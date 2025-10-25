לאחר שנפצע נגד הפועל י-ם, טאבי בהרכב הפועל פ"ת

המחזור השמיני בליגת העל ייצא הערב (שבת) לדרך, ובין המשחקים שייערכו ייפגשו מ.ס אשדוד והפועל פ”ת. שתי הקבוצות יגיעו למשחק לאחר שרשמו תוצאות תיקו במשחקן האחרון, והן ירצו לרשום ניצחון.

מ.ס אשדוד תפסה קצב. לאחר התבוסה מול הפועל ת”א, הקבוצה מעיר הנמל הפכה את הקערה עם ניצחונות מול ק”ש וריינה, כשבמחזור האחרון סיימה בתיקו מרשים מול בית”ר ירושלים.

הרכב מ.ס אשדוד: קארול נימצ’יצקי, טימותי אוואני, איברהים דיאקיטה, טום בן זקן, מוחמד עאמר, נועם מוצ’ה, רועי גורדנה, אילי תמם, שלו הרושם, ז’אן באטום ויוג’ין אנסה.

שחקני מ.ס אשדוד (שחר גרוס)

מנגד, המגמה אצל המלאבסים הפוכה. דווקא לאחר שהביסו 1:6 את ריינה הקצב נעצר עם הפסדים לטבריה ובית”ר ירושלים, כשבמחזור האחרון הם סיימו ב-0:0 מול הפועל ירושלים.

הרכב הפועל פ”ת: עומר כץ, עידן כהן, אוראל דגני, איתי רוטמן, שחר רוזן, תומר אלטמן, רועי דוד, ג’וסליןם טאבי, ג’יימס אדניי, צ’יםיוקה סונגה ושביט מזל.