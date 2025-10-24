יום שבת, 25.10.2025 שעה 07:44
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
193-158ארסנל1
166-178מנצ'סטר סיטי2
1511-148בורנמות'3
1511-148ליברפול4
149-168צ'לסי5
147-148טוטנהאם6
146-98סנדרלנד7
138-128קריסטל פאלאס8
1312-118מנצ'סטר יונייטד9
1211-128ברייטון10
128-88אסטון וילה11
119-98אברטון12
1114-99לידס13
1012-118ברנטפורד14
97-78ניוקאסל15
812-88פולהאם16
715-98ברנלי17
515-58נוטינגהאם פורסט18
420-79ווסטהאם19
216-58וולבס20

"אומרים שליברפול גמורה, מבטיח שהיא תחזור"

פפ גווארדיולה במסע"ת לפני אסטון וילה: "סיטי כבר גמורה מבחינת הפאנליסטים שיודעים הכל אחרי 5 משחקים". וגם: מצבו של רודרי וההערכה לאונאי אמרי

|
פפ גווארדיולה (IMAGO)
פפ גווארדיולה (IMAGO)

פפ גווארדיולה התייצב מול התקשורת לקראת המשחק הקרוב של מנצ’סטר סיטי מול אסטון וילה, שיסמן מפגש נוסף מול אונאי אמרי. פפ התייחס למצבו של רודרי, ליריבו על הקווים וגם לכך שרבים מהפרשנים ממהרים לקבור את סיכוייה של ליברפול לזכות בפרמייר ליג.

על אמרי: "יש לי הערכה עצומה לאונאי, הוא עקבי בצורה בלתי רגילה, מאוד מוכן, מאוד אינטליגנטי. הוא באמת מאמן מצוין".

על הכושר: "ובכן, בשני המשחקים הראשונים או השלושה הראשונים זה נראה כאילו אנחנו מחוץ למרוץ האליפות של הפרמייר ליג. עכשיו אומרים שליברפול גמורה. ואני מבטיח לכם, הם יחזרו... אני מכיר את כל המומחים, המנתחים, שחקני העבר, הם יודעים הכול אחרי חמישה משחקים, אני לא. אני תמיד מחכה עד אחרי 10 או 15 משחקים כדי לדעת בדיוק מה קורה. אבל אני חושב שברור שליברפול וארסנל שם, תהיה עוד קבוצה, ואני מקווה שגם אנחנו נהיה שם".

על חזרתו של רודרי: "אלו שלא יכלו לעשות זאת מול ויאריאל עדיין לא מוכנים".

רודרי מאוכזב (IMAGO)רודרי מאוכזב (IMAGO)

על חוסאנוב: "אני חושב שהוא קרוב לחזרה, אבל הוא עדיין לא מוכן. הוא סבל מפציעה באזור מאוד רגיש..."

על מתאוס נונייס: "הוא יכול להיות מגן ימני מדהים. כי הוא קשר אחורי עם יכולות פיזיות יוצאות דופן בהגנה, ואם הוא יישאר מרוכז, הוא יכול להפוך לאחד הטובים ביותר. עכשיו זה תלוי בו, דיברנו על זה הרבה. הוא רק צריך לשנות את צורת החשיבה שלו ולהרגיש שהוא מסוגל לזה, כי יש לו איכויות מיוחדות לשחק בעמדה הזו. בשני המשחקים האחרונים או שלושת המשחקים האחרונים הוא היה מדהים".

על דוקו: "כשג׳רמי בשיאו, הוא ג׳רמי. כשסאביו בשיאו – הוא סאביו. כשאוסקר בשיאו – הוא אוסקר. שלושתם הם שחקני הכנפיים הטובים ביותר. גם ראיין שרקי, בעמדה המרכזית יותר אחד על אחד, הוא ממש טוב".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןזהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדל
זהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדלנגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */