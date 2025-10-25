יום שבת, 25.10.2025 שעה 20:52
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
249-209ריאל מדריד1
2210-249ברצלונה2
1811-1410אספניול3
1710-169ויאריאל4
1610-169אתלטיקו מדריד5
1610-159בטיס6
1410-1110אלצ'ה7
149-99אתלטיק בילבאו8
1316-1710סביליה9
128-99אלאבס10
1110-119ראיו וייקאנו11
1112-99חטאפה12
109-79אוססונה13
914-1010ריאל סוסיאדד14
914-109ולנסיה15
817-139לבאנטה16
814-109מיורקה17
711-89סלטה ויגו18
719-710אוביידו19
722-910ג'ירונה20

שוב לא פותח: סולומון בספסל ויאריאל נגד ולנסיה

הקיצוני הישראלי יראה את תחילת המפגש בין הצהובים לעטלפים ב-22:00 (שידור חי בערוץ ONE) מהספסל, והוא יקווה להשתלב תוך כדי ההתמודדות במסטאייה

|
מנור סולומון (La Liga)
מנור סולומון (La Liga)

המחזור העשירי בליגה הספרדית ימשיך לו היום (שבת, 22:00, שידור חי בערוץ ONE), כאשר יום המשחקים של יום שבת יינעל לו במסטאייה. ולנסיה תארח את ויאריאל של מנור סולומון במפגש מסקרן במיוחד, כאשר הצוללת הצהובה רוצה לשוב למסלול הניצחונות אחרי שני משחקים בליגה שלא ניצחה. סולומון על הספסל של קבוצתו.

ערב המחזור האורחת הייתה במקום השלישי ומאז אספניול עקפה אותה, אז חניכיו של מרסלינו רוצים לשוב לשם ולהתקרב לריאל מדריד וברצלונה, רגע לפני ששתי המוליכות ייפגשו מחר ולפחות אחת מהן תאבד נקודות, אולי אפילו שני הצדדים.

ולנסיה עם פתיחת עונה נוראית, כאשר היא לא ניצחה בליגה כבר ארבעה משחקים והיא תנסה לשים לזה סוף בבית. לעטלפים יש 9 נקודות בלבד מתוך 27 אפשריות, והם לא רחוקים בכלל מהתחתית הבוערת, כשבמצב מסוים הם עלולים למצוא את עצמם מתחת לקו האדום.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןזהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדל
זהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדלנגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */