יום ראשון, 26.10.2025 שעה 15:10
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
249-209ריאל מדריד1
2210-249ברצלונה2
2010-1810ויאריאל3
1811-1410אספניול4
1610-169אתלטיקו מדריד5
1610-159בטיס6
1410-1110אלצ'ה7
1410-910אתלטיק בילבאו8
1412-1010חטאפה9
1316-1710סביליה10
128-99אלאבס11
1110-119ראיו וייקאנו12
109-79אוססונה13
914-1010ריאל סוסיאדד14
916-1010ולנסיה15
817-139לבאנטה16
814-109מיורקה17
711-89סלטה ויגו18
719-710אוביידו19
722-910ג'ירונה20

השופט נפצע, הכרוז שאל: "יש שופט ביציע?"

ביזאר: אדריאן קאלבו מרטינס שניהל את משחק המילואים של בארסה מול פובלנסה לא יכול היה להמשיך ולא היה שופט רביעי. לבסוף אחת הקווניות החליפה אותו

|
כדורגל אילוסטרציה (IMAGO)
כדורגל אילוסטרציה (IMAGO)

המשחק בין בארסה אתלטיק – קבוצת המילואים של ברצלונה – לבין פובלנסה היום (ראשון) בצהריים בליגה הרביעית בספרד ייצר רגעים ביזאריים במיוחד. כאלו שכללו חיפוש של שופט מבין הצופים שהגיעו לאצטדיון יוהאן קרויף.

הכל החל כשהשופט אדריאן קאלבו מרטינס נפצע מעט לפני השריקה להפסקה, כשהתוצאה עמדה על 1:2 לטובת פובלנסה, והאירוע גרם לעיכוב ארוך ובלתי רגיל. מאחר שבליגה הזו אין שופט רביעי, צוות השיפוטי נותר ללא מחליף מוסמך בפתיחת המחצית השנייה.

נדרש פתרון מהיר, מאחר שאחת משתי הקווניות הייתה צריכה להיכנס לנעליו של השופט הפצוע. הפתרון הראשון שנשקל היה יוצא דופן במיוחד: דרך מערכת הכריזה באצטדיון ביקשו מהקהל לבדוק האם יש שופט מוסמך ביציעים שיכול לרדת לדשא ולמלא את התפקיד.

וכך, באופן נדיר, הכרוז באצטדיון קרויף נשמע אומר: “האם יש שופט ביציע?”. למרות שזה לא נדיר שבמשחקים בליגות הנמוכות בספרד נוכחים שופטים שאינם משובצים לאותו יום, המהלך עורר לא מעט גיחוך.

לבסוף נמצא פתרון – שופט הגיע ממתחם האימונים של ברצלונה בסיוטאט אספורטיבה ז’ואן גאמפר ממש באותו איזור, והמשחק חודש לאחר עיכוב של כמעט 40 דקות. הקוונית איסאסקון מוניוס קיבלה על עצמה את ניהול המשחק במחצית השנייה, והמפגש נמשך כסדרו.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנועה קירל מטרילה את דניאל פרץ במסעדה
נועה קירל מטרילה את דניאל פרץ במסעדהנגןזהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדל
זהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדלנגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברוש
