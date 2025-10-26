"עכשיו כשיש סגל טוב, אנחנו גם קבוצה טובה"

עד לפני חמישה מחזורים, מכבי נתניה הייתה עמוק בתחתית עם שלושה הפסדים בשלושה משחקים. אלא שאמש (שבת), הקבוצה של יוסי אבוקסיס, גברה 0:2 הפועל ת"א, רשמה ניצחון רביעי בחמישה משחקים וטיפסה כבר למקום החמישי בטבלה.

המחצית הראשונה לא הייתה טובה. האדומים יכלו לרדת ביתרון כפול, אך החמיצו ובהפסקה המאמן יוסי אבוקסיס ביצע לא פחות משלושה חילופים. הוא אמר לשחקנים שלקבוצה היה מזל שהתוצאה היא 0:0 ושאפשר לנצח. במחצית השנייה, נתניה נראתה טוב יותר וגם הכרטיס האדום של פרננד מאיימבו סייע.

מאור לוי, המשיך בכושרו הטוב עם שער שלישי בשלושה משחקים, כשגם עומרי שמיר התכבד בשער בכורה. עומר ניראון, נמצא בכושר פנטסטי וגם אתמול רשם מספר הצלות, אך מי שזוכה למחמאות יותר מכולם, הוא הקשר האחורי עזיז אואטרה, שרשם עוד משחק מצוין: "הוא הקשר 6 הטוב בליגה ביחד עם לוקאס ונטורה", החמיאו לו במועדון בסיום.

ברדה: "הכרטיס האדום הכריע את המשחק"

"עכשיו כשיש סגל טוב, אנחנו קבוצה טובה. גם בתקופות הפחות טובות, ידענו שזה בסוף יתחבר, רק לא בטוח שמישהו האמין שזה יקרה כ"כ מהר. יש פה עכשיו סגל טוב ואופציות. אם אנחנו מעלים את בילו, מקסים והאריס מהספסל זה אומר הכול", אמרו בנתניה.

מי שנפצע לקראת הסיום, הוא הקשר מקסים פלקושצ'נקו. השחקן, שהחלים מפציעתו במפשעה, ירד עם קרח והתקשה לדרוך על רגלו, כשההערכה היא שהוא סובל מרגל עץ. נתניה תזכה השבוע ליומיים חופש בגלל שמשחקה הבא מול עירוני ק"ש יהיה רק ביום ראשון הבא ובמועדון מקווים שהקשר יוכל לשחק.

אגב, למרות הכעס מצד הקהל כלפיו, האקס, דניאל דאפה, שספג קללות מאז שנכנס, ירד אחרון מכר הדשא, כשהוא מחזיק חולצה של היהלומים, מחא לקהל כפיים וסימן על ליבו. כפי שפורסם ב-ONE, היהלומים ייצאו בחודש הבא למחנה אימונים בן חמישה ימים, שם צפוי אפילו להיערך משחק אימון.

שחקני מכבי נתניה חוגגים (שחר גרוס)

מי שדיבר לראשונה בסיום, היה המצטיין אואטרה: "זו הייתה החלטה קשה בקיץ להגיע, כי הייתי בגנק ובדיוק שיחקנו במפעלים האירופיים. זו אולי מעין ירידה ברמה, אבל ידעתי שאני חייב לקחת את הצ'אנס הזה כדי לחזור לעצמי ושוב לתת עונה טובה ולטפס צעד קדימה".

"אני חושב שהרמה בכדורגל הישראלי היא טובה, היה לי קשה גם במשחק היום. יש פה ליגה מאוד טובה, במשחק הבכורה שלי מול הפועל פ"ת התרשמתי. ידעתי שאני צריך לרגע לעשות צעד כדי לחזור למעלה”, המשיך.

חגיגות במכבי נתניה (שחר גרוס)

המטרות והחיבור: "להתקדם ולהפוך כל משחק ליותר טוב מהמשחק הקודם, אנחנו רוצים לטפס גבוה בטבלה. החיבור? הכול עניין של מנטליות. גדלתי כאחד שחונך לתת את כל כולך בכל סיטואציה אליה אתה מגיע וזה לא משנה אם אתה מנצח או מפסיד. אני פשוט נותן את כל כולי ונלחם עבור המועדון והקהל".

הדמיון בתפקיד למאמנו יוסי אבוקסיס: "זו אחת הסיבות שבגינן הגעתי לפה. יש לנו חיבור טוב, הוא נותן לי טיפים ומראה לי קטעי וידאו איך להשתפר ואיך להתכונן ליריבות".