26/10/2025 17:15
פרנקי דה יונג במסירה (רדאד ג'בארה)
ספרד לובשת חג. המשחק הכי גדול שיש לענף הכדורגל להציע מתקיים לו בשעה זו, כשריאל מדריד מארחת את ברצלונה לקאלסיקו שהוא הרבה מעבר לעוד משחק כדורגל. הסנטיאגו ברנבאו מארח מפגש גדול בין שתי היריבות הגדולות ביותר במדינה, כאשר המנצחת תסיים את המחזור במקום הראשון בלה ליגה.
הבלאנקוס בכושר טוב עם ארבעה ניצחונות ברציפות, כל זאת מאז התבוסה נגד אתלטיקו מדריד. צ’אבי אלונסו וחניכיו ניצחו את קייראט, ויאריאל, חטאפה ואת יובנטוס, והם עם סגל מלא לחלוטין למעט שני בלמים בלבד, דויד אלאבה ואנטוניו רודיגר.
מנגד, לקטלונים הרכב חסר במיוחד, כאשר אמנם פרנקי דה יונג ולאמין ימאל כשירים, אבל רוברט לבנדובסקי, מארק אנדרה טר שטגן, ז’ואן גארסיה, ראפיניה, דני אולמו וגאבי לא זמינים עבור האנזי פליק, כאשר גם המאמן לא זמין ולא על הקווים זכר להרחקה נגד ג’ירונה. בארסה עם שני ניצחונות ברצף, על ג’ירונה ועל אולימפיאקוס.
חמישה משחקים שוחקו בשנה שעברה בין הקבוצות, ובכולם בלי יוצא מן הכלל ברצלונה חגגה, ובענק. 1:2 במשחק אימון, 0:4 בליגה בברנבאו, 2:5 בסופר קאפ, 2:3 בגמר גביע המלך ו-3:4 בליגה. הניצחון האחרון של ריאל? אפריל 2024, אז ג’וד בלינגהאם כבש את שער האליפות ונתן 2:3 לבלאנקוס.
מחצית שניה
-
'58
- דין האוסן הכשיל לא רחוק מרחבת ה-16 וספג כרטיס צהוב
-
'53
- פרמין המשיך להיות המסוכן בשורות הבלאוגרנה, יצא למבצע סולו אדיר שהסתיים בבעיטה על סף הרחבה, שנעצרה על ידי קורטואה בצואה מופלאה
-
'52
- אמבפה החמיץ את הפנדל! החלוץ היה נמהר בבעיטה, ושצ'סני הצליח למנוע מהכדור להיכנס בהדיפה אקרובטית, ששמרה על התוצאה בעינה
-
'51
- פנדל לריאל מדריד! בפעם השלישית במשחק שבה השופט נקרא ל-VAR, החליט לשרוק לבעיטת עונשין לזכות הבלאנקוס, זאת לאחר נגיעת יד ברחבה של אריק גארסיה
-
'47
- המחצית השנייה המשיכה מאיפה שהראשונה נפסקה בקצב גבוה, כשרשפורד הצליח לברוח באגף השמאלי ומסר לפרמין למרכז. הצמד ניסה לשחזר את השוויון, אבל הפעם הבעיטה של הספרדי הייתה נוחה לקליטה עבור השוער הבלגי של הבלאנקוס
מחצית ראשונה
-
'45+5
- פראן טורס ניסה להפתיע את קורטואה עם בעיטה מהאוויר, אבל הכדור היה חלש, ולשוער היה מספיק זמן להגיב כדי לקלוט את הכדור בנוחות
-
'45
- צירופי מסירות יפהפיים של הבלאנקוס המשיכו אצל ארדה גולר, שהקשית אל קיליאן אמבפה. החלוץ הוריד בנגיעה לבלינגהאם שבעט חזק אבל נהדף על ידי שצ'סני. הכדור החוזר הגיע לאמבפה שכבש מקרוב, אבל החגיגות הסתיימו עם דגל הנבדל שהונף מעלה
-
'43
- שער! היתרון חזר לריאל מדריד במהירות! ויניסיוס דהר על הקו השמאלי והגביה כדור לרחבה, שם המתין אדר מיליטאו. הבלם נגח למרכז כדור קשתי, שהותיר את ג'וד בלינגהאם על קו השער, משם קשה מאוד להחמיץ והאנגלי, שבישל את השער הראשון, עלה על לוח התוצאות עם השני של קבוצתו
