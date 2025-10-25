יום שבת, 25.10.2025 שעה 18:37
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
249-209ריאל מדריד1
2210-249ברצלונה2
1710-169ויאריאל3
1610-169אתלטיקו מדריד4
1610-159בטיס5
1511-139אספניול6
149-119אלצ'ה7
149-99אתלטיק בילבאו8
1316-1710סביליה9
128-99אלאבס10
1110-119ראיו וייקאנו11
1112-99חטאפה12
109-79אוססונה13
914-1010ריאל סוסיאדד14
914-109ולנסיה15
817-139לבאנטה16
814-109מיורקה17
711-89סלטה ויגו18
719-710אוביידו19
722-910ג'ירונה20

הכי רותח שיש: 3:3 דרמטי בין ג'ירונה לאוביידו

קרב התחתית נפתח מצוין עבור העולה החדשה, שעלתה ליתרון כפול משערים של וינס ורונדון, סטואני (צ') ואונהי הפכו, אך קארמו קבע חלוקת נקודות (97')

|
ג'ירונה - אוביידו (La Liga)
ג'ירונה - אוביידו (La Liga)

המחזור העשירי של הליגה הספרדית נערך היום (שבת), כאשר במשחק הפותח של היום, ג’ירונה אירחה את ריאל אוביידו לקרב תחתית רותח, שהסתיים בחלוקת נקודות דרמטית במיוחד אחרי 3:3 בסיום.

ג’ירונה – ריאל אוביידו 3:3

קרב תחתית רותח במיוחד בין שתי נועלות הטבלה הסתיים בחלוקת נקודות דרמטית. המשחק החל מצוין דווקא עבור העולה החדשה, שעלתה ליתרון בדקה ה-38 מפנדל מוצלח של פדריקו וינס, כאשר בדקה ה-57 סלומון רונדון עלה לכדור קרן ונגח את השער שקבע 0:2.

קרב תחתית לפנתיאון:3:3 באוביידו וג'ירונה

אלא שאז המארחת התעוררה, בדקה ה-64 כריסטיאן סטואני צימק עם בעיטה חזקה לפינת השער השמאלית, בדקה ה-83 אזדין אונהי השווה בבעיטה עוצמתית מקצה הרחבה, ובדקה ה-90 סטואני השלים את המהפך מפנדל מוצלח משלו, אך עמוק בתוך תוספת הזמן, בדקה ה-97, דויד קארמו עט על ריבאונד בתוך רחבת ג’ירונה ומקרוב דחק את השער שקבע 3:3 אדיר.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןזהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדל
זהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדלנגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */