ליגה אנגלית 25-26
223-169ארסנל1
1811-169בורנמות'2
177-179טוטנהאם3
177-119סנדרלנד4
167-179מנצ'סטר סיטי5
1614-159מנצ'סטר יונייטד6
1514-169ליברפול7
158-99אסטון וילה8
1411-179צ'לסי9
139-129קריסטל פאלאס10
1314-149ברנטפורד11
128-99ניוקאסל12
1215-149ברייטון13
1112-99אברטון14
1114-99לידס15
1017-129ברנלי16
814-99פולהאם17
517-59נוטינגהאם פורסט18

סיטי נכנעה לאסטון וילה, ארסנל ניצחה. הפער: 6

החבורה של פפ נעצרה אחרי הפסד 1:0 לסגולים, שרשמו משחק ליגה 4 רצוף עם ניצחון. קאש הכריע. התותחנים גברו 0:1 על פאלאס והגדילו את הפער בצמרת

|
ארלינג הולאנד מתוסכל (IMAGO)
ארלינג הולאנד מתוסכל (IMAGO)

המחזור התשיעי של הפרמיירליג המשיך גם היום (ראשון), כששתי הקבוצות הטובות בממלכה שיחקו במקביל. במוקד, מנצ’סטר סיטי יצאה לברמינגהאם ונכנעה 1:0 לאסטון וילה, וארסנל גברה 0:1 על קריסטל פאלאס באמירויות, וברחה בצמרת. במקביל, בורנמות’ ניצחה את נוטינגהאם פורסט ו-וולבס ספגה הפסד דרמטי לברנלי.

אסטון וילה – מנצ’סטר סיטי 0:1

הקבוצה של פפ גווארדיולה רצתה להמשיך במומנטום החיובי ולהידבק לפסגה, אך נקלעה לפיגור בדקה ה-19 משער נהדר של מאטי קאש, ממנו היא לא הצליחה לחזור. התכולים תקפו והגיעו למצבים, אך לא מצאו את הרשת במשך 90 דקות וספגו הפסד ראשון מזה תשעה משחקים.

החבורה של אונאי אמרי מנגד סופרת מחזור רביעי רצוף עם שלוש נקודות, ונראה שהיא התאוששה מפתיחת העונה הרעה שלה. הסיטיזנס כרגע במקום הרביעי בטבלה, כשהפער מארסנל בצמרת עלה לשש.

סאביו בפעולה (IMAGO)סאביו בפעולה (IMAGO)

דקה 6 – ריינדרס ניסה את מזלו עם בעיטה טובה מחוץ לרחבה, אך פספס את המסגרת.

דקה 19, שער! אסטון וילה עלתה ל-0:1: דווקא אחרי שליטה של התכולים, המארחת היא זו שכבשה. תרגיל בקרן הגיע אל מאטי קאש, שביצע הטעיה ומסף הרחבה שלח כדור חד לפינה ולרשת.

מאטי קאש חוגג (IMAGO)מאטי קאש חוגג (IMAGO)
שחקני אסטון וילה חוגגים (IMAGO)שחקני אסטון וילה חוגגים (IMAGO)

דקה 70 – סאנצ׳ו היה לבד לגמרי מול דונארומה, אך פספס הזדמנות גדולה לכפיל את היתרון כשהשוער האיטלקי הדף פעמיים. 

סאביו בפעולה (IMAGO)סאביו בפעולה (IMAGO)

דקה 89 – התקפה טובה של סיטי הסתיימה ברוחב להולאנד שדחק מקרוב פנימה, אך השער נפסל בעקבות נבדל קודם לכן.

מורגן רוג׳רס וברנרדו סילבה (IMAGO)מורגן רוג׳רס וברנרדו סילבה (IMAGO)

ארסנל – קריסטל פאלאס 0:1

התותחנים המשיכו בפתיחת העונה הנהדרת שלהם ושמרו על המומנטום החיובי כשרשמו ניצחון שביעי רצוף בכל המסגרות, בהם ספגו רק שער אחד בלבד. אברצ׳י אזה הבקיע את השער היחיד במשחק, נגד הקבוצה ממנה הגיע, והכריע את התוצאה. מיקל ארטטה וחניכיו הגדילו את הפער בפסגה. מנגד, אחרי פתיחת עונה מופלאה, פאלאס רושמת משחק רביעי רצוף ללא ניצחון בכל המסגרות.

דקה 39, שער! ארסנל עלתה ל-0:1: רייס העלה כדור נייח לרחבה, שהורחק לא מספיק טוב, אזה הגיע ראשון ובנגיעה שלח בעיטה חזקה מתוך הרחבה פנימה.

אברטון – טוטנהאם 3:0

התרנגולים הגיעו במומנטום לא מספיק טוב עם ניצחון אחד בשבעה משחקים בזירה המקומית ובזירה האירופית, אך הצליחו לצאת עם שלוש נקודות וניצחון גדול. צמד של מיקי ואן דה ואן הבלם, משתי נגיחות מקרוב לרשת, קבעו יתרון כפול במחצית. פאפה סאר השלים את השלישי לקראת הסיום וקבע את תוצאת המשחק.

תוצאות נוספות

בורנמות’ – נוטינגהאם פורסט 0:2
וולבס – ברנלי 3:2

