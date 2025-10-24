"אומרים שליברפול גמורה, מבטיח שהיא תחזור"

פפ גווארדיולה התייצב מול התקשורת לקראת המשחק הקרוב של מנצ’סטר סיטי מול אסטון וילה, שיסמן מפגש נוסף מול אונאי אמרי. פפ התייחס למצבו של רודרי, ליריבו על הקווים וגם לכך שרבים מהפרשנים ממהרים לקבור את סיכוייה של ליברפול לזכות בפרמייר ליג.

על אמרי: "יש לי הערכה עצומה לאונאי, הוא עקבי בצורה בלתי רגילה, מאוד מוכן, מאוד אינטליגנטי. הוא באמת מאמן מצוין".

על הכושר: "ובכן, בשני המשחקים הראשונים או השלושה הראשונים זה נראה כאילו אנחנו מחוץ למרוץ האליפות של הפרמייר ליג. עכשיו אומרים שליברפול גמורה. ואני מבטיח לכם, הם יחזרו... אני מכיר את כל המומחים, המנתחים, שחקני העבר, הם יודעים הכול אחרי חמישה משחקים, אני לא. אני תמיד מחכה עד אחרי 10 או 15 משחקים כדי לדעת בדיוק מה קורה. אבל אני חושב שברור שליברפול וארסנל שם, תהיה עוד קבוצה, ואני מקווה שגם אנחנו נהיה שם".

על חזרתו של רודרי: "אלו שלא יכלו לעשות זאת מול ויאריאל עדיין לא מוכנים".

רודרי מאוכזב (IMAGO)

על חוסאנוב: "אני חושב שהוא קרוב לחזרה, אבל הוא עדיין לא מוכן. הוא סבל מפציעה באזור מאוד רגיש..."

על מתאוס נונייס: "הוא יכול להיות מגן ימני מדהים. כי הוא קשר אחורי עם יכולות פיזיות יוצאות דופן בהגנה, ואם הוא יישאר מרוכז, הוא יכול להפוך לאחד הטובים ביותר. עכשיו זה תלוי בו, דיברנו על זה הרבה. הוא רק צריך לשנות את צורת החשיבה שלו ולהרגיש שהוא מסוגל לזה, כי יש לו איכויות מיוחדות לשחק בעמדה הזו. בשני המשחקים האחרונים או שלושת המשחקים האחרונים הוא היה מדהים".

על דוקו: "כשג׳רמי בשיאו, הוא ג׳רמי. כשסאביו בשיאו – הוא סאביו. כשאוסקר בשיאו – הוא אוסקר. שלושתם הם שחקני הכנפיים הטובים ביותר. גם ראיין שרקי, בעמדה המרכזית יותר אחד על אחד, הוא ממש טוב".