נ.ב.א 25-26
 מזרח 
100%236-2552מילווקי באקס
100%206-2242ניו יורק ניקס
100%237-2422פילדלפיה 76'
100%209-2252שיקגו בולס
67%339-3453דטרויט פיסטונס
50%240-2372וושינגטון וויזארדס
50%240-2542טורונטו ראפטורס
50%239-2672מיאמי היט
50%242-2572שארלוט הורנטס
50%243-2422קליבלנד קאבלירס
33%342-3303אורלנדו מג'יק
33%362-3293אטלנטה הוקס
0%269-2382אינדיאנה פייסרס
0%341-3243בוסטון סלטיקס
0%385-3483ברוקלין נטס
 מערב 
100%359-3833אוקלהומה ת'אנדר
100%315-3633סן אנטוניו ספרס
67%379-3753גולדן סטייט ווריורס
67%371-3703ממפיס גריזליס
50%248-2642דנבר נאגטס
50%213-2332יוטה ג'אז
50%229-2372לוס אנג'לס לייקרס
50%231-2372לוס אנג'לס קליפרס
50%242-2282מינסוטה טימברוולבס
50%224-2212סקרמנטו קינגס
50%237-2532פורטלנד בלייזרס
33%378-3333פיניקס סאנס
0%242-1992דאלאס מאבריקס
0%240-2352יוסטון רוקטס
0%248-2382ניו אורלינס פליקנס

בן שרף לא קלע, ברוקלין הפסידה לסן אנטוניו

הישראלי פתח בחמישייה וחילק חמישה אסיסטים, אך סופסל רוב המשחק וקבוצתו כבר חזרה מפיגור דו ספרתי גדול, אבל ספגה 118:107 וסופרת הפסד שלישי ברצף

|
בן שרף (הפועל ירושלים, איציק בלניצקי)
בן שרף (הפועל ירושלים, איציק בלניצקי)

ליגת ה-NBA נפתחה לנו אולי עם הפתיחה הכי גדולה שלה אי פעם, לא פחות מזה, ועבורנו הישראליים היא ללא ספג הכי גדולה אי פעם מכיוון שיש לנו שלושה נציגים מעבר ליבשת. בשעה זו, הקבוצה שניים מהם משחקת, כאשר ברוקלין נטס של דני וולף (שלא היה בסגל) ובן שרף, הפסידו 119:107 לסן אנטוניו.

במשחק הראשון בן שרף רשם שמונה נקודות, במשחק השני הרכז הישראלי קלע שתי נקודות, כשהערב זו הייתה נקודת השפל מבחינתו, כשאומנם הוא שוב פתח בחמישייה, אך לא קלע אפילו לא נקודה וסיים עם חמישה אסיסטים, כאשר את המחצית השנייה הוא פספס לחלוטין ולא שותף.

במשחק עצמו, יחסי הכוחות היו ברורים בדקות הראשונות, כשהספרס להטו וברחו ליתרון מהרגע הראשון. אחרי עשר דקות, לוח התוצאות הראה 24:31, כשברבע השני, סן אנטוניו הובילה ריצה פעמיים וברחה ליתרון דו ספרתי גדול, 48:69.

ברבע השלישי, כשהשיא היה 26 הפרש, הישראלי שכאמור לא שיחק כלל, דווקא אז ברוקלין הצליחה לחזור למשחק, קמארן תומאס הוביל ריצות נהדרות, הנטס צמצמו את ההפרש וברבע השלישי זה רק 88:81. ברבע האחרון, המהפך אפילו הגיע, הנטס הובילו והיה נראה שאולי הם יכולים אף להשיג ניצחון ראשון, אך ברגעי הסיום, סן אנטוניו השלימה ריצת 0:11 וניצחה.

כאמור, אמנם ברוקלין הייתה קרובה לקראת הסיום, אך היא התפרקה בשתי הדקות האחרונות ולמרות שקיוותה להשיג ניצחון בכורה, היא סופרת משחק שלישי ברצף ללא ניצחון, כשבעוד יומיים הנטס ובן שרף יפגשו את יוסטון רוקטס. מנגד, סן אנטוניו עם ניצחון שלישי ברציפות ובעוד יומיים תשחק מול ראפטורס.

קלעו לסן אנטוניו: ויקטור וומבניאמה 31 נקודות ו-14 ריבאונדים, הרפר 20 נק’, 8 אסיסטים ו-6 ריב’, ג’ונסון 19 נק’ ו-7 ריב’, דבין ואסל 16 נק’, ג’ולין שמפני וסטפון קאסל 13 נק’ ו-6 אס’ כל אחד, הריסון בארנס 4 נק’ וקארטר ברייאנט 2 נק’.

