"בקצב הזה דני יזכה בשחקן המשתפר של העונה"

דני אבדיה המשיך את פתיחת העונה המרשימה שלו הלילה (בין שישי לשבת) עם אחת מההופעות הטובות בקריירה שלו, 26 נקודות בניצחון המרשים 119:139 של פורטלנד על גולדן סטייט.

אחרי יממה סוערת במיוחד בעקבות מעצרו של המאמן צ’ונסי בילאפס, הבלייזרס הציגו משחק מגובש ואנרגטי, בהובלת הישראלי שהפך לאחד הסיפורים הגדולים של הקבוצה מתחילת העונה.

אבדיה דיבר בסיום על הדרך שבה הקבוצה הצליחה לשמור על ריכוז במקביל לכל הרעש שמחוץ למגרש: "נשארנו ביחד, יש לנו כימיה מאוד בריאה בקבוצה ואנחנו פשוט משחקים מהיר, חזק ושומרים. אני עובד על המשחק שלי, אבל לא יכולתי לעשות את זה בלי חבריי לקבוצה. הכדור נע, וזה עוזר לי להיות שחקן טוב יותר. אנחנו מאוד ממוקדים", אמר.

על הטראש טוק עם דריימונד גרין אמר הישראלי: “זה חלק מהמשחק, אני לא כל כך אוהב טראש טוק ומעדיף לדבר על הפרקט עם המהלכים שלי. אני משחק בביטחון ונמצא פה עבור הקבוצה מתי שהיא צריכה. לא חושב יותר מדי על התפקיד שלי, פשוט אם אנחנו תקועים והכדור אצלי אני מנסה להוציא אותנו מזה”.

אבדיה וגרין (רויטרס)

בארצות הברית כבר החמיאו לו בשידור: "זה משחק גדול של דני אבדיה, אבל הוא כבר הרגיל אותנו לזה, אין פה משהו יוצא דופן". עוד נכתב בתקשורת האמריקאית: “נראה שאלו יהיו המספרים שלו העונה, אם זה יהפוך לדבר שבשגרה הוא יזכה בתואר השחקן המשתפר של העונה”.

בתקשורת בפורטלנד נכתב: “החלק המפחיד הוא שזה עדיין לא מתחבר לאבדיה לגמרי. עדיין נראה לעיתים שהוא ממהר במהלך המשחק, מתרגל לתיאום עם החברים בקבוצה במסירות. אם זו רק גרסת ה’התחלה’ של דני, כשהוא ייכנס לכושר מלא, זה כבר הולך להיות מפחיד באמת”.

דני אבדיה מתחת לסל (רויטרס)

על הקווים עמד טיאגו ספליטר, שקודם למאמן זמני אחרי המעצר המתוקשר של בילאפס. ספליטר, שהצטרף הקיץ לצוות המקצועי, מצא את עצמו לפתע בראש המערכת ועמד מול התקשורת לראשונה בתפקידו החדש. "אני מדבר עם השחקנים רק על כדורסל", הסביר. "אנחנו עושים את מה שאנחנו יודעים, משחקים בקצב גבוה, מגיבים באגרסיביות בהגנה, נלחמים בריבאונד. זו הזהות שלנו ואני לא מתכוון לשנות אותה".

על האתגר שבניהול קבוצה תחת סיטואציה כזו אמר ספליטר: "ברור שאלה ימים לא פשוטים, אנחנו בני אדם. אתמול האווירה לא הייתה טובה, אבל אנחנו חייבים להסתכל קדימה. יש לנו עונה לפנינו ואנחנו מחויבים לעשות את העבודה שלנו. כולנו חושבים על צ’ונסי ועל משפחתו, אבל אנחנו כאן כדי לשחק".

צ'ונסי בילאפס (רויטרס)

הקומישנר אדם סילבר הגיב לראשונה על פרשיות ההימורים ואמר: "הייתי מוטרד מאוד כששמעתי על זה, אין לנו ולקהל דבר חשוב יותר מהיושרה של התחרות. הפרשה הכעיסה אותי מאוד".

על טרי רוז’ייר שנוקה לעת עתה אחרי החקירה הראשונית ב-FBI: “חברות ההימורים החוקיות מצאו בזמנו פעילות חריגה סביב המשחקים שלו, בדקנו את זה ומלבד אותם הימורים חריגים לא מצאנו כלום. טרי שיתף פעולה בחקירה, העביר לליגה את הפלאפון שלו, ישב וענה על שאלות בצורה מפורטת ומבחינתנו לא היו בזמנו ראיות מספיקות. בהמשך עבדנו עם רשויות החוק והן יכולות לעשות דברים שאנחנו לא".