המנהלת קיימה דיון מיוחד לפני גמר גביע הטוטו

ביום שלישי (20:30) יתקיים בפעם השנייה לעונה אחד מהמשחקים הגדולים שיש לכדורגל הישראלי להציע, כאשר בית”ר ירושלים תפגוש את הפועל תל אביב.

הפעם זה יקרה באצטדיון סמי עופר בחיפה במשחק על תואר – גמר גביע הטוטו, כאשר הירושלמים עוד זוכרים היטב את ההפסד הכואב 3:2 בבלומפילד לפני קצת יותר מחודש.

לקראת המפגש שצפוי להיות חם במיוחד ובצל אירועי הדרבי התל אביבי, מנהלת הליגות בכדורגל קיימה היום (ראשון) דיון מיוחד כדי למנוע בלגן ולהרגיע את הרוחות. גיא פרימור ייצג את הפועל, בעוד ברק אברמוב וכפיר אדרי ייצגו את בית"ר והיו”ר ארז כלפון היה שם מטעם המנהלת.