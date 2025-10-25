הרצף נמשך: באיירן ניצחה 0:3 את מנשנגלדבאך

המחזור השמיני של הליגה הגרמנית נערך אמש (שבת) וקיבלנו חמישה משחקים נהדרים. במוקד, באיירן מינכן המשיכה בכושר האדיר שלה מפתיחת העונה וניצחה בחוץ 0:3 את בורוסיה מנשנגלדבאך, בורוסיה דורטמונד גברה 0:1 על קלן עמוק בתוספת הזמן, לייפציג חגגה עם 0:6 אדיר באוגסבורג, פרנקפורט גברה בביתה 0:2 על סט. פאולי, הופנהיים ניצחה 1:3 את היידנהיים והמבורג של דניאל פרץ (שלא שותף) הפסידה 1:0 לוולפסבורג.

בורוסיה מנשנגלדבאך – באיירן מינכן 3:0

הבווארים שנמצאים בכושר יוצא דופן, המשיכו להיראות טוב גם במשחק החוץ מול השחורים-לבנים והשלימו ניצחון שמיני רצוף בליגה ו-13 בסך הכל מפתיחת העונה. בדקה ה-19 המארחת נקלעה לבעיה כשינס קאסטרופ הורחק בכרטיס אדום ישיר. ההכרעה הגיעה במחצית השנייה כשג’ושוע קימיך כבש את הראשון בדקה ה-64. חמש דקות לאחר מכן, רפאל גריירו הכפיל את היתרון בזכות בישול של מייקל אוליסה. את תוצאת הסיום קבע הילד בן ה-17, לנארט קארל שכבש בדקה ה-81.

בורוסיה דורטמונד – פ.צ קלן 0:1

ניקו קובאץ’ וחניכיו אירחו את התישים למשחק חשוב בו דורטמונד השיגה ניצחון דרמטי. בדקה ה-96, מקסימיליאן בייר הכריע את ההתמודדות לאחר בישול של פאביו סילבה. בזכות הניצחון הצהובים-שחורים נמצאים זמנית במקום השלישי כשמעליה רק באיירן מינכן ולייפציג.

אוגסבורג – לייפציג 6:0

הקבוצה מהמקום השני בטבלת הליגה יצאה למשחק חוץ במטרה להוכיח שהיא יכולה להוות איום על באיירן מינכן העונה. החגיגה של האורחת נפתחה עם יאן דיומנדה שכבש בדקה העשירית. בדקה ה-18, רומולו הכפיל את היתרון. החגיגה נמשכה וארבע דקות לאחר מכן אנטוניו נוסה קבע 0:3 לאורחת. בדקה ה-38 כריסטוף באומגרטנר כבש וקבע את תוצאת המחצית. בדקה ה-56, אסאן אוואדראוגו קבע 0:5. בדקה ה-65, קאסטלו לוקבה כבש את הגול האחרון במשחק וקבע את תוצאת הסיום.

איינטרכט פרנקפורט – סט. פאולי 0:2

המארחת מהמקום השישי בטבלה הגיעה להתמודדות לאחר ההפסד הביתי, 5:1 לליברפול בליגת האלופות וחזרה לנצח אחרי ארבעה משחקים רצופים שלא עשתה זאת. הגול הראשון במשחק הגיע בדקה ה-35, ג’ונתן בורקארדט כבש. בדקה ה-55, החלוץ הגרמני הכפיל את היתרון, השלים צמד וקבע את תוצאת הסיום.

הופנהיים – היידנהיים 1:3

המארחת מהמקום השביעי בטבלה פגשה את קבוצת התחתית והשלימה ניצחון שני ברציפות. בדקה ה-18, פיסניק אסלאני כבש את השער הראשון במשחק ונתן את היתרון למארחת. בתוספת הזמן של המחצית הראשונה, טים למפרלה הכפיל את היתרון. בדקה ה-63, אנדרי קראמריץ’ כבש את השלישי של המארחת. ובדקה ה-75, סטפן שימר כבש לזכות האורחת שער מצמק.

המבורג – וולפסבורג 1:0

קבוצתו של דניאל פרץ (שלא שותף) אירחה את הירוקים. האורחת ניצחה לאחר שבדקה ה-15, אדם דאגהים כבש את השער היחיד בהתמודדות. בתוספת הזמן של המחצית הראשונה, קבוצתו של דניאל פרץ קיבלה הזדמנות טובה להשוות, אך קוניגסדורפר החמיץ מהנקודה הלבנה.