בן שרף לא קלע, ברוקלין הפסידה לסן אנטוניו

ליגת ה-NBA נפתחה לנו אולי עם הפתיחה הכי גדולה שלה אי פעם, לא פחות מזה, ועבורנו הישראליים היא ללא ספג הכי גדולה אי פעם מכיוון שיש לנו שלושה נציגים מעבר ליבשת. בשעה זו, הקבוצה שניים מהם משחקת, כאשר ברוקלין נטס של דני וולף (שלא היה בסגל) ובן שרף, הפסידו 119:107 לסן אנטוניו.

במשחק הראשון בן שרף רשם שמונה נקודות, במשחק השני הרכז הישראלי קלע שתי נקודות, כשהערב זו הייתה נקודת השפל מבחינתו, כשאומנם הוא שוב פתח בחמישייה, אך לא קלע אפילו לא נקודה וסיים עם חמישה אסיסטים, כאשר את המחצית השנייה הוא פספס לחלוטין ולא שותף.

במשחק עצמו, יחסי הכוחות היו ברורים בדקות הראשונות, כשהספרס להטו וברחו ליתרון מהרגע הראשון. אחרי עשר דקות, לוח התוצאות הראה 24:31, כשברבע השני, סן אנטוניו הובילה ריצה פעמיים וברחה ליתרון דו ספרתי גדול, 48:69.

ברבע השלישי, כשהשיא היה 26 הפרש, הישראלי שכאמור לא שיחק כלל, דווקא אז ברוקלין הצליחה לחזור למשחק, קמארן תומאס הוביל ריצות נהדרות, הנטס צמצמו את ההפרש וברבע השלישי זה רק 88:81. ברבע האחרון, המהפך אפילו הגיע, הנטס הובילו והיה נראה שאולי הם יכולים אף להשיג ניצחון ראשון, אך ברגעי הסיום, סן אנטוניו השלימה ריצת 0:11 וניצחה.

כאמור, אמנם ברוקלין הייתה קרובה לקראת הסיום, אך היא התפרקה בשתי הדקות האחרונות ולמרות שקיוותה להשיג ניצחון בכורה, היא סופרת משחק שלישי ברצף ללא ניצחון, כשבעוד יומיים הנטס ובן שרף יפגשו את יוסטון רוקטס. מנגד, סן אנטוניו עם ניצחון שלישי ברציפות ובעוד יומיים תשחק מול ראפטורס.

קלעו לסן אנטוניו: ויקטור וומבניאמה 31 נקודות ו-14 ריבאונדים, הרפר 20 נק’, 8 אסיסטים ו-6 ריב’, ג’ונסון 19 נק’ ו-7 ריב’, דבין ואסל 16 נק’, ג’ולין שמפני וסטפון קאסל 13 נק’ ו-6 אס’ כל אחד, הריסון בארנס 4 נק’ וקארטר ברייאנט 2 נק’.

קלעו לברוקלין: קמארן תומאס 40 נק’, מייקל פורטור ג’וניור 16 נק’ ו-6 ריב’, ניקולס קלאקסטון 10 נק’ ו-5 ריב’, ווילסון 9 נק’, טרנס מאן וקלוני 7 נק’, שארפ 6 נק’, וויליאמס 5 נק’, מרטין 4 נק’ ודמין 3 נק’.

רבע ראשון: 24:31 לסן אנטוניו

חמישיית סן אנטוניו ספרס: דבין ואסל, סטפון קאסל, הריסון בארנס, ג’ולין שמפני ו-ויקטור וומבניאמה.

חמישיית ברוקלין נטס: בן שרף, קמארון תומאס, טרנס מאן, מייקל פורטור ג’וניור וניקולס קלאקסטון.

תומאס וקאסל החליפו סלים בפתיחה, הנטס השלימו ריצת 0:7 ועלו ליתרון ראשון, 2:9, כשבתווך בן שרף ניסה את הזריקה הראשונה שלו עם שלשה, אך נחסם. ואסל קלע שלשה אצל הספרס, שרף בפעולה אישית נפלאה חילק אסיסט לתומאס, 5:11 וסן אנטוניו הזעיקה פסק זמן. בארנס הוריד לארבע הפרש, פורטר ג’וניור השיב מנגד עם שלשה גדולה, אך המארחת ענתה עם ריצת 0:8 והפכה את היתרון, 14:15.

בשתי הדקות הבאות, הקבוצות החליפו סלים, כשהספרס שמרו על יתרון נקודה, 21:22, כשנותרו שלוש דקות לסיום. מפה, הנטס לא הצליחו לקלוע, כשסן אנטוניו מנגד השלימה ריצת 0:8 וברחה ליתרון, 21:30. וויליאמס הלך לקו לאחר שסחט עבירה ועצר את הבצורת של קבוצתו עם שתי נקודות מהעונשין, וומבניאמה וקלוני החליפו כל אחד נקודה מהקו וחתמו את הרבע.

רבע שני: 48:69 לסן אנטוניו

שרף פתח נפלא את הרבע עם אסיסט נהדר לשארפ ששם שתיים, וומבניאמה קלע מנגד, כששרף הוסיף עוד אסיסט, הפעם לקלקסטון, פורטר ג’וניור הוריד את ההפרש לארבע, סן אנטוניו החזירה לתשע, 31:40. שרף מסר לפורטר ג’וניור שצלף שלשה ונתן אסיסט נוסף לישראלי, הספרס השלימו ריצת 0:6 ועלו ליתרון דו ספרתי ראשון במשחק, 34:46. הקבוצות החליפו סלים, ברוקלין הורידה את ההפרש עד לשבע בלבד. הספרס שוב התעוררו וברחו לדו ספרתי פעם נוספת, הפעם עם ריצת 4:18 וקבעו יתרון גדול בירידה להפסקה.

רבע שלישי: 81:88 לסן אנטוניו

פורטר ג’וניור ו-וומבניאמה החליפו סלים בפתיחה, כששרף הוסיף אסיסט נוסף לסטט’, הספרס השלימו ריצת 0:7 וברחו ל-52:78, קלקסטון ושמפני החליפו שלשות, 55:81 לספרס. מפה, דווקא ברוקלין השיגה ריצה משלה עם 0:9 והורידה את ההפרש, 81:64. הריצה של הנטס המשיכה עם 1:9 והם ירדו לחד ספרתי, שמפני החזיר ל-11 הפרש. הקבוצות החליפו סלים, תומאס צלף שלשה על הבאזר והוריד לשבע הפרש בלבד בדרך לרבע אחרון צמוד.

רבע רביעי: 107:119 לסן אנטוניו

טירוף בפתיחת הרבע, כשווילסון וקלוני צלפו שתי שלשות והורידו את ההפרש לנקודה אחת בלבד, הספרס הזעיקו פסק זמן. ווילסון ו-ואסל החליפו שלשות, דמין צלף מחוץ לקשת, מרטין הוסיף דאנק ושתיים מהעונשין וזה 92:97. אולם, מפה הספרס השלימו ריצת 0:9 אדירה וזה 97:103, כשווילסון מנגד צלף שתי שלשות וקבע שוויון, אך הרפר חדר פנימה ובענק, 103:105 לספרס. הקבוצות החליפו סלים עד 107:110, כשסן אנטוניו שומרת על היתרון, וומבניאמה וקאסל קלעו חמש נקודות בדרך לסגור עניין, 107:115. עד הסיום, וומבניאמה המשיך את הריצה ועזר לקבוצתו לנצח.