בטבריה היו מרוצים: היינו ראויים גם לניצחון

בעירוני טבריה כמובן היו מרוצים מאוד מה-1:1 ומהנקודה שלקחו ממש בהתקפה האחרונה של המשחק, אתמול (שבת) בגרין, שקלקלה לברק בכר את הבכורה המחודשת שלו בחיפה. בקבוצה גם התייחסו לכך ואמרו: "ראו שבכר הכניס לחיפה אנרגיות אחרות לגמרי ממה שהיו שם קודם, אבל אנחנו ממש לא התכוונו להיות תפאורה. באנו מוכנים מאוד ".

הבעלים, אריה קלמנזון ומיקי ביתן, עברו בסיום שִחקן-שחקן, חיבקו ונתנו מילים טובות. "הגיע לנו לנצח כאן", אמרו במועדון. אם ירמקוב היה המצטיין שלהם-זה אומר הכל", הוסיפו.

בקבוצה שמחו בעיקר על הדרך שהיא שיחקה ורבים במועדון התייחסו לכך. המאמן, אלירן חודדה, אמר לאחר המשחק: "במחצית הראשונה שיחקנו את הכדורגל הכי טוב שלנו העונה. הגענו בה לארבעה מצבים של מאה אחוז ודווקא בה ספגנו ממצב נייח. במחצית השנייה היו מצבים לשני הצדדים ואין ספק שהיינו ראויים לתיקו ולדעתי גם ליותר מתיקו. אהבתי מאוד את הגישה של השחקנים וראיתי אותה כל השבוע. כשהגעתי אתמול לאימון המסכם וראיתי את הפנים של השחקנים, אמרתי לבעלים שלא נפסיד במשחק הזה".

אלירן חודדה (חג'אג' רחאל)

בטבריה באו בטענות לשופט המשחק, אוהד אסולין ולשופט ה-VAR, אביעד שילוח, שלא פסלו את שער היתרון של סטיוארט לחיפה: "הוא הוריד שני שחקנים שלנו. לא יכול להיות שזה לא נפסל", אמרו במועדון.

כאמור, כל שחקני הקבוצה זכו למחמאות ומי שזכו לכאלה אדירות במיוחד היו, שוב, השוער רוג'ריו דוס סנטוס, ששוב הצטיין ועצר כמה מצבים מסוכנים, הבלם סמיביניה, אותו לא עברו פעם אחת במשחק וכמובן הקפטן, גיא חדידה, שהיה נייד מאוד ופעיל וקיבל את הפרס עם שער השוויון הדרמטי.

"אני לא יודע להצביע על נקודה ששינתה את המומנטום לקראת הסיום", התייחס חדידה לכך שהקבוצה נראתה עייפה במחצית השנייה, אך לקראת הסוף שוב התחילה לתקוף: "המאמן עשה את ההתאמות לחילופים של חיפה. אני לא יודע להצביע על מה העיר אותנו שוב בסוף. האמנו כל המשחק ואני שמח שמצאנו את האמון גם בסיום. לא הרגשנו במשחק הזה פערי איכות".

גיא חדידה חוגג בטירוף את השוויון (חג'אג' רחאל)

חדידה נשאל על כך שהוא ניסה להכניס כדורים לרחבה של חיפה ואז בסיום נכנס בעצמו למרכז ה-16: "בכדורגל במצבים האלה פועלים על אינסטינקטים. שמח שזה הצליח".

הקפטן נשאל האם ביכולת שלו בשנתיים האלה הוא ראוי למקומות בכירים יותר מריינה וטבריה וענה: "לא מקומי להחליט דברים כאלה. אני בהחלט מאושר ושלם עם איפה שאני נמצא כרגע". לשאלה, האם פלייאוף עליון זו מילה גסה הוא ענה: "את זה תשאלו את המאמן. יש לנו קבוצה טובה, אבל יש עוד קבוצות טובות בליגה. עוד מוקדם לדבר על זה בשלב כזה של העונה".

גיא חדידה עם הכדור (חג'אג' רחאל)

אגב חדידה, הוא ירד אתמול מכר הדשא צולע, לאחר שלקראת הסיום הוא פספס את הכדור בניסיון בעיטה, בעט בדגל הקרן בטעות ותוך כדי נפגע בכף רגלו. זה לא מנע ממנו מלכבוש את שער השוויון, כמה דקות לאחר מכן. הוא ייבדק כדי לוודא שהפציעה אינה חמורה.

הקבוצה תתחיל להתכונן ממחר למשחק הבא, בבלומפילד מול הפועל ת''א: "יהיה קשה מאוד שם, מול 20 אלף צופים שידחפו אותם", התייחס חודדה למשחק. "אני לא חושב שאני צריך לדבר עם השחקנים שלי על גישה במשחק כזה. נצטרך לבוא מאוד מוכנים ואם נבוא בגישה של היום, אפשר בהחלט לצאת משם עם תוצאה טובה".