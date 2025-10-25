הכי רותח שיש: 3:3 דרמטי בין ג'ירונה לאוביידו

המחזור העשירי של הליגה הספרדית נערך היום (שבת), כאשר במשחק הפותח של היום, ג’ירונה אירחה את ריאל אוביידו לקרב תחתית רותח, שהסתיים בחלוקת נקודות דרמטית במיוחד אחרי 3:3 בסיום.

ג’ירונה – ריאל אוביידו 3:3

קרב תחתית רותח במיוחד בין שתי נועלות הטבלה הסתיים בחלוקת נקודות דרמטית. המשחק החל מצוין דווקא עבור העולה החדשה, שעלתה ליתרון בדקה ה-38 מפנדל מוצלח של פדריקו וינס, כאשר בדקה ה-57 סלומון רונדון עלה לכדור קרן ונגח את השער שקבע 0:2.

קרב תחתית לפנתיאון:3:3 באוביידו וג'ירונה

אלא שאז המארחת התעוררה, בדקה ה-64 כריסטיאן סטואני צימק עם בעיטה חזקה לפינת השער השמאלית, בדקה ה-83 אזדין אונהי השווה בבעיטה עוצמתית מקצה הרחבה, ובדקה ה-90 סטואני השלים את המהפך מפנדל מוצלח משלו, אך עמוק בתוך תוספת הזמן, בדקה ה-97, דויד קארמו עט על ריבאונד בתוך רחבת ג’ירונה ומקרוב דחק את השער שקבע 3:3 אדיר.