ליגה הולנדית 25-26
259-2710פיינורד1
2514-3010פ.ס.וו. איינדהובן2
2113-2310אלקמאר3
1914-2010אייאקס4
1814-1610כרונינגן5
1622-1410ספרטה רוטרדם6
1519-2710ניימיכן7
1417-1910טוונטה אנסחדה8
1315-1910אוטרכט9
1316-1710גו אהד איגלס10
1318-1810הירנביין11
1315-1410פורטונה סיטארד12
1016-1310וולנדם13
919-1310נאק ברדה14
919-1110זוולה15
919-810אקסלסיור רוטרדם16
719-1210טלסטאר17
330-710הראקלס אלמלו18

אוסקר גלוך ב-11 של אייאקס למשחק נגד טוונטה

היהלום הישראלי יקבל את הקרדיט בהרכב נגד האדומים (13:15), מועדון הפאר מאמסטרדם רוצה לעלות לפחות זמנית למקום השלישי, סתיו למקין על הספסל מנגד

אוסקר גלוך (IMAGO)
אוסקר גלוך (IMAGO)

אייאקס נמצאת בפתיחת עונה נוראית, ואין ספק שהחרב כבר על הצוואר של ג’ון הייטינחה המאמן. האימפריה מהולנד פתחה את העונה כשהיא עם שלושה הפסדים כואבים מאוד באלופות, וערב המחזור התשיעי בליגה היא במקום הרביעי, דבר שלא מתקבל. אייאקס תנסה להתאושש היום (ראשון, 13:15) נגד טוונטה, כשאוסקר גלוך בהרכב הפותח, בעוד סתיו למקין על ספסל היריבה.

היהלום הישראלי מקבל את הקרדיט ב-11, זאת אחרי שני משחקים בהם הוא הוחלף והקהל הגיב בקריאות בוז צורמות במיוחד להייטינחה. במשחק האחרון נגד צ’לסי, בו אייאקס חטפה 5:1, גלוך הוחלף עוד בחצי הראשון בגלל כרטיס אדום של ההולנדים, והאוהדים ההולנדים בסטמפורד ברידג’ הביעו את זעמם.

אייאקס הייתה במקום השלישי לפני המחזור הקודם, ואז היא הפסידה לאלקמאר וירדה למקום הרביעי. כרגע, היא אפילו במקום החמישי אחרי שכרונינגן עקפה אותה, אך כאמור יש לה משחק פחות שישוחק בקרוב. ניצחון יעלה את אייאקס אפילו לפחות זמנית למקום השלישי, לפחות עד למשחק של אלקמאר.

