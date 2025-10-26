יום שלישי, 03.02.2026 שעה 02:58
ספורט אחר  >> ג'ודו

נציגי סמדג'ה ופונטי עשויים להיפגש לפני הדיון

חשיפת "שיחת היום": מאמן נבחרת הגברים לשעבר ויו"ר האיגוד יפתרו את המחלוקת לפני ההליך המשפטי? ייתכן שעורכי דינם יסכמו על תנאי עזיבתו של סמדג'ה

|
אורן סמדג'ה ומשה פונטי (שחר גרוס)
אורן סמדג'ה ומשה פונטי (שחר גרוס)

חשיפת התוכנית "שיחת היום": האם אורן סמדג'ה ומשה פונטי יפתרו את המחלוקות בטרם יחל הליך משפטי בבית הדין לעבודה? ל-ONE נודע כי עורכי הדין של המאמן לשעבר ושל איגוד הג'ודו עשויים להיפגש בניסיון להגיע להסכם בין הצדדים על תנאי סיום העסקתו.

כזכור, מאמן נבחרת הגברים של ישראל לשעבר, אורן סמדג'ה, הודיע על התפטרותו לפני כחצי שנה. יממה לפני שהודיע על סיום תפקידו באופן חד צדדי, אורן שלח לאיגוד מכתב חריג נגד יו"ר האיגוד משה פונטי, בו הוא טען לכאורה להתעמרות ויחס משפיל שקיבל במהלך עבודתו.

בתחילה היה נדמה כי השניים בדרך להליך משפטי, ואכן נציגו של אורן סמדג'ה, עו"ד יאיר דוד, עובד בימים אלה על הכנת כתב התביעה נגד האיגוד - אך ייתכן והצדדים יגיעו לפתרון מוסכם עוד לפני הגשתו לבית הדין לעבודה.

אורן סמדגאורן סמדג'ה (רדאד ג'בארה)

ל-ONE נודע כי בקרוב תיתכן פגישה בניסיון להגיע להסכם על תנאי הפרישה של סמדג'ה מאיגוד הג'ודו, בסיוע של גורמים מתווכים. בפגישה צפויים לקחת חלק עו"ד יאיר דוד, שמייצג את אורן סמדג'ה, ועו"ד רון דרור, שמייצג את איגוד הג'ודו. לפי גורמים המעורים בפרטים, הצדדים הסכימו עקרונית להיפגש בשבועות הקרובים על מנת לנסות ולפתור את המחלוקות הקיימות.

נושא פיטוריו של אורן סמדג'ה, אב שכול שאיבד את בנו עומר ז"ל בקרב ברצועת עזה במהלך ההכנות לאולימפיאדת פאריס 2024, הוא רגיש ביותר. סמדג'ה, שהוביל לזכייה במדליה אולימפית, נותר פגוע מההתנהלות מולו ולכן בחר להתפטר. לו יוגש כתב תביעה נגד איגוד הג'ודו, זה עשוי לקרות בעוד חודש, כך לפי ההערכות, אלא אם ברגע האחרון הנושא יגיע לכדי פתרון באופן מוסכם.

