זהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדלנגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימאר
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */