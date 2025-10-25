יום שבת, 25.10.2025 שעה 15:56
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
186-227הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
148-147בית"ר ירושלים3
139-156הפועל ת"א4
115-77הפועל חיפה5
109-87בני סכנין6
1015-107מ.ס אשדוד7
97-137מכבי חיפה8
918-147מכבי נתניה9
918-77עירוני טבריה10
87-77עירוני ק"ש11
813-117הפועל פ"ת12
114-57הפועל ירושלים13
122-67מכבי בני ריינה14

אתם בחרתם: בילאל שאהין הוא Winner המחזור

אחרי שגבר על בריאן קרבאלי, מתיאוס דאבו וניב אנטמן בסיומה של הצבעה צמודה, שחקנה של עירוני קריית שמונה זכה בתואר Winner המחזור ה-7 בליגת העל

|
ה-Winner של המחזור, בילאל שאהין (צור חלפון - גרפיקה)
ה-Winner של המחזור, בילאל שאהין (צור חלפון - גרפיקה)

מכובד: המגן השמאלי של קריית שמונה בילאל שאהין זכה בתואר Winner המחזור השביעי בליגת העל, כשהיה נדבך משמעותי בניצחון 0:1 על הפועל באר שבע, שקטע את רצף הניצחונות של הדרומיים.

שאהין הצליח לנטרל את דן ביטון ולעזור לקבוצתו לשמור על שער נקי בפעם השנייה ברצף. הוא גבר בהצבעות בקרב צמוד על בלמה של בית”ר ירושלים בריאן קרבאלי, ועל שוער הפועל חיפה, ניב אנטמן, שסיימו במקומות 2 ו-3 בהתאמה.

את הרשימה סוגרים מתיאוס דאבו ממכבי נתניה ומתיו קוג’ו מבני סכנין. מי שהיה הכי קרוב בהצבעות לזוכה בילאל שאהין הוא קרבאלי שבלט מעל כולם בהגנת בית”ר והצליח לנטרל את ההתקפה של אשדוד ובייחוד את הצמד ז'אן פלורן באטום ויוג'ין אנסה.

לוגו winner (מערכת ONE)
