השינויים האפשריים של לאזטיץ' מול קריית שמונה

מכבי תל אביב תארח מחר (שני, 20:00) את עירוני קריית שמונה באצטדיון בלומפילד ואחרי חמישה משחקים רצופים בכל המסגרות ללא ניצחון, בהם כבשה רק שני שערים, האלופה תנסה לחזור אל מסלול הניצחונות ולהישאר צמודה בצמרת הטבלה להפועל באר שבע ולבית"ר ירושלים שעקפה את הצהובים.

אחרי ההפסד 3:0 למיטיולן בליגה האירופית ביום חמישי האחרון, לאזטיץ' מכין כמה שינויים אפשריים בהרכב לקראת המשחק מול הקבוצה של שי ברדה, שניצחה במחזור הקודם את הפועל באר שבע. האלופה לא ליקקה דבש מול ק"ש בעונה הקודמת ולאזטיץ' זוכר זאת היטב אחרי הפסד במשחק הראשון בין הקבוצות אשתקד ו-1:2 דרמטי מצמד נגיחות של נמניה סטואיץ' בשני.

הייטור, עידו שחר וחליו וארלה, שלא פתחו נגד מיטיולן, כאשר רק שחקן הכנף נכנס כמחליף מבין השלושה, הם המועמדים המובילים לחזור להרכב של לאזטיץ' על חשבון רז שלמה, קרווין אנדרדה ואלעד מדמון, כאשר השאלה הגדולה היא מי ישחק בעמדת החלוץ - האם דור פרץ יזוז לשם, או שמא לאזטיץ' יילך בכיוונים אחרים כמו סייד אבו פרחי ויון ניקולאסקו. במצב כזה, נראה כי גם איתמר נוי יחזור לספסל.

הייטור (רדאד ג'בארה)

לאזטיץ' יקבל את ההחלטה הסופית אחרי האימון המסכם, כאשר במועדון ישנה ציפייה מהמאמן ומיון ניקולאסקו לצאת לדרך חדשה, זאת על רקע העובדה ששניהם לא משדרים על אותו הגל ונוצר סוג של משבר אמון בין השניים בעקבות הפציעה האחרונה של השחקן והניסיון להכשיר אותו לשני המשחקים מול דינמו זאגרב ומכבי חיפה, שם לבסוף לאזטיץ' לא השתמש בו ולאחר מכן אף לא זימן אותו בסגל לדרבי שפוצץ עוד לפני שריקת הפתיחה ומול מיטיולן. לאימון המסכם זומן עילאי בן סימון בן ה-16 שעלה להופעת בכורה כמחליף בחמישי והוא עשוי להיות גם בסגל הסופי למשחק.

בינתיים, מי שלא מקבל הזדמנויות הוא נועם בן הרוש, ולא ממש ברור מדוע מבין כל השחקנים שהגיעו הקיץ הוא היחיד שלא נספר בכלל על ידי לאזטיץ', שממשיך לפתוח עם אסאנטה שוב ושוב. למעשה, למעט אותו משחק בגביע הטוטו במפגש הדירוג נגד הפועל ירושלים, אסאנטה פתח בכל 16 המשחקים האחרים של האלופה והשלים בכולם 90 דקות. אסאנטה, אגב, יכול לפתוח כבלם ולא רק כמגן ימני/בלם כפי שקורה מתחילת העונה. אם המצב הזה לא ישתנה, בן הרוש יצטרך להחליט בינואר האם הוא נשאר להיאבק על מקומו או מבקש לקבל דקות משחק במקום אחר.

הרכב משוער: רועי משפתי, טייריס אסאנטה, עלי קמארה, הייטור, רוי רביבו, איסוף סיסוקו, עידו שחר (איתמר נוי), דור פרץ, אושר דוידה, חליו וארלה (אלעד מדמון) וסייד אבו פרחי (יון ניקולאסקו).