אמבפה שוב מול המלכודת של פליק בקלאסיקו

עונתו הראשונה של קיליאן אמבפה בריאל מדריד הלכה והשתפרה בהדרגה. הוא סיים אותה עם 44 שערים ונעל הזהב, גם אם בלי תארים משמעותיים, אך עם נתונים אישיים מרשימים מאוד. הדרך לשם, עם זאת, לא הייתה פשוטה. היו כמה רגעים מכוננים במהלך התקופה ההתחלתית הקשה, ואחד מהם התרחש בקלאסיקו בברנבאו ב־26 באוקטובר 2024, בדיוק שנה לפני המפגש הקרוב בין ריאל מדריד לברצלונה שייערך ביום ראשון ב-17:15 באצטדיון סנטיאגו ברנבאו (חי בערוץ ONE).

הנסיבות הפעם שונות לחלוטין: אמבפה מגיע כשהוא מבוסס לחלוטין במדריד, עם 15 שערים ב־12 משחקים העונה. מול יובנטוס הוא לא כבש, אך יצר כמה הזדמנויות מצוינות, ורק תצוגת שוער יוצאת דופן של די גרגוריו מנעה ממנו להשאיר את חותמו. בעונה שעברה כבר הספיק לחוש את אווירת הקלאסיקו. לא בזה שנגמר באסון (0:4 לברצלונה בברנבאו), אלא באלה שאחריו, בהם כבש חמישה שערים מול בארסה: אחד בגמר הסופר קאפ, אחד בגמר גביע המלך, ושלושה בליגה. זה לא הספיק כדי להציל את העונה, אך לפחות הראה ליריבה הנצחית למה הוא מסוגל.

ובכל זאת, אותו קלאסיקו מלפני כמעט שנה סימן עבורו נקודת מפנה, מהצד השלילי: אמבפה נלכד בנבדל לא פחות משמונה פעמים. ערב המשחק דיברו כולם על קו ההגנה הגבוה של האנזי פליק ועל כך שהצרפתי יוכל להכאיב לברצלונה עם המהירות שלו, אך בפועל קרה ההפך. אמבפה נפל שוב ושוב במלכודת של פליק, ושני שערים שלו נפסלו בגלל נבדל, אחד ברור לחלוטין והשני בשל סנטימטרים בודדים, לאחר בדיקה ממושכת של ה־VAR.

כל שערי ה"קלאסיקו" בברנבאו | 2015-2025

לאורך כל העונה הוא לא התקרב שוב למספר הזה. המשחק הבא שבו נרשם לו הכי הרבה נבדלים היה מול ולנסיה, ארבעה בלבד, חצי מאותו נתון. הוא סיים את העונה עם ממוצע של 0.93 נבדלים למשחק ועם מטרה מוצהרת: להשתפר בתחום הזה. עם זאת, גם בתחילת העונה הנוכחית הוא חווה אירוע דומה: במשחק הבית מול מיורקה, שהיה היחיד שבו לא כבש עד ההתמודדות מול יובנטוס השבוע, נלכד שלוש פעמים בנבדל, ושני שערים שלו נפסלו בשל כך, אחד מהם בהפרש של סנטימטרים בודדים. בדיוק כמו בקלאסיקו הראשון שלו.

צ’אבי אלונסו: "אפשר לשפר את זה"

צ’אבי אלונסו לא נשמע מודאג, אך הודה שזהו תחום שניתן לעבוד עליו בדיוק כמו כל היבט אחר במשחק: "העובדה שהוא לא כבש לא מטרידה אותי בכלל. היו לו כמה הזדמנויות, אבל הוא היה במצב של נבדל בכמה מילימטרים. אפשר להתאמן על זה, אלה דברים שניתנים לשיפור. אבל אני לא מודאג מדי".

אמבפה ואלונסו (IMAGO)

ואכן, השיפור כבר כאן. במבט כולל על העונה, אמבפה עומד על ממוצע של 0.92 נבדלים למשחק, כמעט זהה לעונה שעברה, אך מאז המשחק מול מיורקה, ב־9 המשחקים האחרונים, נלכד רק שבע פעמים, ממוצע של 0.78 למשחק. מול ויאריאל, קבוצה שמשחקת עם קו הגנה גבוה בדומה לברצלונה, הוא לא נלכד אפילו פעם אחת. גם כאן, אמבפה כבר למד איך לא ליפול שוב למלכודת שמנסה פליק להציב לו.