יום שבת, 25.10.2025 שעה 15:36
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
249-209ריאל מדריד1
2210-249ברצלונה2
1710-169ויאריאל3
1610-169אתלטיקו מדריד4
1610-159בטיס5
1511-139אספניול6
149-119אלצ'ה7
149-99אתלטיק בילבאו8
1316-1710סביליה9
128-99אלאבס10
1110-119ראיו וייקאנו11
1112-99חטאפה12
109-79אוססונה13
914-1010ריאל סוסיאדד14
914-109ולנסיה15
817-139לבאנטה16
814-109מיורקה17
711-89סלטה ויגו18
616-49אוביידו19
619-69ג'ירונה20

מיליטו חשף: המחווה שמסי עשה לו בעונת הטרבל

בלם העבר הארגנטינאי סבל מפציעות רבות בתקופתו בבארסה ולא הרגיש שההצלחות של הקבוצה שייכות גם לו, עד שהפרעוש החליט להזכיר אותו מול 100,000 איש

|
מיליטו ומסי (IMAGO)
מיליטו ומסי (IMAGO)

העונה הראשונה של ברצלונה תחת פפ גווארדיולה הייתה פשוט קסומה, עם זכייה בליגה, בגביע המלך ובליגת האלופות. בתחילתה, איש לא האמין שקבוצה שמונהג על ידי מאמן שזה עתה קודם מקבוצת המילואים של בארסה, ועם סגל מוכשר, אך כזה שלא זכה בשום דבר משמעותי מאז ליגת האלופות של 2006 – יצליח להשיג טרבל היסטורי, חסר תקדים במאה שנות קיומו של המועדון.

באותה קבוצה היה שחקן אחד שסבל מחוסר מזל תמידי: גבי מיליטו. הפציעות לא נתנו לו מנוח, והוא לא הצליח לשחק אפילו דקה אחת בעונה ההיא. מיליטו הגיע לברצלונה בקיץ 2007 מסראגוסה תמורת 20 מיליון אירו, והעונה היחידה שבה הצליח לשמור על יציבות הייתה הראשונה שלו, 2007/08, בה רשם 27 הופעות.

"זו הייתה שנה קשה מאוד כי נפצעתי, וכל העונה ביליתי בשיקום. לא לבשתי אפילו פעם אחת את בגדי המשחק, רק את בגדי האימון, והתאמנתי בנפרד עם הפיזיותרפיסט", סיפר שנים מאוחר יותר בראיון לטלוויזיה הארגנטינאית, כשהוא מתאר עד כמה נפגע מהעובדה שלא יכול היה לתרום להצלחות חבריו.

מיליטו מתווכח עם השופט בימיו בבארסה (רויטרס)מיליטו מתווכח עם השופט בימיו בבארסה (רויטרס)

"אני זוכר שעמדתי שם עם הבגדים שלי ולא הרגשתי שאני צריך ללבוש אותם", המשיך. תוכניתו הייתה לעזוב את המגרש "מבלי שאיש ישים לב", פשוט להיעלם מהסיטואציה הלא נוחה הזו. אבל אז הופיע ליאו מסי, שכבר אז החל לבסס את עצמו כמנהיג. "לאן אתה הולך?", הוא שאל אותי. אמרתי לו: 'לא, ליאו, אני הולך. לא התלבשתי אף פעם'. הייתי במצב קשה מאוד", שיחזר מיליטו, וסיפר שביקש ממסי לא לומר על כך דבר לשאר השחקנים.

הפתעתו הגיעה רק כשלבסוף חזר הביתה וצפה בטלוויזיה יחד עם אשתו בטקס החגיגות של חבריו: "כולם כבר סיימו לדבר, וליאו ביקש שוב את המיקרופון", תיאר. דבריו של מסי היו מרגשים במיוחד: "אני רוצה להזכיר משהו, היום מיליטו לא פה איתנו. הוא לא רצה לעלות לבמה כי הוא אידיוט, זה הכל. אבל למרות שהוא לא נמצא כאן, הוא היה כל הזמן איתנו, תומך בנו. הייתה לו שנה קשה מאוד, והוא תמיד היה שם בשבילנו. לכן, התואר הזה שייך גם לו", אמר מסי לעיני 100 אלף אוהדים נרגשים בקאמפ נואו.

ביצע מחווה יפה בצעירותו. מסי (IMAGO)ביצע מחווה יפה בצעירותו. מסי (IMAGO)

בכך העניק מסי למיליטו את הקרדיט שמגיע לו לעיני העולם כולו, והוכיח שחדר הלבשה אמיתי הוא משפחה, שבה גם אלה שמשחקים פחות חשובים בדיוק כמו אלה שבמרכז הבמה. זה היה רגע נדיר של אנושיות ואמפתיה כלפי אדם שגופו מנע ממנו להמשיך להראות את כישרונו. מיליטו עזב את ברצלונה לבסוף בשנת 2011 וחזר לארגנטינה, לשחק עונה אחרונה במדי אינדפנדיינטה, המועדון שממנו יצא לספרד בשנת 2003.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןזהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדל
זהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדלנגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */