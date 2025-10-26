יום ראשון, 26.10.2025 שעה 15:05
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
186-227הפועל ב"ש1
1710-178בית"ר ירושלים2
143-156מכבי ת"א3
1311-157הפועל ת"א4
1218-168מכבי נתניה5
118-98הפועל חיפה6
119-88בני סכנין7
1116-118מ.ס אשדוד8
108-148מכבי חיפה9
1019-88עירוני טבריה10
914-128הפועל פ"ת11
87-77עירוני ק"ש12
214-58הפועל ירושלים13
122-67מכבי בני ריינה14

דריקס: עמדת החלוץ במכבי לא מאוישת מספיק

חלוץ העבר של האלופה ב"שיחת היום": "יש הרבה נאיביות וירידה ברמה. אני הייתי פותח עם מדמון. ניקולאסקו לא רלוונטי בגלל היחסים שלו עם לזאטיץ'"

|
יון ניקולאסקו (רדאד ג'בארה)
יון ניקולאסקו (רדאד ג'בארה)

הדרבי הוא כבר זיכרון רחוק עבור מכבי ת”א. הצהובים הובסו 3:0 על ידי מיטיולן בליגה האירופית ובעצם הם לא ניצחו מאז 20 בספטמבר, אז גברו 1:2 על הפועל ירושלים, כך שהקבוצה של ז’רקו לאזטיץ’ תנסה לפתוח דף חדש מול עירוני קריית שמונה מחר (שני, 20:00). כוכב העבר של מכבי, אלי דריקס, דיבר על הצהובים בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות “ישראייר”.

מה אתה חושב על ההפסד של מכבי ת”א למיטיולן?
”בתחילת המשחק מכבי שלטה, אך היא חוטפת שערים בקלות מדי. מכבי הגיעה למצבים, אך חטפה שערים קלים עם הרבה נאיביות. יש ירידה ברמה של הקבוצה בחודש האחרון. יש הרבה בעיות שאני מניח שנותנים שם את הדעת עליהם וימצאו פתרונות”.

עד כמה בליץ’ היה חסר למכבי ת”א?
”בליץ’ מונע התקפות מהיריבה עוד לפני שהיא מגיעה לקו ההגנה, וגם מניע את המשחק”. 

כריסטיאן בליץכריסטיאן בליץ' (Picture by Pedja Milosavljevic)

מה היית עושה עם ניקולאסקו?
”אני לא כל כך בקיא במה שהולך שם. אני קורא שיש מחשבה לתת לאבו פרחי לפתוח מחר, כנראה שלאזטיץ’ לא מאמין בניקולאסקו ואין לו חלוץ דומיננטי אז הוא מנסה כל מיני ניסיונות, כמו עם דור פרץ. זה מראה שהעמדה הזו לא מאוישת נכון. אבו פרחי מוכשר מאוד לטעמי, ואם אתה לא מאמין בניקולאסקו ומדמון לא נותן את הסחורה, אפשר לתת לו את הצ’אנס. אם ניקולאסקו לא מתאים, צריך לנסות להיפטר ממנו ולמצוא חלוץ חדש”.

עם איזה חלוץ היית הולך?
”עם מדמון. אני מסתמך על מה שראיתי ממנו בתחילת העונה, במיוחד באירופה, הוא היה בשביל מכבי ת”א כשהיא הייתה צריכה אותו. חלוץ זו לא עמדה שאתה נותן לו 20 דקות, הוא צריך לקבל כמה משחקים ולהאמין בו. באבו פרחי הייתי משתמש כמחליף או לפעמים משחק עם 2 חלוצים. ניקולאסקו כרגע לא רלוונטי בגלל היחסים של המאמן איתו”. 

אלעד מדמון (רדאד גאלעד מדמון (רדאד ג'בארה)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנועה קירל מטרילה את דניאל פרץ במסעדה
נועה קירל מטרילה את דניאל פרץ במסעדהנגןזהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדל
זהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדלנגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברוש
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */