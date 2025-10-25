אתם בחרתם: בילאל שאהין הוא Winner המחזור

מכובד: המגן השמאלי של קריית שמונה בילאל שאהין זכה בתואר Winner המחזור השביעי בליגת העל, כשהיה נדבך משמעותי בניצחון 0:1 על הפועל באר שבע, שקטע את רצף הניצחונות של הדרומיים.

שאהין הצליח לנטרל את דן ביטון ולעזור לקבוצתו לשמור על שער נקי בפעם השנייה ברצף. הוא גבר בהצבעות בקרב צמוד על בלמה של בית”ר ירושלים בריאן קרבאלי, ועל שוער הפועל חיפה, ניב אנטמן, שסיימו במקומות 2 ו-3 בהתאמה.

את הרשימה סוגרים מתיאוס דאבו ממכבי נתניה ומתיו קוג’ו מבני סכנין. מי שהיה הכי קרוב בהצבעות לזוכה בילאל שאהין הוא קרבאלי שבלט מעל כולם בהגנת בית”ר והצליח לנטרל את ההתקפה של אשדוד ובייחוד את הצמד ז'אן פלורן באטום ויוג'ין אנסה.