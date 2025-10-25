מיליטו חשף: המחווה שמסי עשה לו בעונת הטרבל

העונה הראשונה של ברצלונה תחת פפ גווארדיולה הייתה פשוט קסומה, עם זכייה בליגה, בגביע המלך ובליגת האלופות. בתחילתה, איש לא האמין שקבוצה שמונהג על ידי מאמן שזה עתה קודם מקבוצת המילואים של בארסה, ועם סגל מוכשר, אך כזה שלא זכה בשום דבר משמעותי מאז ליגת האלופות של 2006 – יצליח להשיג טרבל היסטורי, חסר תקדים במאה שנות קיומו של המועדון.

באותה קבוצה היה שחקן אחד שסבל מחוסר מזל תמידי: גבי מיליטו. הפציעות לא נתנו לו מנוח, והוא לא הצליח לשחק אפילו דקה אחת בעונה ההיא. מיליטו הגיע לברצלונה בקיץ 2007 מסראגוסה תמורת 20 מיליון אירו, והעונה היחידה שבה הצליח לשמור על יציבות הייתה הראשונה שלו, 2007/08, בה רשם 27 הופעות.

"זו הייתה שנה קשה מאוד כי נפצעתי, וכל העונה ביליתי בשיקום. לא לבשתי אפילו פעם אחת את בגדי המשחק, רק את בגדי האימון, והתאמנתי בנפרד עם הפיזיותרפיסט", סיפר שנים מאוחר יותר בראיון לטלוויזיה הארגנטינאית, כשהוא מתאר עד כמה נפגע מהעובדה שלא יכול היה לתרום להצלחות חבריו.

מיליטו מתווכח עם השופט בימיו בבארסה (רויטרס)

"אני זוכר שעמדתי שם עם הבגדים שלי ולא הרגשתי שאני צריך ללבוש אותם", המשיך. תוכניתו הייתה לעזוב את המגרש "מבלי שאיש ישים לב", פשוט להיעלם מהסיטואציה הלא נוחה הזו. אבל אז הופיע ליאו מסי, שכבר אז החל לבסס את עצמו כמנהיג. "לאן אתה הולך?", הוא שאל אותי. אמרתי לו: 'לא, ליאו, אני הולך. לא התלבשתי אף פעם'. הייתי במצב קשה מאוד", שיחזר מיליטו, וסיפר שביקש ממסי לא לומר על כך דבר לשאר השחקנים.

הפתעתו הגיעה רק כשלבסוף חזר הביתה וצפה בטלוויזיה יחד עם אשתו בטקס החגיגות של חבריו: "כולם כבר סיימו לדבר, וליאו ביקש שוב את המיקרופון", תיאר. דבריו של מסי היו מרגשים במיוחד: "אני רוצה להזכיר משהו, היום מיליטו לא פה איתנו. הוא לא רצה לעלות לבמה כי הוא אידיוט, זה הכל. אבל למרות שהוא לא נמצא כאן, הוא היה כל הזמן איתנו, תומך בנו. הייתה לו שנה קשה מאוד, והוא תמיד היה שם בשבילנו. לכן, התואר הזה שייך גם לו", אמר מסי לעיני 100 אלף אוהדים נרגשים בקאמפ נואו.

ביצע מחווה יפה בצעירותו. מסי (IMAGO)

בכך העניק מסי למיליטו את הקרדיט שמגיע לו לעיני העולם כולו, והוכיח שחדר הלבשה אמיתי הוא משפחה, שבה גם אלה שמשחקים פחות חשובים בדיוק כמו אלה שבמרכז הבמה. זה היה רגע נדיר של אנושיות ואמפתיה כלפי אדם שגופו מנע ממנו להמשיך להראות את כישרונו. מיליטו עזב את ברצלונה לבסוף בשנת 2011 וחזר לארגנטינה, לשחק עונה אחרונה במדי אינדפנדיינטה, המועדון שממנו יצא לספרד בשנת 2003.