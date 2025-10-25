יום שבת, 25.10.2025 שעה 16:18
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
186-227הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
148-147בית"ר ירושלים3
139-156הפועל ת"א4
115-77הפועל חיפה5
109-87בני סכנין6
1015-107מ.ס אשדוד7
97-137מכבי חיפה8
918-147מכבי נתניה9
918-77עירוני טבריה10
87-77עירוני ק"ש11
813-117הפועל פ"ת12
114-57הפועל ירושלים13
122-67מכבי בני ריינה14

כולל הדרבי שלא שוחק: שיא אוהדים בליגת העל

מחזור משוגע שכלל מהפכים, דרמות ומשחק שפוצץ, הצליח לשבור את שיא כל הזמנים עם 86,482. מעל 26 אלף הגיעו לסמי, יותר מ-25 יצאו מאוכזבים מבלומפילד

|
אוהדי מכבי ת
אוהדי מכבי ת"א, הפועל ת"א, בית"ר ירושלים ומכבי חיפה (רדאד ג'בארה, ראובן שוורץ, אורן בן חקון ועמרי ש

המחזור השביעי בליגת העל סיפק כמה משחקים בלתי נשכחים, כולל אחד כזה שבכלל לא שוחק בדמות הדרבי התל אביבי, מהפך מטורף שחטפה מכבי חיפה ממכבי נתניה הפסד ראשון ומפתיע לב”ש, ותיקו מאכזב שרשמה בית”ר ירושלים בביתה מול אשדוד.

בתוך כל אלו, שיא האוהדים למחזור בליגת העל נופץ עם כמות מרשימה של קהל שפקד את המגרשים ברחבי הארץ, כשלא פחות מ-86,482 אוהדים עודדו את קבוצותיהם. השיא הקודם נקבע במחזור ה-25 בעונת 2021/22, ועמד על 82,684 צופים, כאשר השיא שלפניו עמד על 77,541, בעונת 2019/20.

בראש ובראשונה עומד המפגש בסמי עופר בין מכבי חיפה למכבי נתניה, אליו הגיעו 26,283 צופים. מהדרבי של תל אביב 25,753 אוהדים יצאו מאוכזבים וכלל לא זכו לראות דקת משחק. אל המפגש בטדי בין בית”ר לאשדוד הגיעו 23,185 אוהדים, מרביתם בצהוב שחור.

קהל אוהדי בית"ר ירושלים מראה נוכחות בטדי (אורן בן חקון)קהל אוהדי בית"ר ירושלים מראה נוכחות בטדי (אורן בן חקון)

באצטדיון מרים שבנתניה ק”ש אירחה את הפועל ב”ש והיממה אותה עם 0:1 קטן ודרמטי לעיני 4,148 צופים. אל אצטדיון שלמה ביטוח הגיעו 4,148 לחזות במפגש בין הפועל פ”ת להפועל ירושלים, 1,734 אוהדים הגיעו לגרין למפגש בין בני ריינה להפועל חיפה, ואל דוחא הגיעו 1,535 אוהדים, למפגש בין בני סכנין לעירוני טבריה.

