חזרה לעצמה: נאפולי בפסגה עם 1:3 מול אינטר

המחזור השמיני בליגה האיטלקית המשיך אתמול (שבת) כשבמוקד המשחק הענק על המקום הראשון בסופו נאפולי ניצחה 1:3 את אינטר. בנוסף, קומו ופארמה נפרדו ב-0:0, בעוד אודינזה גברה 2:3 על לצ’ה, כשאטאלנטה סיימה ב-1:1 מול קרמונזה.

נאפולי – אינטר 1:3

שתי הקבוצות הגיעו במומנטומים הפוכים בתכלית לקרב שבו המנצחת עולה למקום הראשון, אך הכל התהפך ברגע הנכון עבור האלופה שהשיגה את שלוש הנקודות ועלתה לפסגה.

זה התחיל עם פנדל מדויק של קווין דה בריינה בדקה ה-33, כשבעת הבעיטה הכוכב תפס את שריר הירך האחורי והוחלף. בפתיחת המחצית השנייה, סקוט מקטומיניי קיבל כדור ארוך ושלח וולה מסף הרחבה היישר אל הרשת בדקה ה-54.

קווין דה בריינה תופס את השריר אחרי השער (IMAGO)

אינטר לא ויתרה וצימקה מפנדל של האקן צ’להאנולו (59’), אך אנדרה זמבו אנגיסה הוסיף בדקה ה-67 אחרי תרגיל חכם מהקרן וקבע 1:3 בסיום. נאפולי חלפה על פני מילאן בדרך למקום הראשון עם 18 נקודות ועצרה רצף שני הפסדים, אינטר נעצרה אחרי שבעה ניצחונות רצופים ונותרה שלוש נקודות מתחת ליריבתה.

קרמונזה – אטאלנטה 1:1

ביחד עם באיירן מינכן, האורחת נשארה אחת משתי הקבוצות היחידות בחמש הליגות הבכירות שטרם הפסידו בזירה המקומית ב-2025/26. ג'יימי ורדי כבש לזכות הביתיים בדקה ה-78 והחבורה של איוון יוריק כבר הרגישה שהיא בדרך להפסד בכורה, אך מרקו ברשאניני הצליח למצוא את השוויון בדקה ה-84 ואטאלנטה עם תיקו שישי במספר.

פארמה – קומו 0:0

משחק נטול שערים במפגש הקצוות. החבורה של ססק פברגאס רושמת משחק שביעי ללא הפסד בליגה האיטלקית, בעוד עבור פארמה זהו תיקו שני ברציפות, שמעלה אותה לשבע נקודות בטבלה הסרייה א’. עבור קומו, לאחר הניצחון הגדול על יובנטוס במחזור5 שעבר, היא לא הצליחה לייצר רצף ניצחונות ועלתה ל-13 נקודות בטבלה.

אודינזה – לצ’ה 2:3

לאחר ארבעה משחקים ללא ניצחון, המארחים פתחו את המשחק טוב יותר ועלו ליתרון 0:2 משערים של יספר קרלסטרום בדקה ה-16 וקיינן דיוויס בדקה-37. היריבה, שסופרת כעת שני משחקים ללא ניצחון, צימקה בדקה ה-59 על ידי מעדון ברישה. בדקות הסיום קיבלנו עוד שני שערים, כאשר אדם בוקסה כבר הדקה ה-89, וקונאן נדרי קבע את תוצאת הסיום בדקה ה-96. בעקבות כך, לאודינזה יש 12 נקודות במאזנה, בעוד שלאורחת 6 כאלו.