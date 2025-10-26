דריקס: עמדת החלוץ במכבי לא מאוישת מספיק

הדרבי הוא כבר זיכרון רחוק עבור מכבי ת”א. הצהובים הובסו 3:0 על ידי מיטיולן בליגה האירופית ובעצם הם לא ניצחו מאז 20 בספטמבר, אז גברו 1:2 על הפועל ירושלים, כך שהקבוצה של ז’רקו לאזטיץ’ תנסה לפתוח דף חדש מול עירוני קריית שמונה מחר (שני, 20:00). כוכב העבר של מכבי, אלי דריקס, דיבר על הצהובים בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות “ישראייר”.

מה אתה חושב על ההפסד של מכבי ת”א למיטיולן?

”בתחילת המשחק מכבי שלטה, אך היא חוטפת שערים בקלות מדי. מכבי הגיעה למצבים, אך חטפה שערים קלים עם הרבה נאיביות. יש ירידה ברמה של הקבוצה בחודש האחרון. יש הרבה בעיות שאני מניח שנותנים שם את הדעת עליהם וימצאו פתרונות”.

עד כמה בליץ’ היה חסר למכבי ת”א?

”בליץ’ מונע התקפות מהיריבה עוד לפני שהיא מגיעה לקו ההגנה, וגם מניע את המשחק”.

כריסטיאן בליץ' (Picture by Pedja Milosavljevic)

מה היית עושה עם ניקולאסקו?

”אני לא כל כך בקיא במה שהולך שם. אני קורא שיש מחשבה לתת לאבו פרחי לפתוח מחר, כנראה שלאזטיץ’ לא מאמין בניקולאסקו ואין לו חלוץ דומיננטי אז הוא מנסה כל מיני ניסיונות, כמו עם דור פרץ. זה מראה שהעמדה הזו לא מאוישת נכון. אבו פרחי מוכשר מאוד לטעמי, ואם אתה לא מאמין בניקולאסקו ומדמון לא נותן את הסחורה, אפשר לתת לו את הצ’אנס. אם ניקולאסקו לא מתאים, צריך לנסות להיפטר ממנו ולמצוא חלוץ חדש”.

עם איזה חלוץ היית הולך?

”עם מדמון. אני מסתמך על מה שראיתי ממנו בתחילת העונה, במיוחד באירופה, הוא היה בשביל מכבי ת”א כשהיא הייתה צריכה אותו. חלוץ זו לא עמדה שאתה נותן לו 20 דקות, הוא צריך לקבל כמה משחקים ולהאמין בו. באבו פרחי הייתי משתמש כמחליף או לפעמים משחק עם 2 חלוצים. ניקולאסקו כרגע לא רלוונטי בגלל היחסים של המאמן איתו”.