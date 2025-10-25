מערכת ONE
|
25/10/2025 22:00
ארנו דאנג'ומה עם הכדור (La Liga)
המחזור העשירי בליגה הספרדית נמשך לו כעת, כאשר יום המשחקים של יום שבת ננעל לו במסטאייה. ולנסיה מארחת את ויאריאל של מנור סולומון במפגש מסקרן במיוחד בשעה זו, כאשר הצוללת הצהובה רוצה לשוב למסלול הניצחונות אחרי שני משחקים בליגה שלא ניצחה.
ערב המחזור האורחת הייתה במקום השלישי ומאז אספניול עקפה אותה, אז חניכיו של מרסלינו רוצים לשוב לשם ולהתקרב לריאל מדריד וברצלונה, רגע לפני ששתי המוליכות ייפגשו מחר ולפחות אחת מהן תאבד נקודות, אולי אפילו שני הצדדים.
ולנסיה עם פתיחת עונה נוראית, כאשר היא לא ניצחה בליגה כבר ארבעה משחקים והיא תנסה לשים לזה סוף בבית. לעטלפים יש 9 נקודות בלבד מתוך 27 אפשריות, והם לא רחוקים בכלל מהתחתית הבוערת, כשבמצב מסוים הם עלולים למצוא את עצמם מתחת לקו האדום.
מחצית שניה
-
'87
- מנור סולומון גם הפעם לא ייכנס לכר הדשא, כשהחילוף האחרון בשורות הצוללת הצהובה הוא טייג'ון ביוקאנן, שנכנס במקום אלברטו מוליירו
-
'79
- גם ז'ורז' מיקאוטדזה סיים את חלקו. אילאש אחומאש עלה לכר הדשא
-
'79
- דני פארחו נכנס לדקות הסיום במקום כובש השער השני, סנטי קומסאנה
-
'70
- ארנו דאנג'ומה עם החמצה גדולה! הקיצוני ההולנדי ניצל חור בהגנת ויאריאל והצליח ליצור בעיטה מסוכנת, אבל ג'וניור זינק בצורה מופלאה לכדור ושמר על רשת נקייה
-
'69
- סנטי קומסאנה הכשיל וקיבל כרטיס צהוב
-
'68
- גם ג'רארד מורנו יצא, כשאיוסה פרס נכנס במקומו
-
'68
- פאפה גיי יצא כחלק מחילוף כפול של ויאריאל. תומאס פארטיי נכנס על חשבונו
-
'67
- מיקאוטדזה המשיך לסכן את השער של המארחת, כשהצליח שוב לברוח לשומר שלו, אבל גם הפעם שוער העטלפים מנע מהבעיטה שלו להיכנס
-
'61
- גם אנדרה אלמיידה החליף את חאבי גרה
-
'61
- חילוף כפול בוולנסיה, שתנסה להציל את המשחק. חוסה גאיה סיים את חלקו בהתמודדות, כשחסוס ואסקס נכנס
-
'57
- מיקאוטדזה הצליח להתל בהגנת ולנסיה ובעט כדור מזווית קשה, שנהדף על ידי אריסבלגה, כשהכדור החוזר הגיע אל סנטי קומסאנה, שהצליח להכניע את השוער שהיה על הדשא והקשר הצליח להכפיל את התוצאה, 0:2!
-
'55
- אלברטו מוליירו קיבל מסירה אחרי פריצה גדולה של ניקולה פפה, אבל סיפק בעיטה רעה ושלח את הכדור גבוה
-
'46
- חילוף ראשון בשורות ולנסיה עם החזרה מההפסקה, כשלוקאס בלטרן לא שב לכר הדשא, הוגו דורו החליפו
מחצית ראשונה
-
'45
- מורנו ניגש גם לבעיטה עצמה והצליח לכבוש מנקודת הפנדל! זהו שער בכורה לחלוץ ויאריאל, שהעלה את קבוצתו ליתרון
-
'43
- בעקבות ההכשלה, קופטה ספג את הכרטיס הצהוב
-
'43
- פנדל לוויאריאל! חוסה לואיס קופטה הכשיל את ג'רארד מורנו. אחרי בדיקת VAR זריזה, השופט החליט כי יש בעיטת עונשין לצוללת הצהובה
-
'40
- תיירי קורייה מצא את חאבי גרה על סף הרחבה, והקשר ניסה את מזלו כשסובב אל עבר השער כדור ששרק ליד הקורה של ויאריאל
-
'37
- לואיס ריוחה היה הראשון לסכן את המסגרת של הצוללת הצהובה, כשניסה לבעוט מזווית לא קלה אבל נהדף על ידי ג'וניור
-
'29
- פפלו ניגש לבעיטה חופשית וניסה להכניע את ג'וניור, אבל הכדור עלה מעל השער
-
'25
- מצב ראשון לזכות ויאריאל, כשבעיטה חופשית פגשה את העקב של פאפה גיי. הקשר ניסה לכבוש בנגיעה אבל נהדף על ידי יולן אגירסבלה
-
'15
- גם סנטיאגו מוריניו ראה את הכרטיס הצהוב על דיבורים
-
'15
- פאפה גיי הכשיל את ארנו דאג'ומה קרוב לרחבה וספג כרטיס צהוב
-
'9
- פפלו ניסה לסובב לרשת מנקודת הקרן, אבל לואיז ג'וניור היה ערני והדף את הכדור
-
'1
- השופט חביאר אלברולה רוחאס הוציא את ההתמודדות לדרך!