יום שבת, 25.10.2025 שעה 23:24
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
2310-2810מכבי פ"ת1
216-1610מכבי הרצליה2
198-1510הפועל ראשל"צ3
1714-1510הפועל כפר שלם4
1613-1810מ.ס כפר קאסם5
159-1710מ.ס קריית ים6
1513-1210הפועל כפ"ס7
1415-1610הפועל ר"ג8
1319-1810עירוני מודיעין9
1115-1510הפועל חדרה10
1113-1210הפועל עכו11
1017-810בני יהודה12
1017-810הפועל רעננה13
924-1510מכבי יפו14
622-910הפועל עפולה15
515-810הפועל נוף הגליל16

מיכאל זנדברג סיים את דרכו בהפועל ר"ג

אחרי הפסד שני ברצף בליגה הלאומית (4:1 להפועל ראשל"צ), האורדונים ביצעו זעזוע על הקווים. גישושים אצל מסאי דגו, שסיים את תפקידו בבני יהודה

|
מיכאל זנדברג (חגי מיכאלי)
מיכאל זנדברג (חגי מיכאלי)

לאחר ההפסד אתמול להפועל ראשל״צ 4:1, בהפועל רמת גן ביצעו הערב (שבת) זעזוע בעמדת המאמן, כשמיכאל זנדברג סיים את דרכו אצל האורדונים, כך נודע ל-ONE.

סיום דרכו הגיע על רקע העובדה שהאורדונים נוצחו בפעם השנייה ברציפות ונמצאים במצב לא מספיק טוב בטבלה ולא קרובים כרגע לעלייה. בכל אופן, מי שכבר הוזכר כמועמד לרשת אותו הוא מסאי דגו, שרק אתמול סיים את תפקידו בבני יהודה תל אביב.

מהמועדון נמסר: “בהמשך לפגישה שהתקיימה הערב בין הנהלת המועדון לבין מאמן הקבוצה, מיכאל זנדברג, סיכמו הצדדים בהחלטה משותפת והדדית על סיום דרכו של מיכאל כמאמן הקבוצה. אנו מבקשים להודות למיכאל על תקופתו במועדון, על העבודה, ההשקעה והמחויבות, ומאחלים לו הצלחה רבה בהמשך דרכו המקצועית. תודה, מיכאל”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןזהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדל
זהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדלנגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */