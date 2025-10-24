אמבפה במסר: נקווה שיום ראשון יהיה יום גדול

קיליאן אמבפה נבחר לשחקן החודש של ‘Maho Five Star’ לחודש ספטמבר. זו הפעם השנייה ברציפות שהחלוץ הצרפתי זוכה בתואר, המוענק על הופעותיו המרשימות במדי ריאל מדריד. בפתיחת העונה הנוכחית הוא בלתי ניתן לעצירה, עם מעורבות בשער כמעט בכל התמודדות.

לאחר שקיבל את הפרס במתחם האימונים של ריאל מדריד, הביע אמבפה שביעות רצון מהיכולת הקבוצתית: "זו זכות להיבחר שוב לשחקן החודש. ניצחנו בהרבה משחקים וכבשנו לא מעט שערים. אנחנו ממשיכים בדרך שלנו, שמחים מאוד מהאופן שבו אנחנו משחקים ומנצחים, ומקווים להמשיך ככה".

החלוץ התייחס גם לחשיבות השבוע הקרוב, שבו הקלאסיקו כבר מעבר לפינה: "זה שבוע חשוב בשבילנו. המשחק מול יובנטוס היה משמעותי, אבל יום ראשון זה משחק מיוחד. אנחנו מקווים שהאוהדים יהיו איתנו, שיבואו לעודד אותנו כמו תמיד. הם יודעים עד כמה המשחק הזה חשוב, וגם אנחנו יודעים, ונקווה שזה יהיה יום גדול".

קיליאן אמבפה בפעולה (IMAGO)

ברמה האישית, אמבפה הודה שהוא מרגיש בשיאו מאז שהצטרף לריאל מדריד: "אני מרגיש מצוין. אני תמיד רוצה לעזור לקבוצה, אם זה בשערים, אז בשערים, ואם זה בדרך אחרת, אז בדרך אחרת. אני הולך בדרך של הקבוצה. הקבוצה תמיד צריכה את העזרה של כל השחקנים, ואני תמיד מנסה לתרום. אנחנו מוכנים לכל תרחיש. זה חודש חשוב בשבילנו, משחק חשוב, אבל גם שאר המשחקים. אנחנו נעשה את מה שריאל מדריד תמיד דורשת, לנצח ולשחק טוב בשביל כל האוהדים שלנו".

לגבי הקלאסיקו עצמו, הצרפתי היה חד וברור: "זה המשחק שכולם רוצים לראות. ברמה של מועדונים אין משחק מיוחד מזה. אפשר להשוות אותו רק למפגש גדול בליגת האלופות, אבל בליגה אין דבר שמתקרב לזה. אנחנו לא רוצים רק לשחק, אנחנו רוצים לנצח".