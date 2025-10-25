הרכבים וציונים



ארנו דאנג'ומה עם הכדור (La Liga) ארנו דאנג'ומה עם הכדור (La Liga)

המחזור העשירי בליגה הספרדית נמשך לו כעת, כאשר יום המשחקים של יום שבת ננעל לו במסטאייה. ולנסיה מארחת את ויאריאל של מנור סולומון במפגש מסקרן במיוחד בשעה זו, כאשר הצוללת הצהובה רוצה לשוב למסלול הניצחונות אחרי שני משחקים בליגה שלא ניצחה.

ערב המחזור האורחת הייתה במקום השלישי ומאז אספניול עקפה אותה, אז חניכיו של מרסלינו רוצים לשוב לשם ולהתקרב לריאל מדריד וברצלונה, רגע לפני ששתי המוליכות ייפגשו מחר ולפחות אחת מהן תאבד נקודות, אולי אפילו שני הצדדים.

ולנסיה עם פתיחת עונה נוראית, כאשר היא לא ניצחה בליגה כבר ארבעה משחקים והיא תנסה לשים לזה סוף בבית. לעטלפים יש 9 נקודות בלבד מתוך 27 אפשריות, והם לא רחוקים בכלל מהתחתית הבוערת, כשבמצב מסוים הם עלולים למצוא את עצמם מתחת לקו האדום.