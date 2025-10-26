הכריש יטרוף? פראן טורס בצ'אנס לשנות קריירה

יש משחקים בהם העולם עוצר מלכת. למשך שעה וחצי כולם עוצרים את מה שהם עושים, מפסיקים את העבודה, מבריזים משיעור בתואר, מרדימים את הילד, דואגים לבירה ופיצוחים ומתיישבים, או אם אתם אוהדים של אחת הקבוצות, עומדים. זה מעבר לעוד משחק. לא משנה מה מצב הקבוצות, אין משחק כדורגל שיש לו יותר מה להציע מהקלאסיקו, בו ריאל מדריד תארח את ברצלונה (ראשון, 17:15, שידור חי בערוץ ONE).

שני מאמנים מהטובים בעולם, שני שחקנים אולי הטובים בעולם, שני הסמלים הגדולים בעולם, האצטדיון הטוב בעולם, שתי הקבוצות הגדולות בעולם, ב-90 דקות של קלאסיקה אמיתית, של יוקרה, כבוד, אגו. משחק שבזכותו ילדים באים עם צעיף לבית הספר בבוקר, וילד אחר “מקבל” את הירידות ליממה או שניים. ומעל הכל, על הדשא, זה משחק שבו ילדים הופכים לגברים, שבו גברים הופכים לשחקנים, ששחקנים הופכים לכוכבים, ואפילו, לפעמים, כוכבים הופכים לאגדות, לנגד עינינו.

משחק של הזדמנויות, שבו אפשר להוכיח, ואם יש שחקן שרוצה להוכיח מעל לכולם, אז קוראים לו פראן טורס. רכבת הרים, טלטלות, ירידות, עליות, כל מה שתבחרו על הקריירה של הספרדי יהיה נכון, אבל כמו שאמרנו, יש משחקים שיכולים לשנות קריירה, ואולי אנשים לא שמים לב, אבל פראן טורס רק בן 25. רוברט לבנדובסקי לא יהיה על כר הדשא, טורס צפוי לעלות בחוד, ומי יודע, אולי ברצלונה תמצא את המחליף לפולני, ולא רק למשחק הזה או לחודש הקרוב.

פראן טורס חוגג (IMAGO)

אם הייתם שואלים את אוהדי ברצלונה בתחילת הקדנציה של פראן טורס הם היו אומרים כנראה משפטים כמו “מחמיצן”, “אם אפשר למכור אותו ולהרוויח כסף, עדיף למכור”, “רק בספרד הוא פוגע”. כיום, הקרדיט לספרדי על כך שכן שינה את הסטיגמה, אבל הוא רוצה לשנות יותר מכך. טורס יעלה על כר הדשא בקלאסיקו כדי להוכיח שהוא ראוי להיות החלוץ הבא של ברצלונה, שאין צורך להביא מחליף ללבנדובסקי, שהמחליף תמיד היה כאן מתחת לאף.

בסוף, המספרים של פראן טורס מרשימים במיוחד, על הנייר. 168 הופעות, בהן הוא כבש 49 שערים והוסיף עוד 21 בישולים, לא רק בשביל חלוץ מחליף. יש גם גיוון, 22 מכנף שמאל, 18 כחלוץ, 9 מכנף ימין. הוא מעורב ב-70 גולים ב-168 הופעות, אבל סופר סאב? אל תהיו כל כך בטוחים. קצת מספרים. פראן טורס רשם 15 גולים ועוד 6 בישולים כמחליף בברצלונה, והוא עלה כמחליף בסך הכל 75 פעמים, לא רע בהתחשב שלפעמים זה ל-5 או 9 דקות.

אבל כשחקן פותח? 93 משחקים, 34 שערים, 15 בישולים. המתמטיקה היא פשוטה, מהספסל פראן טורס שווה שער או בישול כל 3.5 משחקים, כשחקן פותח הוא שווה שער או בישול כל 1.8 משחקים. אגב, לבנדובסקי שווה שער או בישול כל 1.2 משחקים בקריירה שלו בברצלונה, דויד וייה עמד על תרומה כל 1.6 משחקים לצורך העניין, ולפראן טורס אפשר לפרגן שאין לו את הביטחון שיש לחלוץ שיודע שמקומו מובטח ב-11, לא קרוב לכך.

רוברט לבנדובסקי (IMAGO)

אז המצב הכלכלי של ברצלונה לא מי יודע מה, וכל הסימנים מצביעים לכך שרוברט לבנדובסקי לא ימשיך במדים של הבלאוגרנה בעונה הבאה. לטורס יש הזדמנות להוכיח שהוא ראוי להיות החלוץ הפותח של בארסה, לככב לצד ראפיניה ולאמין ימאל בשנים הקרובות, כי כבר אמרנו, הקלאסיקו זה מקום שבו שחקנים הופכים לכוכבים, ולפראן טורס יש צ’אנס בהיעדרות לבנדובסקי להפוך לכוכב, להשאיר חותם, להוכיח דבר או שניים.

טורס רגיל להילחם על מקומו. הוא הדביק לעצמו את הכינוי “הכריש”, ובהתחלה כולם לקחו זאת כבדיחה. אבל לא החלוץ, החלוץ לקח את זה עד הסוף עם הסלוגן: “אתה מנסה, אתה נכשל, אתה קם”, הוא אפילו קעקע את המשפט הזה על הגב שלו, מתחת לציפור עוף החול, שמסמלת על לקום אחרי כל נפילה. הוא הסביר פעם בראיון: “אף פעם לא הלך לי קל, הייתי מחליף כמעט כל הקריירה שלי עד כה, אבל הכל מתנקז בסוף למנטליות של כריש, של לרצות לטרוף”.

פראן טורס ורוברט לבנדובסקי (La Liga)

המנטליות הזו לא קרתה בין לילה, זה משהו שפראן טורס עבד עליו. אחד הסודות הגדולים של החלוץ זה שהוא נפגש עם מטפל, חוסה אנחל קאפראן, שעבד איתו על ריכוז, על שליטה עצמית, על ראיה לעתיד. הספרדי מאוד פתוח בנושא הזה ולא מתבייש להודות שיש לו פסיכולוג ומטפלים סביבו, שעוזרים לו לנווט את הקריירה ברגעים הקשים.

הלך הרוח הוא שפראן טורס כבר הוכיח שמקומו בברצלונה, באחד המועדונים הגדולים בעולם, ונשאר לו רק להוכיח שהוא ראוי להיות החלוץ הפותח ביום שאחרי רוברט לבנדובסקי. עם שערים במשחקים כמו הקלאסיקו הדברים האלה קורים, חלומות מתגשמים, קריירות פורצות, סיפורים מספורים, גיבורים נולדים. אולי, רק אולי, ב-17:15, פראן טורס יצליח להגשים חלום, לפרוץ בקריירה, לספר סיפור, להפוך לגיבור, אולי הוא ישלח ילד מחר לבית הספר עם צעיף של ברצלונה, וישלח את עצמו ישירות להרכב הפותח של הקטלונים, אולי.