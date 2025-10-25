יום ראשון, 26.10.2025 שעה 10:32
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
188-158נאפולי1
176-138מילאן2
1511-198אינטר3
153-77רומא4
135-117בולוניה5
135-98קומו6
126-128אטאלנטה7
127-97יובנטוס8
1212-108אודינזה9
1110-98קרמונזה10
108-87ססואולו11
87-107לאציו12
88-67קליארי13
813-67טורינו14
77-38פארמה15
613-78לצ'ה16
412-58פיזה17
49-27ורונה18
310-57פיורנטינה19
39-37גנואה20

חזרה לעצמה: נאפולי בפסגה עם 1:3 מול אינטר

האלופה הציגה יכולת גבוהה כשדה בריינה, מקטומיניי ואנגיסה הובילו למקום הראשון. הנראזורי נעצרו אחרי 7 ניצחונות. 1:1 לאטאלנטה, שטרם הפסידה. צפו

|
שחקני נאפולי חוגגים (IMAGO)
שחקני נאפולי חוגגים (IMAGO)

המחזור השמיני בליגה האיטלקית המשיך אתמול (שבת) כשבמוקד המשחק הענק על המקום הראשון בסופו נאפולי ניצחה 1:3 את אינטר. בנוסף, קומו ופארמה נפרדו ב-0:0, בעוד אודינזה גברה 2:3 על לצ’ה, כשאטאלנטה סיימה ב-1:1 מול קרמונזה.

נאפולי – אינטר 1:3

1:3 רותח של נאפולי על אינטר

שתי הקבוצות הגיעו במומנטומים הפוכים בתכלית לקרב שבו המנצחת עולה למקום הראשון, אך הכל התהפך ברגע הנכון עבור האלופה שהשיגה את שלוש הנקודות ועלתה לפסגה.

זה התחיל עם פנדל מדויק של קווין דה בריינה בדקה ה-33, כשבעת הבעיטה הכוכב תפס את שריר הירך האחורי והוחלף. בפתיחת המחצית השנייה, סקוט מקטומיניי קיבל כדור ארוך ושלח וולה מסף הרחבה היישר אל הרשת בדקה ה-54.

קווין דה בריינה תופס את השריר אחרי השער (IMAGO)קווין דה בריינה תופס את השריר אחרי השער (IMAGO)

אינטר לא ויתרה וצימקה מפנדל של האקן צ’להאנולו (59’), אך אנדרה זמבו אנגיסה הוסיף בדקה ה-67 אחרי תרגיל חכם מהקרן וקבע 1:3 בסיום. נאפולי חלפה על פני מילאן בדרך למקום הראשון עם 18 נקודות ועצרה רצף שני הפסדים, אינטר נעצרה אחרי שבעה ניצחונות רצופים ונותרה שלוש נקודות מתחת ליריבתה.

קרמונזה – אטאלנטה 1:1

ביחד עם באיירן מינכן, האורחת נשארה אחת משתי הקבוצות היחידות בחמש הליגות הבכירות שטרם הפסידו בזירה המקומית ב-2025/26. ג'יימי ורדי כבש לזכות הביתיים בדקה ה-78 והחבורה של איוון יוריק כבר הרגישה שהיא בדרך להפסד בכורה, אך מרקו ברשאניני הצליח למצוא את השוויון בדקה ה-84 ואטאלנטה עם תיקו שישי במספר.

פארמה – קומו 0:0

חלוקת נקודות איטלקית בין פארמה לקומו

משחק נטול שערים במפגש הקצוות. החבורה של ססק פברגאס רושמת משחק שביעי ללא הפסד בליגה האיטלקית, בעוד עבור פארמה זהו תיקו שני ברציפות, שמעלה אותה לשבע נקודות בטבלה הסרייה א’. עבור קומו, לאחר הניצחון הגדול על יובנטוס במחזור5 שעבר, היא לא הצליחה לייצר רצף ניצחונות ועלתה ל-13 נקודות בטבלה.

אודינזה – לצ’ה 2:3

בתוספת הזמן 2:3 לאודינזה על לצ'ה

לאחר ארבעה משחקים ללא ניצחון, המארחים פתחו את המשחק טוב יותר ועלו ליתרון 0:2 משערים של יספר קרלסטרום בדקה ה-16 וקיינן דיוויס בדקה-37. היריבה, שסופרת כעת שני משחקים ללא ניצחון, צימקה בדקה ה-59 על ידי מעדון ברישה. בדקות הסיום קיבלנו עוד שני שערים, כאשר אדם בוקסה כבר הדקה ה-89, וקונאן נדרי קבע את תוצאת הסיום בדקה ה-96.  בעקבות כך, לאודינזה יש 12 נקודות במאזנה, בעוד שלאורחת 6 כאלו. 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנועה קירל מטרילה את דניאל פרץ במסעדה
נועה קירל מטרילה את דניאל פרץ במסעדהנגןזהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדל
זהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדלנגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברוש
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */