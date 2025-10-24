יום שישי, 24.10.2025 שעה 22:36
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
249-209ריאל מדריד1
2210-249ברצלונה2
1710-169ויאריאל3
1610-169אתלטיקו מדריד4
1610-159בטיס5
1511-139אספניול6
149-119אלצ'ה7
149-99אתלטיק בילבאו8
1314-169סביליה9
128-99אלאבס10
1110-119ראיו וייקאנו11
1112-99חטאפה12
109-79אוססונה13
914-109ולנסיה14
817-139לבאנטה15
814-109מיורקה16
711-89סלטה ויגו17
613-89ריאל סוסיאדד18
616-49אוביידו19
619-69ג'ירונה20

אמבפה במסר: נקווה שיום ראשון יהיה יום גדול

כוכב ריאל מדריד לפני המפגש מול ברצלונה: "אנחנו נעשה את מה שריאל מדריד תמיד דורשת - לנצח ולשחק טוב בשביל כל האוהדים שלנו. אין משחק מיוחד מזה"

|
קיליאן אמבפה (IMAGO)
קיליאן אמבפה (IMAGO)

קיליאן אמבפה נבחר לשחקן החודש של ‘Maho Five Star’ לחודש ספטמבר. זו הפעם השנייה ברציפות שהחלוץ הצרפתי זוכה בתואר, המוענק על הופעותיו המרשימות במדי ריאל מדריד. בפתיחת העונה הנוכחית הוא בלתי ניתן לעצירה, עם מעורבות בשער כמעט בכל התמודדות.

לאחר שקיבל את הפרס במתחם האימונים של ריאל מדריד, הביע אמבפה שביעות רצון מהיכולת הקבוצתית: "זו זכות להיבחר שוב לשחקן החודש. ניצחנו בהרבה משחקים וכבשנו לא מעט שערים. אנחנו ממשיכים בדרך שלנו, שמחים מאוד מהאופן שבו אנחנו משחקים ומנצחים, ומקווים להמשיך ככה".

החלוץ התייחס גם לחשיבות השבוע הקרוב, שבו הקלאסיקו כבר מעבר לפינה: "זה שבוע חשוב בשבילנו. המשחק מול יובנטוס היה משמעותי, אבל יום ראשון זה משחק מיוחד. אנחנו מקווים שהאוהדים יהיו איתנו, שיבואו לעודד אותנו כמו תמיד. הם יודעים עד כמה המשחק הזה חשוב, וגם אנחנו יודעים, ונקווה שזה יהיה יום גדול".

קיליאן אמבפה בפעולה (IMAGO)קיליאן אמבפה בפעולה (IMAGO)

ברמה האישית, אמבפה הודה שהוא מרגיש בשיאו מאז שהצטרף לריאל מדריד: "אני מרגיש מצוין. אני תמיד רוצה לעזור לקבוצה, אם זה בשערים, אז בשערים, ואם זה בדרך אחרת, אז בדרך אחרת. אני הולך בדרך של הקבוצה. הקבוצה תמיד צריכה את העזרה של כל השחקנים, ואני תמיד מנסה לתרום. אנחנו מוכנים לכל תרחיש. זה חודש חשוב בשבילנו, משחק חשוב, אבל גם שאר המשחקים. אנחנו נעשה את מה שריאל מדריד תמיד דורשת, לנצח ולשחק טוב בשביל כל האוהדים שלנו".

לגבי הקלאסיקו עצמו, הצרפתי היה חד וברור: "זה המשחק שכולם רוצים לראות. ברמה של מועדונים אין משחק מיוחד מזה. אפשר להשוות אותו רק למפגש גדול בליגת האלופות, אבל בליגה אין דבר שמתקרב לזה. אנחנו לא רוצים רק לשחק, אנחנו רוצים לנצח".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןזהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדל
זהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדלנגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */