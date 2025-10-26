יום ראשון, 26.10.2025 שעה 07:11
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
186-227הפועל ב"ש1
1710-178בית"ר ירושלים2
143-156מכבי ת"א3
1311-157הפועל ת"א4
1218-168מכבי נתניה5
118-98הפועל חיפה6
119-88בני סכנין7
1116-118מ.ס אשדוד8
108-148מכבי חיפה9
1019-88עירוני טבריה10
914-128הפועל פ"ת11
87-77עירוני ק"ש12
214-58הפועל ירושלים13
122-67מכבי בני ריינה14

כעס בהפועל: "השיפוט כאן ברמה נמוכה מאוד"

האדומים זעמו אחרי ה-2:0: "שופטים מכריעים כאן משחקים, עד האדום נתניה לא הגיעה למצבים". מורגן ונאסר מועמדים להרכב מול בית"ר. וגם: דיון הדרבי

|
פרננד מאיימבו לא מאמין (שחר גרוס)
פרננד מאיימבו לא מאמין (שחר גרוס)

אכזבה בהפועל תל אביב. אחרי פיצוץ הדרבי ביום שני האחרון, החבורה של אליניב ברדה הפסידה אמש (שבת) 2:0 בחוץ למכבי נתניה. מדובר בהפסד שני ברציפות כשהאדומים יפגשו מחרתיים את בית"ר ירושלים במסגרת גמר גביע הטוטו. "זה הפסד שלא היה צריך לקרות, מזל שיש משחק כבר ביום שלישי שנוכל לתקן", אמרו בהפועל.

כמו אחרי המשחק נגד הפועל באר שבע, במועדון שוב זעמו על צוות השיפוט, הפעם בשליפת כרטיס צהוב שני לקפטן פרנן מאיימבו, שלדעת רבים בקבוצה הייתה נמהרת מאוד, כמו הצהוב הראשון. בנוסף במועדון בטוחים שה-VAR לא היה צריך להתערב באדום לג’וניור דיומנדה מנתניה. "שופטים מכריעים כאן משחקים, לקפטן מותר לדבר עם שופט", אמר גורם בהפועל, "שני הצהובים לא ראויים,  הקלות הזאת נוראית, השיפוט כאן ברמה נמוכה מאוד".

תחושת הפספוס הגדולה בהפועל נובעת בעקבות יכולת טובה ושליטה בדקות רבות, בעיקר במחצית הראשונה, בה הגיעו לכמה מצבים טובים. "לא היינו צריכים להפסיד את המשחק הזה", אמרו בחודורוב, "היינו הרבה יותר טובים מהפתיחה, עד האדום נתניה לא הגיעה למצבים. בסוף ההחלטות של השופט השפיעו על התוצאה".

שחקני הפועל תל אביב מאוכזבים בסיום (שחר גרוס)שחקני הפועל תל אביב מאוכזבים בסיום (שחר גרוס)

הקשר ההתקפי, לויזוס לויזו, ערך בכורה בהרכב, לאחר שהיה אמור לעשות זאת בבלומפילד נגד מכבי. הקפריסאי הבינלאומי הציג משחק טוב עם כמה פעולות טובות. בקבוצה בטוחים שלויזו יתרום עוד הרבה.

ברדה ינתח את המשחק ויחל בהכנות הקצרות למשחק גמר גביע הטוטו נגד בית"ר ירושלים, בו פרנן מאיימבו לא יעמוד לרשותן בגלל ההרחקה. זיו מורגן ויזן נאסר מועמדים למלא את מקומו של מאיימבו.

ברדה: הכרטיס האדום הכריע את המשחק

במקביל להכנות לטוטו, במועדון מתכוננים גם בזירה המשפטית לקראת הדיון בבית הדין על אירועי הדרבי. בהפועל ינקטו בקו שבו יסבירו איך הם פועלים כדי למגר את תופעת הפירוטכניקה, אבל גם יטענו שאחריות המשטרה הייתה למנוע את כניסת הפירוטכניקה שבגללה ביטלה את המשחק. במועדון ידרשו לפסוק למשחק חוזר שבו התוצאה תקבע על הדשא, ולא ענישה כפולה שהיא הורדת נקודות והפסד טכני על שולחן בית הדין.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןזהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדל
זהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדלנגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */