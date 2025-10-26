יום ראשון, 26.10.2025 שעה 11:06
ליגה ספרדית 25-26
249-209ריאל מדריד1
2210-249ברצלונה2
2010-1810ויאריאל3
1811-1410אספניול4
1610-169אתלטיקו מדריד5
1610-159בטיס6
1410-1110אלצ'ה7
1410-910אתלטיק בילבאו8
1412-1010חטאפה9
1316-1710סביליה10
128-99אלאבס11
1110-119ראיו וייקאנו12
109-79אוססונה13
914-1010ריאל סוסיאדד14
916-1010ולנסיה15
817-139לבאנטה16
814-109מיורקה17
711-89סלטה ויגו18
719-710אוביידו19
722-910ג'ירונה20

"קלאסיקו על הפסגה, על אמת": ספרד לובשת חג

התרגשות גדולה לריאל נגד בארסה ב-17:15 (חי בערוץ ONE): "משחק על אמת, לאמין ימאל חימם את האווירה". וגם: המאזנים האחרונים וההרכבים המשוערים

הכותרות בספרד (צילום מסך)
הכותרות בספרד (צילום מסך)

יש משחקים רגילים בכדורגל, יש משחקים גדולים, ואז יש את המשחקים שבהם ריאל מדריד וברצלונה נפגשות, משחקים שבהם העולם עוצר מלכת. המשחק הזה יקרה היום (ראשון, 17:15, שידור חי בערוץ ONE) כאשר הבלאנקוס מבירת ספרד יארחו את הבלאוגרנה מקטלוניה, בהתמודדות שהיא הרבה מעבר לעוד מפגש כדורגל רגיל.

עיקר ההתרגשות הוא כמובן אצל השחקנים, אני המועדון ובטח ובטח אצל הקהל, אך גם בתקשורת זה יום גדול והעיתונים בספרד לבשו חג. “סופר קלאסיקו”, זעקו ב’מארקה’. “ריאל ובארסה רוצות לעלות ליתרון במשחק שהוא סוער בעקבות דבריו של לאמין ימאל”.

עוד ניתחו בעיתון הבכיר במדריד: “היכולת הנפלאה של קיליאן אמבפה היא הכנס העיקרי של ריאל, בארסה תסתמך על הקסם של פדרי ודיוק ההבקעה של פרמין לופס”. ב’ספורט’ כתבו בגדול בכותרת: “קלאסיקו של אמת”. ב’מונדו דפורטיבו’, שמזוהה עם הקטלונים, הלכו על: “קלאסיקו של תשוקה, קלאסיקו מרתק”. ב’אס’ בחרו בכותרת: “קלאסיקו עבור הפסגה של הליגה”.

קיליאן אמבפה ולאמין ימאל (IMAGO)קיליאן אמבפה ולאמין ימאל (IMAGO)

מבחינה מקצועית, לשני הצדדים היו לא מעט פצועים וחלקם חזרו וחלקם לא. בריאל מדריד כולם כולל כולם כשירים למעט שני שחקנים והם אנטוניו רודיגר ודויד אלאבה. טרנט אלכסנדר-ארנולד, דני קרבחאל, דין האוסן, דני סבאיוס וראול אסנסיו החלימו בזמן, כאשר רק הבלם הגרמני ייעדר אצל צ’אבי אלונסו.

בצד השני המצב משמעותית פחות טוב. אמנם לאמין ימאל חזר וישחק, והוא גם דאג לחמם את האווירה, וגם פרנקי דה יונג, פראן טורס ואנדראס כריסטנסן זמינים, אך מי שלא ישחקו הם מארק אנדרה טר שטגן, ז’ואן גארסיה, רוברט לבנדובסקי, דני אולמו, ראפיניה וגאבי. מי שעוד ייעדר הוא המאמן האנזי פליק, שהורחק נגד ג’ירונה.

לגבי ההרכבים המשוערים, ב’מארקה’ אומרים שיש דילמה אחת לאלונסו והיא האם להכניס ישר לעניינים את קרבחאל או טרנט, או ללכת עם פדריקו ואלוורדה שם. חוץ מזה אם לא יהיו הפתעות, המאמן הספרדי יילך על ג’וד בלינגהאם, ארדה גולר, ויניסיוס ואדר מיליטאו ב-11 הפותחים. בצד השני, אם לא יהיו הפתעות אז אצל ברצלונה יפתחו ז’ול קונדה, רונאלד אראוחו, פרמין לופס, מרקוס רשפורד ופראן טורס.

האנזי פליק. יצפה מהיציע (IMAGO)האנזי פליק. יצפה מהיציע (IMAGO)

בעונה שעברה היו לא פחות מחמישה משחקים של קלאסיקו בין הצדדים, בכולם בלי יוצא מן הכלל ניצחה בארסה ועם לא מעט הצגות ענקיות. זה התחיל עם 1:2 במשחק אימון, נמשך עם 0:4 מרהיב בברנבאו, לאחר מכן 2:5 מטורף לא פחות בגמר הסופר קאפ, ואז 2:3 בלתי נשכח גם הוא בגמר גביע המלך ולבסוף 3:4 בליגה. הניצחון האחרון של ריאל היה ב-21.4.2024, אותו 2:3 עם שער האליפות של ג’וד בלינגהאם.

ההרכב המשוער של ריאל מדריד: טיבו קורטואה, דני קרבחאל, אדר מיליטאו, דין האוסן, אלברו קאררס, אורליאן טשואמני, ג’וד בלינגהאם, פדריקו ואלוורדה, ארדה גולר, ויניסיוס וקיליאן אמבפה.

ההרכב המשוער של ברצלונה: וויסצ’ך שצ’סני, ז’ול קונדה, רונאלד אראוחו, אלכס באלדה, פדרי, פרנקי דה יונג, פרמין לופס, לאמין ימאל, מרקוס רשפורד ופראן טורס.

צצ'אבי אלונסו (IMAGO)
