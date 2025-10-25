מיכאל זנדברג סיים את דרכו בהפועל ר"ג

לאחר ההפסד אתמול להפועל ראשל״צ 4:1, בהפועל רמת גן ביצעו הערב (שבת) זעזוע בעמדת המאמן, כשמיכאל זנדברג סיים את דרכו אצל האורדונים, כך נודע ל-ONE.

סיום דרכו הגיע על רקע העובדה שהאורדונים נוצחו בפעם השנייה ברציפות ונמצאים במצב לא מספיק טוב בטבלה ולא קרובים כרגע לעלייה. בכל אופן, מי שכבר הוזכר כמועמד לרשת אותו הוא מסאי דגו, שרק אתמול סיים את תפקידו בבני יהודה תל אביב.

מהמועדון נמסר: “בהמשך לפגישה שהתקיימה הערב בין הנהלת המועדון לבין מאמן הקבוצה, מיכאל זנדברג, סיכמו הצדדים בהחלטה משותפת והדדית על סיום דרכו של מיכאל כמאמן הקבוצה. אנו מבקשים להודות למיכאל על תקופתו במועדון, על העבודה, ההשקעה והמחויבות, ומאחלים לו הצלחה רבה בהמשך דרכו המקצועית. תודה, מיכאל”.