יום שבת, 25.10.2025 שעה 19:38
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
2310-2810מכבי פ"ת1
216-1610מכבי הרצליה2
198-1510הפועל ראשל"צ3
1714-1510הפועל כפר שלם4
1613-1810מ.ס כפר קאסם5
159-1710מ.ס קריית ים6
1513-1210הפועל כפ"ס7
1415-1610הפועל ר"ג8
1319-1810עירוני מודיעין9
1115-1510הפועל חדרה10
1113-1210הפועל עכו11
1017-810בני יהודה12
1017-810הפועל רעננה13
924-1510מכבי יפו14
622-910הפועל עפולה15
515-810הפועל נוף הגליל16

המחליף של מסאי דגו: אלי לוי חתם בבני יהודה

לאחר רצף המשחקים הרע שגרם לזעזוע בעמדת המאמן, המחליף של מסאי דגו הוא מאמנה של כפר שלם מצמרת הלאומית שינסה להוציא את קבוצתו החדשה מהמקום ה-13

|
אלי לוי (ראובן שוורץ)
אלי לוי (ראובן שוורץ)

עם ארבעה הפסדים רצופים במסגרת הליגה הלאומית, בני יהודה החליטה שאין מנוס מזעזוע בעמדת המאמן ונפרדה ממסאי דגו. כעת היא מצאה את מחליפו כשאלי לוי חתם רשמית כמאמן הקבוצה.

המאמן של הפועל כפר שלם עזב את המועדון לאחר שסיכם את תנאיו בבני יהודה, וכבר מחר (ראשון) יעביר את האימון בקבוצתו החדשה.

אלי לוי קיבל את ההזדמנות הראשונה שלו על הקווים בבוגרים ממ.ס אשדוד לאחר שהיה מאמן הנוער של המועדון, כשהעונה הוא הצטרף לכפר שלם והוביל אותה למקום הרביעי לאחר 10 מחזורים.

כעת הוא יגיע לסיטואציה יותר מורכבת בבני יהודה, שהתדרדרה עד למקום ה-13 מתוך 16 בליגה הלאומית. היא עם 10 נקודות, ארבע בלבד מהקו האדום ו-11 נקודות ממכבי הרצליה שבמקום השני שמוביל לליגת העל.

שחקני בני יהודה (רועי כפיר)שחקני בני יהודה (רועי כפיר)

אלי לוי אמר לאחר החתימה: “שמח לקחת על עצמי את האתגר והמשימה לאמן את בני יהודה תל אביב, אחד המועדונים המרגשים בכדורגל הישראלי. אני רוצה להודות לאלירן עובד על האמון והרצון, נכונה לנו עבודה משותפת וחשובה.

“אני מגיע חדור אמונה וכוונה להתחיל דרך חדשה, מתוך ידיעה שיש לא מעט עבודה. אני מאמין בשחקנים שנמצאים כאן, שיכולים וצריכים להצעיד את המועדון למקום הראוי לו”.

אלי לוי, "מגיע חדור אמונה" (שחר גרוס)אלי לוי, "מגיע חדור אמונה" (שחר גרוס)

עוד הוסיף בנוגע לציפייה לקראת ההמשך: “כל הצהרה בומבסטית תהיה לא נכונה ומיותרת. מה שחשוב הוא שנתחיל לעבוד, נשפר תוך כדי תנועה, ובעיקר נחזיר לקהל התומך של המועדון, יש פה אינטרס משותף של כולנו.

“אני מבקש גם להודות להפועל כפר שלם. זהו מקום שחשוב לי מאוד, עם אנשים יקרים שמבחינתי הם בית, במיוחד איתן ואביחי, שללא ברכת הדרך שלהם המהלך הזה לא היה מתאפשר. זה לא מובן מאליו בכדורגל הישראלי, ואני מוקיר על כך תודה גדולה”.

