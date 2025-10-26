יום שני, 27.10.2025 שעה 13:19
כדורגל עולמי  >> ליגה הולנדית
ליגה הולנדית 25-26
259-2710פיינורד1
2514-3010פ.ס.וו. איינדהובן2
2113-2310אלקמאר3
1914-2010אייאקס4
1814-1610כרונינגן5
1622-1410ספרטה רוטרדם6
1519-2710ניימיכן7
1417-1910טוונטה אנסחדה8
1315-1910אוטרכט9
1316-1710גו אהד איגלס10
1318-1810הירנביין11
1315-1410פורטונה סיטארד12
1016-1310וולנדם13
919-1310נאק ברדה14
919-1110זוולה15
919-810אקסלסיור רוטרדם16
719-1210טלסטאר17
330-710הראקלס אלמלו18

הייטינחה: הופץ עליי פייק ניוז שהגיע עד ישראל

מאמן אייאקס זעם על העיתונאים ("אני פה רק כי אני מחויב מבחינה חוזית") והתייחס לחילוף של גלוך מול צ'לסי: "דיברתי איתו על זה, הייתה שיחה טובה"

|
ג'ון הייטינחה (IMAGO)
ג'ון הייטינחה (IMAGO)

יום דרמטי עבר על אייאקס, שניצחה אתמול (ראשון) 2:3 את טוונטה במשחק חוץ שהיה קריטי עבורה ועבור מאמנה ג'ון הייטינחה, שעמד תחת לחץ כבד בשבועות האחרונים. אך עוד לפני שריקת הפתיחה, המאמן ההולנדי התפוצץ מול המצלמות בעקבות כתבה שפורסמה עליו ועל המצב בקבוצה, ותקף בחריפות.

"אני כאן רק בגלל שאני חייב מבחינה חוזית", אמר הייטינחה בזעם לפני המשחק. "הכתבה שלכם מלאה באי אמיתות. זה חסר אחריות לחלוטין ויוצר בלגן עצום. שחקנים ניגשים אליי ואומרים לי שפורסמו שם דברים שהם בכלל לא אמרו. זה גורם לכאוס בהכנות למשחק".

המאמן התייחס לכתבה שפורסמה ביום שישי, שהתבססה על עדויותיהם של 22 אנשים מתוך המועדון, וכללה פרטים על חוסר ביטחון במעמדו, על יחסים מתוחים בצוות המקצועי, ואף על כך שאוסקר גלוך הרגיש בתחילת דרכו באייאקס שהוא מתאמן עם קבוצת המשנה.

אוסקר גלוך (IMAGO)אוסקר גלוך (IMAGO)

בראיון נוסף אחרי הניצחון הדרמטי, הייטינחה הבהיר כי הוא "לא כועס, אלא מאוכזב". לדבריו: "שמעתי שנאמר באולפן שאני כועס, אני בכלל לא כועס, אני פשוט מאוכזב. לפעמים כתבה אחת גורמת לשיחות מיותרות עם שחקנים. אני אומר, תעבדו עם עובדות, אל תמציאו דברים. זה שואב אנרגיה מיותרת".

"קיימתי איתו שיחה טובה", אמר הייטינחה על גלוך. "לא רק על החילוף הטקטי נגד צ’לסי, אלא גם על הדברים הלא נכונים שנאמרו, שהגיעו אפילו עד ישראל. זה בזבוז אנרגיה".

למרות הסערה התקשורתית, הייטינחה הצליח להוציא את קבוצתו ממשבר ולרשום ניצחון חוץ ראשון מאז אפריל. "הדרך שבה פתחנו את המחצית השנייה, ככה אני רוצה לראות את אייאקס", אמר המאמן. "היינו יותר רגועים עם הכדור וקיבלנו החלטות נכונות. זה נתן לנו שליטה והכריח את טוונטה להגן בשטחים גדולים יותר. הניצחון הזה חשוב מאוד מבחינה מנטלית".

אוסקר גלוך בטירוף (IMAGO)אוסקר גלוך בטירוף (IMAGO)

על החיבוק של וווט ווחהורסט אחרי שער השוויון אמר הייטינחה: "אני יודע מה קורה בתוך המועדון, תמיד מחפשים פתרונות, אבל אנחנו יודעים בדיוק איך הדברים באמת". החלוץ עצמו הוסיף: "רציתי לחגוג איתו. אם רואים בזה סימן תמיכה, אפשר לקרוא לזה ככה".

הניצחון הזה לא רק השאיר את הייטינחה בתפקידו לפחות לעת עתה, אלא גם העניק לו רגע של נחת אחרי תקופה סוערת באמסטרדם. בשבוע הקרוב אייאקס תנוח, לפני שתפגוש את הירנפיין בליגה – בתקווה שהשקט יחזור גם מחוץ למגרש.

