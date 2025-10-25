למרות שהייתה בפיגור 1:0 בסמי עופר, בית”ר ירושלים הצליחה להפוך הערב (שבת) ולחזור למסלול הניצחונות עם 2:3 יקר על הפועל חיפה, רגע לפני שהירושלמים ימשיכו לגמר גביע הטוטו המסקרן מול הפועל תל אביב ביום שלישי.

ברק יצחקי אמר בסיום: ״היה ניצחון מאוד חשוב עבורנו, באנו אחרי תיקו מאכזב. לשמחתי ראיתי הרבה טובים, יכול להיות מעודד. כמובן שיש עוד דברים לתקן. התחלנו טוב, פשוט לא הנענו את בכדור מספיק מהר, קורה לנו הרבה העונה וחבל. חשוב גם לעדי יונה להבקיע שער, שמח שהמהלך הזה עבד. היינו יכולים להבקיע עוד 2-3 שערים, מנגד ספגנו שער ששם אותנו בלחץ בדקות הסיום. ההגנה שלנו תמשיך לשחק גבוה, זה הסגנון שלנו״.

עדי יונה אמר: ״נקודות חשובות מאוד להמשך, עובד על האיומים מרחוק. אני בכל דקה שייתנו אנסה להוכיח, מה שייתנו לי אעשה את הכי טוב שאני יכול. טוטו? משחק חשוב מאוד, בטוח שהצוות יכין אותנו בצורה הכי טובה שיש״.

גל אראל בצד המפסיד שיתף: ״מאכזב, חצי ראשון תוכנית המשחק עבדה נהדר. הסברתי להם את החשיבות של פתיחת המחצית השנייה, ואז בית״ר נכנסה למומנטום ולך תרדוף אחריהם. בכל איבוד שלהם ניסינו לשחק מהר קדימה, זה עבד טוב בחצי הראשון. גם חוסר ביטחון אחרי שספגנו וגם תוצאה של עייפות. רותם חטואל? שחקן שמאחר מבחינתי לא בסגל, בשבוע הראשון אמרתי לשחקנים את האני מאמין שלי. זמנים זה קודש הקודשים שלי, זהו״.