קלעו לברוקלין: קמארן תומאס 40 נק’, מייקל פורטור ג’וניור 16 נק’ ו-6 ריב’, ניקולס קלאקסטון 10 נק’ ו-5 ריב’, ווילסון 9 נק’, טרנס מאן וקלוני 7 נק’, שארפ 6 נק’, וויליאמס 5 נק’, מרטין 4 נק’ ודמין 3 נק’.

רבע ראשון: 24:31 לסן אנטוניו

חמישיית סן אנטוניו ספרס: דבין ואסל, סטפון קאסל, הריסון בארנס, ג’ולין שמפני ו-ויקטור וומבניאמה.

חמישיית ברוקלין נטס: בן שרף, קמארון תומאס, טרנס מאן, מייקל פורטור ג’וניור וניקולס קלאקסטון.

תומאס וקאסל החליפו סלים בפתיחה, הנטס השלימו ריצת 0:7 ועלו ליתרון ראשון, 2:9, כשבתווך בן שרף ניסה את הזריקה הראשונה שלו עם שלשה, אך נחסם. ואסל קלע שלשה אצל הספרס, שרף בפעולה אישית נפלאה חילק אסיסט לתומאס, 5:11 וסן אנטוניו הזעיקה פסק זמן. בארנס הוריד לארבע הפרש, פורטר ג’וניור השיב מנגד עם שלשה גדולה, אך המארחת ענתה עם ריצת 0:8 והפכה את היתרון, 14:15. 

בשתי הדקות הבאות, הקבוצות החליפו סלים, כשהספרס שמרו על יתרון נקודה, 21:22, כשנותרו שלוש דקות לסיום. מפה, הנטס לא הצליחו לקלוע, כשסן אנטוניו מנגד השלימה ריצת 0:8 וברחה ליתרון, 21:30. וויליאמס הלך לקו לאחר שסחט עבירה ועצר את הבצורת של קבוצתו עם שתי נקודות מהעונשין, וומבניאמה וקלוני החליפו כל אחד נקודה מהקו וחתמו את הרבע. 

רבע שני: 48:69 לסן אנטוניו

שרף פתח נפלא את הרבע עם אסיסט נהדר לשארפ ששם שתיים, וומבניאמה קלע מנגד, כששרף הוסיף עוד אסיסט, הפעם לקלקסטון, פורטר ג’וניור הוריד את ההפרש לארבע, סן אנטוניו החזירה לתשע, 31:40. שרף מסר לפורטר ג’וניור שצלף שלשה ונתן אסיסט נוסף לישראלי, הספרס השלימו ריצת 0:6 ועלו ליתרון דו ספרתי ראשון במשחק, 34:46. הקבוצות החליפו סלים, ברוקלין הורידה את ההפרש עד לשבע בלבד. הספרס שוב התעוררו וברחו לדו ספרתי פעם נוספת, הפעם עם ריצת 4:18 וקבעו יתרון גדול בירידה להפסקה. 

רבע שלישי: 81:88 לסן אנטוניו

פורטר ג’וניור ו-וומבניאמה החליפו סלים בפתיחה, כששרף הוסיף אסיסט נוסף לסטט’, הספרס השלימו ריצת 0:7 וברחו ל-52:78, קלקסטון ושמפני החליפו שלשות, 55:81 לספרס. מפה, דווקא ברוקלין השיגה ריצה משלה עם 0:9 והורידה את ההפרש, 81:64. הריצה של הנטס המשיכה עם 1:9 והם ירדו לחד ספרתי, שמפני החזיר ל-11 הפרש. הקבוצות החליפו סלים, תומאס צלף שלשה על הבאזר והוריד לשבע הפרש בלבד בדרך לרבע אחרון צמוד.

רבע רביעי: 107:119 לסן אנטוניו

טירוף בפתיחת הרבע, כשווילסון וקלוני צלפו שתי שלשות והורידו את ההפרש לנקודה אחת בלבד, הספרס הזעיקו פסק זמן. ווילסון ו-ואסל החליפו שלשות, דמין צלף מחוץ לקשת, מרטין הוסיף דאנק ושתיים מהעונשין וזה 92:97. אולם, מפה הספרס השלימו ריצת 0:9 אדירה וזה 97:103, כשווילסון מנגד צלף שתי שלשות וקבע שוויון, אך הרפר חדר פנימה ובענק, 103:105 לספרס.  הקבוצות החליפו סלים עד 107:110, כשסן אנטוניו שומרת על היתרון, וומבניאמה וקאסל קלעו חמש נקודות בדרך לסגור עניין, 107:115. עד הסיום, וומבניאמה המשיך את הריצה ועזר לקבוצתו לנצח.