-
'42
- רק ככה הוא הצליח לעצור אותו. פדרי תפס בחולצה של ויניסיוס וספג כרטיס צהוב
-
'38
- שער! פרמין לופס הצליח להשוות! הקשר, שנמצא בכושר אדיר, קיבל מסירה ממרקוס רשפורד אחרי מהלך גדול של פדרי, ומתוך הרחבה הצליח להכניע את קורטואה
-
'37
- אלברו קאררס הצטרף להתקפה, פרץ באגף השמאלי והכניס כדור רוחב אל בלינגהאם, שבנגיעה בעט עם רגלו החלשה אל ידיו של שצ'סני
-
'35
- מתפרצת גדולה של ריאל הגיעה אל רגליו של אמבפה, שמצא את ויניסיוס ברחבה. הקיצוני ניסה לכבוש, אבל קבלת החלטות לא נכונה מנעה ממנו את השני של קבוצתו
-
'34
- אריק גארסיה הצטרף להתקפה של בארסה, דחף קדימה ומצא את פראן טורס ללא שמירה, אבל החלוץ פשוט גלגל את הכדור אל ידיו של טיבו קורטואה
-
'30
- דקה עברה, ושצ'סני סיפק הצלה גדולה נוספת! כדור אמן של אורליאן טשואמני מצא את דין האוסן, שהצליח לסכן את השער של הקטלונים, אבל כאמור הפולני היה ערני והדף לקרן נוספת
-
'29
- המומנטום המשיך עם הצד הלבן, כשקיליאן אמבפה הצליח להגיע למצב נוסף, אבל הפעם השוער הפולני סיפק הצלה נהדרת והוציא את הכדור לקרן
-
'23
- פדריקו ואלוורדה ביצע עבירה וספג את הכרטיס הצהוב הראשון להתמודדות
-
'22
- שער! את זה כבר לא יקחו לו, קיליאן אמבפה העלה את ריאל מדריד ליתרון בקלאסיקו! הצרפתי קיבל מסירה גדולה מג'וד בלינגהאם, הצליח לברוח לצמד הבלמים פאו קובארסי ואריק גארסיה, ולכבוש מתוך הרחבה את הראשון החוקי של הבלאנקוס
-
'14
- השער בוטל! אחרי בדיקת VAR שנייה במשחק, התברר כי קיליאן אמבפה שהה בעמדת נבדל ולכן הגול נפסל
-
'12
- קיליאן אמבפה עם שער עצום! 0:1 לריאל מדריד בקלאסיקו! במצב הראשון של הכוכב הצרפתי, הצליח החלוץ להשתלט בנגיעה על הכדור ומהאוויר שחרר בעיטה שנעצרה רק ברשת של וויצ'ך שצ'סני
-
'9
- לאמין ימאל נותר באחד על אחד מול אלברו קאררס, הצליח להתל במגן ולשחרר בעיטה, אבל הקיצוני עדיין לא איפס את רגלו כשפיספס את המסגרת
-
'4
- אין פנדל! אחרי בדיקת VAR, סוטו גראדו החליט כי ויניסיוס היה זה שבעט ברגלו של באלדה ולכן ההחלטה שונתה. וואו, איזו פתיחה לקלאסיקו!
-
'2
- פנדל לריאל מדריד! בהתקפה הראשונה של הבלאנקוס, ויניסיוס הצליח להגיע לרחבה. אלחנדרו באלדה גלש על מנת להגיע לכדור אבל פגע ברגלו של הברזילאי, השופט לא היסס והצביע על הנקודה הלבנה!
-
'1
- צמד טעויות בהגנת ריאל מדריד יצרו מצב ראשון לזכות ברצלונה, כשדין האוסן ואדוארדו קמאבינגה שגו פעמיים, וסיפקו למרקוס רשפורד מצב בעיטה שנבלם לקרן
-
'1
- השופט סזאר סוטו גראדו הוציא את הקלאסיקו הגדול לדרך! ריאל מדריד מול ברצלונה, מי תיקח את שלוש הנקודות?