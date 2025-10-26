הקלאסיקו מציג: המשחק היקר ביותר בהיסטוריה

יש משחקים שלא זקוקים להצגה מוקדמת. תאריך אחד, שני סמלים - וכל עולם הכדורגל עוצר נשימה. הקלאסיקו הספרדי מציג יריבות נצחית, היסטוריה עשירה, כישרון בלתי נגמר ורגש עצום, והכל מתנקז לתשעים דקות בסנטיאגו ברנבאו שישתקו את העולם. כל מפגש בין ריאל מדריד לברצלונה מוסיף פרק חדש לסיפור שנראה אינסופי, וכל עונה מביאה עמה סיבה נוספת לזכור את העימות הגדול, שייערך ב-17:15 (שידור חי בערוץ ONE).

הפעם, לא מדובר בעוד קלאסיקו. המפגש הראשון של העונה מגיע עם ממד חדש לגמרי: זה יהיה המשחק היקר ביותר בתולדות הכדורגל. בעולם שבו הכסף, ההשקעות והכישרון הגלובלי מגדירים את פני הענף, הקרב בין ריאל לברצלונה משקף יותר מכל את עוצמתו של הכדורגל המודרני. הקבוצות של צ’אבי אלונסו והאנזי פליק, היחידות שמסוגלות להתחרות בהגמוניה הכלכלית של הפרמייר-ליג, יעלו על כר הדשא עם סגלים שערכם המצרפי שוברת שיאים. שווי ההרכבים הפותחים בלבד עומד על 1.771 מיליארד אירו, והסגלים המלאים יחד מוערכים בלא פחות מ-2.510 מיליארד אירו – נתון שמבהיר כי המשחק הפך מזמן לא רק למאבק ספורטיבי, אלא גם לתופעה כלכלית עולמית חסרת תקדים.

הנתונים מדהימים: ברשימת עשרת המשחקים היקרים ביותר בהיסטוריה, ריאל מדריד מעורבת בשמונה מהם — נתון שמאשש את מעמדה כקבוצה הכלכלית החזקה בעולם. ברצלונה, מצידה, מופיעה פעמיים בעשירייה הראשונה, ותעמוד כעת לצד יריבתה המרה בראש הרשימה, עם פתיחת המשחק בברנבאו. מאחור נמצאים משחקים מפורסמים אחרים כמו ריאל מול מנצ’סטר סיטי (2023/24) וריאל מול ארסנל (2024/25), כולם סביב שווי מצטבר של 1.6–1.7 מיליארד אירו.

פדרי מול ג'וד בלינגהאם (IMAGO)

לפי האתר ‘Transfermarkt’, ריאל תעלה עם הרכב ששוויו מוערך בכמעט מיליארד אירו – 953 מיליון ליתר דיוק. טיבו קורטואה (20), דני קרבחאל (8), אדר מיליטאו (30), דין האוסן (70), אלברו קאררס (50), אורליאן טשואמני (75), ארדה גולר (60), פדריקו ואלוורדה (130), ג’וד בלינגהאם (180), ויניסיוס ג’וניור (150) וקיליאן אמבפה (180). עיקר הערך מרוכז בקישור ובהתקפה, כאשר ההשקעות בקיץ האחרון חיזקו עוד יותר את עליונותה הכלכלית של אלופת אירופה.

הנאום של לאמין ימאל בחדר ההלבשה בקינגס ליג

בצד השני, ברצלונה מגיעה עם שווי נמוך יותר, אך עם דגש ברור על דור העתיד. ההרכב הצעיר והמוכשר כולל את וויצ’ך שצ’סני (1), אריק גארסיה (25), רונאלד אראוחו (35), פאו קובארסי (80), אלחנדרו באלדה (60), פדרי (140), פרנקי דה יונג (45), פרמין לופס (60), לאמין ימאל (200), פראן טורס (50) ומרקוס רשפורד (40) - בסך הכול 736 מיליון אירו על כר הדשא. הקבוצה של פליק שואפת לשלב בין יציבות מיידית לפוטנציאל כלכלי עצום שמגיע, כרגיל, מבית הספר של "לה מאסיה".