כבר לא חסין: מאחורי הסערה של סלאח בליברפול

בליברפול הולכת ומבשילה "פרשת סלאח". אחד הסמלים הגדולים בתולדות המועדון, מי שנחשב במשך שנים לבלתי ניתן למעבר, מוצא את עצמו לפתע על הספסל, ותחת ביקורת חריפה מהתקשורת האנגלית ומהאוהדים. הפתיחה הצולעת של "סופר ליברפול" בעידן ארנה סלוט, ארבעה הפסדים רצופים לקריסטל פאלאס, גלאטסראיי, צ'לסי ומנצ'סטר יונייטד, טלטלה את המועדון. המאמן ההולנדי החדש, שהגיע כדי להוביל רענון, החליט לזעזע את ההרכב והקורבן הבולט הוא לא אחר ממוחמד סלאח.

הכוכב המצרי פתח לאחרונה על הספסל בשני משחקים רצופים, כולל בליגת האלופות מול פרנקפורט, שם ליברפול הביסה 1:5 ונראתה מצוין דווקא בלעדיו. הבחירה הזו של סלוט, להשאיר את סלאח מחוץ להרכב, הציתה את הדיון סביב מעמדו של הסמל הגדול של אנפילד.

באנגליה לא פספסו את התמונה: “כוכב שמתפרץ בזעם”, נכתב בכותרת ענקית ב־’Star Sport’, שתיעדה את סלאח עצבני על הספסל. סלוט עצמו ניסה להרגיע: “אני אוהב לראות שחקנים שמביעים תסכול כשהם לא משחקים. זה אומר שאכפת להם”, אמר במסיבת העיתונאים, אך קשה להתעלם מהעובדה שסלאח כבר לא מובטח בהרכב.

מוחמד סלאח וארנה סלוט (רויטרס)

שינוי תפקיד או תחילת הסוף?

ההולנדי מנסה להעניק לקבוצה זהות חדשה, דינמית יותר, מבוססת לחץ גבוה וגמישות טקטית. סלאח, בן 33, מתקשה להסתגל לתפקיד החדש שמכתיב סלוט, המאפשר פחות חופש התקפי ודורש תרומה הגנתית גדולה יותר. "הוא כבר לא צריך להיות שחקן הרכב קבוע", הזהיר ג’יימי קראגר, אגדת ליברפול. "זה לא עניין של כישרון, אלא של התאמה לסגנון החדש".

המספרים בהחלט תומכים בטענות: רק שני שערים ושני בישולים בשמונה משחקי ליגה, אחד מהם מפנדל. בעונה שעברה סיים עם 34 שערים ו־23 בישולים, ירידה חדה שכבר הפכה לשיחת היום באנגליה.

קשה למצוא שחקן שהשפיע על ליברפול במאה ה־21 כמו מוחמד סלאח. מאז הגיע מרומא בקיץ 2017 תמורת 42 מיליון אירו, הוא הפך לסמל עולמי: 432 הופעות, 248 שערים, זכייה בליגת האלופות, שתי אליפויות אנגליה, גביע אנגלי, סופר קאפ אירופי ורשימה אין סופית של תארים אישיים. ארבע פעמים מלך שערי הפרמייר ליג, שלוש פעמים שחקן השנה באנגליה, ואחד מגדולי השחקנים האפריקאים בכל הזמנים.

מוחמד סלאח מתוסכל (IMAGO)

אך אנפילד, כמו הכדורגל האנגלי כולו, לא סלחני להזדקנות או לירידה בקצב. קראגר היה נוקב במיוחד: “ליברפול משחקת טוב באנפילד כשהיא שולטת בכדור, אבל במשחקי חוץ, כשצריך לעבוד בלי הכדור, סלאח כבר לא נותן את אותו מאמץ. אולי הגיע הזמן לבחור משחקים בהם הוא פותח, ולא להכתיר אותו לשחקן שחובה שיפתח בכל שבוע”.

השוק הערבי מחכה

במקביל לביקורת, שמועות על עזיבה בקיץ הקרוב הולכות ומתחזקות. על פי דיווחים בבריטניה ובמפרץ, ליברפול תשקול הצעות עליו כבר ב־2026, כאשר קבוצות סעודיות כמו אל איתיחאד כבר מביעות עניין רציני. עם זאת, סלאח האריך רק בקיץ האחרון את חוזהו עד 2027, מה שמעיד שגם אם תתרחש פרידה, היא תהיה יקרה במיוחד.

מוחמד סלאח מאוכזב (IMAGO)

אנטואן סמניו – המועמד לרשת את הכתר

בליברפול כבר חושבים קדימה. שמו של אנטואן סמניו, חלוצה של בורנמות’, עלה כאופציה להחלפת סלאח בעתיד. לפי הדיווחים, אלופת אנגליה שוקלת להגיש הצעה בגובה של כ־100 מיליון אירו עבור החלוץ הגנאי בן ה־24, שנחשב לבעל פרופיל שמתאים בדיוק לשיטה של סלוט, מהיר, חזק ולוחץ גבוה.

המתח סביב סלאח משליך גם על אחרים. פדריקו קייזה, שהגיע בקיץ הקודם מיובנטוס, מוצא את עצמו מתוסכל על הספסל. האיטלקי, שנועד להיות שותף קבוע לחוד, משחק תפקיד שולי והאוהדים תוהים מדוע אינו מקבל יותר דקות, במיוחד כשהכוכב המצרי רחוק משיאו.

אנטואן סמניו (IMAGO)

“הוא עדיין אגדה, אבל לא חסין”

על אף הדיון הציבורי והנתונים הדלים, מעמדו של סלאח כאגדה באדום אינו מוטל בספק. הוא האיש ששינה את ההיסטוריה של ליברפול, הביא לה את האליפות הראשונה אחרי 30 שנה והחזיר את הפחד לאנפילד. אבל גם אגדה צריכה לדעת מתי להשתנות, או לפנות מקום.

ארנה סלוט הבהיר זאת ברמז דק: “מוחמד הוא שחקן ענק, אבל אני לא מאמן שמתבסס על עבר. אני צריך לבחור את מי שנמצא בכושר הכי טוב להיום, לא למחר”.

בליברפול מבינים שהשבועות הקרובים עשויים להגדיר עידן חדש: האם סלאח יתאים את עצמו לסגנון של סלוט ויחזור להרכב, או שדרכו באדום תתקרב לסיומה. מה שבטוח, באנפילד כבר מרגישים שהזמן של סלאח כשחקן הרכב בלתי מעורער נגמר.